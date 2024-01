Gerard Piqué se la jugó a Clara Chía de la misma forma que lo hizo con Shakira: esto es lo que dicen en Europa sobre las infidelidades del futbolista

Gerard Piqué se la habría jugado a Clara Chía igual que lo hizo con Shakira - crédito @3gerardpique/Instagram

¡Gerard Piqué la volvió a hacer! El exfutbolista español se la habría jugado a su novia Clara Chía de la misma manera que lo hizo con Shakira.

Medios internacionales que le siguieron la pista al también empresario revelaron el historial de infidelidades con el que presuntamente le habría puesto los ‘cachos’ a su actual pareja durante el 2023.

De acuerdo con la prensa rosa tanto española como mexicana no fue una ni dos, sino varias las oportunidades en la que el padre de los hijos de Shakira, Milan y Sasha le fue infiel.

El exfutbolista y actual empresario anunció que se casó con Clara Chía, en un anuncio oficial - crédito Infobae

Desde que en junio del 2022, el deportista se separó de la cantante colombiana su relación con Clara Chía se convirtió en el centro de críticas y pasó a estar tanto en el centro del huracán mediático como en el ojo de los paparazzi y periodistas especializados en entretenimiento.

Según se conoció la pareja tuvo su primer acercamiento al interior de la empresa de Piqué y luego de un sinnúmero de rumores, finalmente su relación salió a la luz tras el divorcio entre él y la artista barranquillera.

Es desde entonces que la prensa española especula sobre varios altibajos en el noviazgo y que nadie se ha atrevido a contar sobre las razones reales de sus crisis. Pues se rumora que no ha sido color rosa entre ellos, pues quienes le siguen la pista a Gerard afirman que su conducta deja mucho que desear cuando de llevar una relación seria se trata.

El historia secreto de Piqué

Si bien toda la historia de amor entre Gerard Piqué y Clara Chía ha tenido que ser reconstruida a través de las publicaciones de los medios de comunicación, los lentes y focos han estado detrás de cada paso que da el exfutbolista, razón por la que se afirma que él y Clara no han vivido una relación de cuento de hadas.

Gerard Piqué es captado por los paparazzi siendo cariñoso con otra mujer diferente a Clara Chía - crédito @ClaGerFans/X

“Mucho se ha dicho que entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí, no todo es miel sobre hojuelas, pues han sido muchos medios los que han afirmado que a la española le caído como balde de agua fría las noticias de infidelidades del dueño de Kosmos durante este 2023, donde en primera instancia se trató de una joven abogada llamada Julia Puig a quien el empresario se encargó de flechar estando con la española, situación que provocó nuevamente una ola de malos comentarios hacia la ex pareja de Shakira”, publicó el portal Terra en México.

A la anterior información revelada, posteriormente se añadió que: “Ardió el mundo cuando Clara Chía Martí desapareció de un día para otro de los eventos a los que asistía Gerard Piqué, provocando que muchos sospecharan que nuevamente estaban pasando por una crisis y, que no solo se divulgó que el dueño de Kosmos le estaba siendo infiel con el streamer Ibai Llanos, dejando en claro que supuestamente el empresario es bisexual, sino que además los padres de la joven de 24 años no está muy a gusto con la relación de su hija y la ex pareja de Shakira”.

Por ahora ninguno de los implicados se ha pronunciado al respecto, ya que por su parte Piqué aunque tiene claro y sabe que pertenece a la vida pública española y está bastante a costumbrado a convivir con los flash, no acostumbra a conceder declaraciones sobre su vida sentimental. Pese a que acostumbre a dejar ver en compañía de sus parejas, no concede entrevistas sobre sus relaciones.

Los seguidores de la pareja saca sus propias conclusiones en las redes sociales en donde debaten sobre la veracidad de los detalles compartidos y las acciones que han quedado registradas en imágenes.