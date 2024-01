Andrea Valdiri hizo lamentable confesión sobre su embarazo con Adhara: “No me hallaba”

Andrea Valdiri contó lo que sintió en el posparto de Adhara con su cuerpo, pues no se hallaba físicamente - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Andrea Valdiri es una creadora de contenido de origen barranquillero, que recientemente estuvo expuesta a comentarios en redes sociales por su separación de Felipe Saruma. Asimismo, la también bailarina ha tenido encuentros con figuras digitales como Yina Calderón, que ha lanzado fuertes críticas por la apariencia de su cuerpo.

Te puede interesar: Andrea Valdiri disfruta al máximo su soltería: “Esto pasa cuando no hay machos”

Recientemente, la influencer decidió hablar de un tema que quizás, algunos de sus seguidores desconocían y que afrontó después del embarazo de su pequeña hija Adhara. Valdiri confesó haber enfrentado inseguridades y momentos difíciles tras cambios significativos en su peso y apariencia física, haciendo énfasis en el proceso de aceptación personal.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Andrea Valdiri presumió en redes sociales el cuerpo que consiguió para 2024, gracias a una reestructuración en su dieta y con ejercicio - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Incluso, la también empresaria habló sobre su transformación posterior debido a los fuertes comentarios que recibía en redes sociales, consistente en una rutina de ejercicios y un control estricto de su alimentación, lo cual le ha permitido recuperar su silueta previa al embarazo. Estas declaraciones de Andrea Valdiri se produjeron en un pódcast al que fue invitada.

Te puede interesar: Andrea Valdiri le pidió paciencia a la seguidora a la que le está remodelando su casa: “La termino así me toque demorarme un año”

En esa charla, Valdiri expresó cómo la maternidad afectó su autoimagen, llevándola a sentirse incómoda con su cuerpo: “Estaba bien trozuda. No es fácil cuando las mujeres salen de un trabajo de parto, recién estaba siendo mamá de Adhara, mi peso no era lo mismo, yo no me hallaba. Me miraba en el espejo y decía: ‘¿Este mondongo qué? ¿Esta celulitis qué?’”.

También hizo referencia a las luchas internas con las que tienen que batallar todas las mujeres que pasan por un embarazo y ven cómo su cuerpo cambia. Pero no solamente las gestante, también millones de mujeres que sufren el rechazo al ser llamadas “gordas”.

Te puede interesar: La cantante Goyo, quien se separó de Tostao hace un año, reveló si está pensando en tener otro bebé: “Me gustaría tener un hombre”

Aquí sus declaraciones desde el minuto 3:52:

“Nos frustramos, no queremos salir a la calle. La gente ya notaba que estaba muy subida de peso, yo había dejado de bailar por eso, porque me metí en la cabeza todo el cuento del embarazo”, concluyó la bailarina.

Estas declaraciones de la influenciadora y sus experiencias invitan a reflexionar a sus millones de seguidores sobre la crítica social y cómo esta influye en la percepción del cuerpo femenino. Con su transformación, Andrea Valdiri se convierte en un símbolo de la resistencia contra los estereotipos y la valorización de la autenticidad y la autoaceptación.

Así disfruta de su soltería

La bailarina ha reiterado en varias oportunidades desde entonces que su prioridad ahora pasa por disfrutar del tiempo al lado de su familia y amigos, e incluso manifestó que su objetivo en 2024 es retomar su actividad como bailarina, dejando como evidencia una coreografía que recibió elogios por parte de sus seguidores. Y aunque no lo dijo, demostró con hechos que también pasa por una etapa en la que busca disfrutar de su soltería al máximo.

La barranquillera vivió una noche desenfrenada junto a sus amigas luego de algunos días por fuera de la Arenosa - crédito @chismescalientescol/Instagram

Prueba de ello es que en sus historias de Instagram publicó algunos videos en los que se le observa disfrutando de una noche de mujeres, luego de ausentarse por unos días de La Arenosa. En la grabación se dejaron ver divirtiéndose entre tragos, más de un baile subido de tono que llevó a que la creadora de contenido apuntara que “esto pasa cuando no hay machos”, y algunos juegos. Valdiri se refirió a la presencia de varias de sus amigas que se encuentran casadas, y afirmó que “las van a botar”, en referencia al nivel de desenfreno que hubo durante la fiesta, mientras se bebían algunos tragos.