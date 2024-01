Prolongaron el cierre del Parque Integral Cristo Rey por obras

Los ciudadanos pueden visitar el renovado ecoparque de Cristo Rey desde las 3:00 hasta las 6:00 de la tarde de lunes a sábado - crédito @AlcaldiaDeCali / X

El alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Éder, confirmó con un comunicado en redes sociales que el Parque Integral Cristo Rey, uno de los emblemas turísticos de la ciudad de Cali, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. La decisión revierte el anuncio previo de la administración saliente, que había indicado una reapertura parcial con horarios restringidos.

Por lo anterior, cientos de turistas que se han aproximado al lugar durante la última semana se han encontrado con las instalaciones sin posibilidad de acceso. Incluso, los ciudadanos expresaron su inconformidad mediante la misma plataforma digital diciendo: “Ahí a la entrada no más se ve que eso no está terminado, pero como Jorge Iván estaba urgido por mostrar algún resultado, lo ‘inauguró’”; “Hasta que no terminen de embolsillarse esa otra platica, no se puede entrar para que la gente no vea las evidencias de ese otro majestuoso hurto a la ciudad”; “Buena decisión, fui y una obra sin terminar no deberían abrirla, sin zona de parqueo, ni venta de ningún tipo ni baños habilitados”.

El Proyecto ‘parques de la vida’ incluye la renovación del Cerro de Cristo Rey, que lleva más de un año en obras. Su objetivo principal es la remodelación de los accesos y zonas adyacentes para mejorar la experiencia de los visitantes. La gestión anterior, encabezada por Jorge Iván Ospina, había procedido a una reapertura simbólica del tramo cinco del proyecto, el Centro de Atención al Visitante, anticipando así una disponibilidad temporal del monumento.

De hecho, en la reapertura reciente, el exalcalde hizo énfasis en que la renovación del monumento de Cristo Rey era potenciar su significado cultural, religioso, ambiental, deportivo y turístico, pues la actualización del ecoparque también representa un símbolo de vida y reconciliación pensado especialmente para las nuevas generaciones. En el evento, Ospina rindió homenaje a la historia del monumento e intervinieron unos 500 trabajadores cuya labor fue reconocida con medallas.

La Alcaldía de la Sucursal del cielo informó sobre el cierre para visitar el monumento tras haber sido "reinaugurado" - crédito @AlcaldiaDeCali / X

A pesar de haberse informado que el monumento estaría abierto entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m., con personal disponible para guiar a los visitantes, en la práctica muchos turistas regresaron sin poder acceder al cerro, ya que no se les permitió la entrada y no encontraron guías. Ante la confusión generada, la actual Alcaldía ha tenido que aclarar que “el Parque Integral Cristo Rey se encuentra cerrado, debido a que la obra sigue en desarrollo y adecuación” y que notificarán “cuando esté listo para su apertura”. Este anuncio pone a los habitantes locales y posibles visitantes en espera de la reapertura del conocido sitio turístico.

¿Cuál es la historia y la importancia cultural del monumento de Cristo Rey?

La escultura de Cristo Rey en Cali, Colombia, es un monumento que se erige en los cerros de Los Cristales, al oeste de la ciudad. Fue inaugurada el 25 de octubre de 1953, y su construcción fue motivada por la conmemoración de los 50 años que siguieron a la terminación de la Guerra de los Mil Días, un conflicto armado que azotó el país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

La estatua tiene una altura aproximada de 26 metros, incluyendo su pedestal de 5 metros, y fue diseñada por el escultor italiano Alideo Tazzioli. Su importancia cultural radica en ser un símbolo de paz y reconciliación para el pueblo colombiano, además de ser un recordatorio de la fe cristiana que es predominante en la cultura del país. Este monumento no solo se ha convertido en un ícono característico de la ciudad de Cali, sino que también es un importante destino turístico que atrae a visitantes nacionales e internacionales.