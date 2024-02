Clara Chía denunció judicialmente a un periodista y perdió: nuevos detalles de su vida y su relación con Piqué

Gerard Piqué y Clara Chía habrían denunciado acoso una vez más - crédito Europa España Sociedad Europa Press

No hay sosiego para Clara Chía y Gerard Piqué. Aunque ya pasó más de un año desde que el exfutbolista terminó con Shakira, ni la opinión pública internacional, ni la audiencia en general, le han perdonado lo que a voces se conoció como una infidelidad. Mientras tanto, su nueva novia padece las consecuencias.

De hecho, ha sido tanta la presión que ha recaído sobre ellos que los medios aseguran que fueron a los juzgados para interponer medidas en contra de aquellos que los han agobiado en las calles o, incluso, en las proximidades de sus residencia. Pusieron una orden de alejamiento para Jordi Martin, uno de los paparazis que ha seguido más de cerca su relación.

Hace algunos meses, en el programa Amor y fuego, el comunicador explicó que la relacionista pública pidió que se extendiera la medida. “Ella solicitó extenderla porque, dicen mis abogados, Clara Chía dice que sigue teniendo problemas psicológicos derivados por Jordi Martin […] Ella seguramente apelará nuevamente, pero mañana iré a darle los buenos días”, comentó.

Gerard Piqué y Clara Chía continúan en el ojo del huracán - crédito Europa Press Reportajes Europa Press

Sin embargo, al poco tiempo se supo que ella había retirado la decisión. “Esta señorita no puede decir que tiene problemas mentales derivados por mí, no puede victimizarse. Yo soy periodista, necesito trabajar, ella no puede jugar con mi pan por victimizarse”, siguió diciendo el periodista.

Asimismo, el periodista mencionó que la vida de la pareja del presidente de la Kings League podía seguir con normalidad y que ya era normal, a pesar de las quejas que ella había puesto ante la justicia. “Clara Chía, sí puedes salir de tu casa, estuviste en Croacia en un barco, cuando Europa Press te pregunta en la calle, sonríes, cuando los fans te abordan en la calle, sonríes, cuando tu pareja cuelga una foto ante 23 millones de seguidores y sonríes. Así que basta de victimizarte por ser mujer”, expresó.

A pesar de todo, la revista Vanitatis dio a conocer que la española había vuelto a denunciar al presentador. Sin embargo, perdió una vez en los tribunales, debido a que no tenía los argumentos suficientes para que su querella trascendiera realmente en lo judicial.

“Chía había llamado a la policía para denunciarle, de nuevo, por acoso. Es un nuevo capítulo en la guerra entre el reportero y la pareja del exfutbolista que ha pasado por los juzgados en varias ocasiones; también esta vez”, señaló el anteriormente mencionado medio de comunicación.

El periodista Jordi Martin habría sido denunciado de nuevo por Clara Chía - crédito @jordimartinpaparazzi/Instagram

Aunque la acción emprendida por Chía no avanzó, sí hubo consecuencias para el reportero, el cual fue retenido por las autoridades, conforme lo explicó su colega Silvia Taulés. “La cuestión es que fueron tres patrullas de los Mossos hasta el lugar y retuvieron a Martín durante casi una hora, el tiempo necesario para subir a las oficinas, hablar con Chía y ratificar su denuncia. Los propios agentes comunicaron a los reporteros que la joven estaba “muy alterada” y que había denunciado al periodista”, siguió diciendo.

También se dijo en el programa que no hubo justificaciones prestantes para que se hiciera algo más contra el también fotógrafo de prensa rosa. “En cuanto a la petición de orden de alejamiento, sin perjuicio de lo que pueda acordar el Juzgado competente, no concurren en este momento las circunstancias de urgencia y necesidad que justifiquen una medida cautela”, siguió diciendo la conductora.

Por otro lado, la separata señalada también contó la razón por la que Martin, así como otros periodistas, estuvieron cerca de la casa de Clara, cuando esta llamó a la Policía. “Tanto Martín como los otros dos compañeros estaban en el lugar porque se había rumoreado que Piqué y Chía habían roto, algo que podemos confirmar que no es cierto”, concluyó el informe.