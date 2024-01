Piqué y Clara Chía habrían cancelado su boda, aseguran medios españoles: no fue culpa de Shakira

Gerard Piqué y Clara Chía se iban a casar, pero algo lo impedirá - crédito Europa Press

Fue en 2022 cuando Shakira y Gerard Piqué decidieron ponerle fin a su relación, que cultivaron por más de una década. Sin embargo, aunque parezca mucho el tiempo que llevan separados, siguen saliendo a la luz nuevos detalles de lo que acontece dentro de su círculo íntimo.

Ahora hay nuevos personajes. Clara Chía Martí, una joven de 24 años, es la nueva compañera sentimental del exfutbolista y parece que su amor comenzó cuando todavía el futbolista vivía con la barranquillera, por lo que esa infidelidad habría sido la razón que los llevaría a firmar su ruptura de forma definitiva.

Las aguas no se han calmado. Mientras la cantante ha recorrido el mundo con sus hijos y ha roto todos los récords posibles en la industria musical en español, parece que ya nada es color de rosa para el presidente de la Kings League y su joven novia.

La familia de la joven, una mancha difícil de cubrir en la relación de Gerard Piqué y Clara Chía - crédito Europa Press

Inicialmente, la fama de traidor cayó sobre el que supo ser capitán de la selección española de fútbol, mientras que la modelo que hoy por hoy le jura amor eterno fue rotulada de “destroza hogares”. De hecho, la colombiana les dedicó varias canciones llenas de indirectas.

“Clara-mente, no es como suena”, “Perdona que te sal-pique”, “Dile a tu nueva bebé que, por hombres, no compito” o “Lili Melgar. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, fueron algunas de las estrofas que el mundo entero relacionó con la reciente pareja.

Más allá de lo anteriormente expuesto, la prensa española ha asegurado por meses que no es solo la audiencia global la que ve con malos ojos ese romance. Según el paparazi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca lo que pasa en ese triángulo amoroso, la familia de la española tampoco quiere al exdeportista.

En medio de la transmisión del programa TV Notas, en el que tiene un segmento de variedades, el reportero expresó con presuntas fuentes suficientes que “la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”.

Asimismo, definió los dos puntos que hacen que la parentela de la modelo esté en contravía de ese noviazgo. El primer tema tiene que ver con el hecho de que las cosas hayan iniciado cuando el empresario todavía era un hombre casado, mientras que el segundo aspecto está ligado con la diferencia de edad entre ambos, la cual es de 12 años.

Gerard Piqué se la habría jugado a Clara Chía igual que lo hizo con Shakira - crédito @3gerardpique/Instagram

Por todo el ambiente de tensión, Clara ha decidido marcharse de la casa familiar para vivir sola y el campeón mundial se fue a Miami para visitar a sus dos hijos. De esa manera, varios medios han abierto sus secciones de entretenimiento con la posibilidad de una cancelación en los planes de la boda.

Look, separata de temas de farándula de OkDiario, indicó que el 24 de junio de 2023, en pleno matrimonio de Marc Piqué, Gerard y Chía habrían decidido anunciar que contraerían nupcias. La información rápidamente le dio la vuelta al mundo y muchos quedaron anonadados, ya que él nunca dio ese paso con Shakira.

Mientras todo parece desmoronarse, en México le echan más sal a la herida. “Mucho se ha dicho que entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí, no todo es miel sobre hojuelas, pues han sido muchos medios los que han afirmado que a la española le caído como balde de agua fría las noticias de infidelidades del dueño de Kosmos durante este 2023, donde en primera instancia se trató de una joven abogada llamada Julia Puig a quien el empresario se encargó de flechar estando con la española, situación que provocó nuevamente una ola de malos comentarios hacia la ex pareja de Shakira”, reveló el portal Terra.