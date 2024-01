Cantante de vallenato afirmó que “ha pagado alto el precio de ser bella” y que le “ofrecen trabajo con dobles intenciones”

Summer Vega, cantante de vallenato - crédito @summervega_/Instagram

Históricamente, el vallenato ha sido un género con un alto porcentaje de intérpretes masculinos, muy desigual frente al de las mujeres cantantes del género.

Sin embargo, el talento femenino nunca se ha ocultado y ha habido estrellas a lo largo del tiempo, como Patricia Teherán, Ana del Castillo y Karen Lizarazo.

Con gran esfuerzo y voces excepcionales, han abierto un camino entre los ‘caciques’, pero siempre han dejado saber que no ha sido fácil, que ha habido sufrimiento de por medio.

Recientemente una de las artistas más conocidas en ese medio denunció acciones machistas alrededor de su trayectoria, así como de la de sus colegas.

Summer Vega reveló que ha sido maltratada a fin de conseguir contratos para presentarse. Si bien no aseguró que haya pasado por episodios de acoso o abuso en cualquier sentido, sí ha sufrido de cosificación en su carrera.

La cantante barranquillera Summer Vega denunció malos tratos en la industria del vallenato - crédito @summervega_/Instagram

“Muchas personas hablan de lo rico que es ser bonita, que se tiene más privilegios por el hecho de tener belleza… Pero nadie habla de las veces que te odian porque sí, de todas las veces que mujeres te saludan por hipocresía, solo porque se sienten amenazadas por ti, de la cantidad de mala energía con la que llegas a tu casa porque ellas mismas te la envían”, comenzó diciendo la cantante Summer Vega.

Además, aseveró que ha tenido que pagar un precio muy alto por su aspecto físico, enfatizando en los estigmas que pueden existir en la industria del entretenimiento y que lamentablemente terminan influenciando en el éxito o fracaso de un talento emergente.

“La belleza tiene un precio muy alto, y se paga en vida. Te conviertes en un objetivo, cuando a veces lo único que quieres es ser amada por ser quien eres. De todos los hombres que te ven como un objeto, te ofrecen trabajo y oportunidades con dobles intenciones”, añadió.

En contra de quienes la han menoscabado, ha seguido adelante con su camino como solista. Ha compartido escenario con grandes referentes, tales como Nelson Velásquez. A sus 26 años, la barranquillera logró sacar a la luz su primer álbum, el cual tituló Soy Summer Vi e incluye temas propios, como Entrégame tu amor, Novios cruzados, Quiero saber de ti y Cada día te quiero más, entre otros.

Summer Vega y Nelson Velásquez compartieron tarima - crédito @summervega_/Instagram

Nelson Velásquez, más polémico que nunca

Por su parte, Nelson Velásquez, quien ha sido uno de los padrinos artísticos de Summer Vega, ha causado polémica recientemente. En una entrevista con el influencer cartagenero Dímelo King, los integrantes de La banda del 5 se despacharon en su contra por haberlos sacado de un festival.

“Lo digo públicamente, esa es mucha altivez la de Nelson. Un tipo como Nelson más bien debe de brindarle apoyo a las generaciones que vienen en proceso de crecimiento musical… Pero si nosotros estamos haciendo música y nos está funcionando”, expresó uno de los músicos

Pero el tema no quedó ahí sino que los jóvenes comentaron que las canciones de su colega no eran puestas precisamente para poner a bailar a la audiencia. “La gente del interior les gusta mucho Nelson Velásquez, pero en la costa, muchas veces muchas discotecas, con el debido respeto que se merece, y algunos me dirán si es mentira o verdad, pero utilizan la música del maestro Nelson Velásquez para echar a la gente. Porque la gente… se acabó la fiesta. ¡No! Yo no lo saco”, agregaron.

Los comentarios no se hicieron esperar. “A mí me ponen Nelson Velázquez y no me saca nadie de esa rumba”, “Ese tipo está bien rayao’ Nelson Velásquez uno de los mejores del vallenato” y “Si Nelson Velásquez se escucha más en la costa, q en otro lado”, son algunos de los comentarios que se destacaron al pie de la publicación de la cuenta Televallenato en la que se colocó un fragmento del diálogo.