El subsidio de arrendamiento tuvo un aumento considerable para 2024: así puede recibir el beneficio

El subsidio de arrendamiento 2024 experimentó un aumento en su cuantía y alcanzó los $780.000 mensuales, lo que representa un incremento de $84.000 en comparación con el monto anterior de $696,000.

Este beneficio, dirigido a apoyar a los inquilinos en el pago de sus alquileres, es administrado por cajas de compensación como Colsubsidio, Compensar o Cafam y se otorga por un máximo de 24 meses. El periodo de postulación para acceder a este apoyo está abierto desde el 22 de enero hasta el 23 de noviembre de 2024.

Para optar por esta ayuda económica, los solicitantes deben ser empleados o trabajadores independientes con aportes y tener un núcleo familiar con ingresos que no superen los dos salarios mínimos ($2.600.000).

Asimismo, no deben poseer o coposeer ninguna vivienda y no haber sido beneficiarios de un subsidio de vivienda en los últimos cinco años. El proceso para aplicar incluye completar un formulario de postulación y presentar la documentación requerida a través del portal transaccional o en un centro de servicios. Este subsidio se entrega de forma directa al arrendador y no es acumulable con otros subsidios de vivienda.

Los interesados en este soporte económico tienen la posibilidad de adquirir la vivienda objeto del subsidio siempre que cumpla con las condiciones de vivienda de interés social (VIS). Se insta a los candidatos elegibles a presentar sus aplicaciones cuanto antes, debido a la limitación en el número de cupos disponibles. La recepción de solicitudes se hará durante la ventana de tiempo ya señalada, y apuntando a la facilidad del proceso, se busca fomentar la participación activa de los potenciales beneficiarios.

En síntesis, el subsidio de arrendamiento para 2024 representa una oportunidad significativa para los arrendatarios que cumplen con los criterios establecidos y buscan un respiro financiero en el costo de sus alquileres.

A través de las cajas de compensación y con el fin de apoyar a quienes más lo necesitan, el Estado facilita la consecución de este beneficio que contribuye a la estabilidad económica de numerosas familias.

Subsidio escolar 2024

Con el inicio del año escolar a finales de enero, las familias se preparan para la compra de útiles ante la subida de los precios y la inflación. Las cajas de compensación familiar ofrecen subsidios escolares como alivio financiero durante esta temporada, con distintos montos y modalidades de entrega, adaptándose a la situación económica de cada familia.

Los subsidios escolares se convierten en un apoyo indispensable en este periodo de regreso a clases, donde se reporta un incremento en el costo de los materiales. Las familias pueden acceder a ayudas que las cajas de compensación entregan, ya sea en efectivo o mediante kits de útiles.

Los requisitos para recibir estos beneficios incluyen un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos ($5.200.000) y tener hijos menores de 18 años, ya sean legítimos, naturales, adoptivos o hijastros.

Compensar, Colsubsidio y Cafam son algunas de las cajas que varían el valor del subsidio escolar - crédito Indecopi

Compensar, Colsubsidio y Cafam son algunas de las cajas que varían su ayuda. Compensar otorga hasta $89.200 con la presentación de un certificado escolar, mientras que Colsubsidio ofrece cerca de $75.000 para niños de cinco a 12 años. Cafam, en cambio, prefiere entregar un combo escolar en vez de dinero en efectivo. Dichas cifras implican un relevante aporte en el presupuesto anual educativo de las familias colombianas.

Para acceder a los subsidios, las familias deben estar afiliadas a una caja de compensación y cumplir con los requisitos establecidos.

Los montos y la forma de entrega pueden variar, pero el propósito es uniforme: facilitar a los padres la compra de útiles indispensables para el año lectivo que comienza. La temporada escolar plantea desafíos económicos, y estos subsidios buscan paliar en alguna medida el impacto de los costos en los presupuestos familiares.