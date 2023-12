Los mejores goles de las selecciones Colombia en 2023

James Rodríguez, Catalina Usme, Linda Caicedo, entre otros, anotaron goles de gran factura en 2023 - crédito Jesús Avilés/Infobae

Durante 2023, las selecciones de fútbol de Colombia, tanto en la categoría masculina como la femenina y la sub-20, lograron posicionar el nombre del país en lo más alto del panorama futbolístico internacional.

El desempeño de los equipos nacionales evidenció un año emotivo y de logros significativos. Las selecciones alcanzaron hitos notables, mientras que el combinado sub-20 también tuvo una actuación destacada, afrontando el sudamericano y mundial de la categoría.

Los éxitos obtenidos por las selecciones colombianas son el resultado del trabajo en conjunto y la planificación estratégica de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Estos equipos han sabido hacer frente a los desafíos, aplicando tácticas y estrategias que les han permitido destacar en torneos de gran relevancia y competir de tú a tú con potencias futbolísticas a nivel mundial.

Cabe resaltar que la participación internacional de las selecciones no solo fortalece el espíritu deportivo y patriótico, sino que también contribuye a la imagen de la nación ante los ojos del mundo. El fútbol, como fenómeno cultural y deportivo, sigue siendo un vehículo para proyectar a Colombia como un país de talento y pasión por este deporte.

Infobae Colombia hizo la selección de los mejores goles de la Tricolor en sus diferentes ramas en 2023. Para esta elección, se tuvo en cuenta, además del gesto técnico de las anotaciones, factores como: torneo, instancia e importancia de las dianas convertidas por las jugadoras y jugadores de los combinados cafeteros.

Top 10 de los mejores goles de las selecciones Colombia

10. Gol de Catalina Usme ante Francia

El tanto convertido por la jugadora de América de Cali se registró el 7 de abril durante un partido amistoso en suelo galo. Una de las especialidades de Catalina Usme es la pelota quieta, que aprovechó ante las francesas, siendo uno de sus mejores goles con la camiseta de la Tricolor, de la que es la máxima artillera con 52 celebraciones.

9. Gol de Luis Díaz contra Brasil

El 16 de noviembre de 2023, la selección Colombia logró su primera victoria por eliminatoria contra Brasil, gracias a un doblete de Luis Díaz. Tras un exquisito centro de James Rodríguez desde el costado derecho, el jugador del Liverpool martilló la pelota de cabeza para poner el 2-1 sobre la Verdeamarela en el Metropolitano de Barranquilla.

Sus goles ante los pentacampeones del mundo no solo le dieron los tres puntos a Colombia por eliminatoria a la copa del mundo de 2026, fueron un grito de libertad tras el secuestro de su padre Mane Díaz, por parte del ELN, que lo mantuvo por doce días en cautiverio.

8. Gol de Catalina Usme contra Jamaica

Catalina Usme le dio la clasificación a Colombia a los cuartos de final del mundial de Australia - crédito Direct TV

La antioqueña repite en el top 10, y no es para menos, pues su anotación contra Jamaica en la copa del mundo femenina en Oceanía dio el tiquete a los cuartos de final a la selección Colombia, que cumplió su mejor presentación en la historia de un certamen orbital.

Además de lo que significó el gol ante las Reggae Girlz, la asistencia de Ana María Guzmán y la manera como Usme se autohabilitó para después anotar, hacen que su gol tenga un valor especial tanto en lo técnico como en lo histórico.

7. Gol de Alexis Castillo Manyoma contra Venezuela

El canterano de Cortuluá se despachó con un golazo en el cierre del Sudamericano sub-20 contra Venezuela en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El jugador de Estudiantes de La Plata fue de menos a más en el campeonato, siendo vital en la clasificación de Colombia al mundial de la categoría.

6. Gol de Luis Díaz contra Alemania

El jugador del Liverpool anotó de cabeza tras un centro de Juan Guillermo Cuadrado - crédito ESPN/Star

El ex Junior de Barranquilla fue el artífice de otra victoria histórica de la selección Colombia, que en Gelsenkirchen se impuso 2-0 a Alemania. Luis Díaz abrió el camino de la victoria ante los tetracampeones del mundo con un sutil golpe de cabeza tras un centro de Juan Guillermo Cuadrado, que posteriormente anotó el segundo de la Tricolor.

5. Gol de James Rodríguez contra Uruguay

El ‘10′ de la selección Colombia y goleador de Brasil 2014 marcó un gol de gran factura ante Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla. El cucuteño de 32 años recibió un centro de Santiago Arias, la paró de derecha y remató con su pierna más hábil para vencer la resistencia de Santiago Mele.

4. Gol de Manuela Vanegas contra Alemania

Mundial femenino 2023: gol Manuela Vanegas vs. Alemania - crédito @Dsports/X

La defensora de las Chicas Superpoderosas le dio el triunfo a Colombia sobre Alemania en la fase de grupos del mundial femenino que se jugó en Australia y Nueva Zelanda. En el tiempo de adición, la jugadora de la Real Sociedad ganó en un tiro de esquina que cobró Leyci Santos para marcar de cabeza de manera agónica el gol de la victoria de las cafeteras.

3. Gol de Gustavo Puerta contra Brasil

El jugador del Bogotá FC abrió la cuenta en el Pascual Guerrero con un golazo de media distancia - crédito @CONMEBOL

El nacido en el barrio La Victoria de Cali fue de las figuras no solo de la selección Colombia sino del Sudamericano sub-20 que se jugó en el país en comienzos de año. El volante 20 de años marcó el mejor gol del campeonato, nada menos que ante Brasil en el Pascual Guerrero, que se deleitó con el tanto de gran factura del hoy jugador del Bayer Leverkusen.

2. Gol de Rafael Santos Borré contra Japón

El delantero marcó su tercer gol con la camiseta 'tricolor'

El 28 de marzo, la selección Colombia se vio las caras con Japón en Osaka. Los nipones se fueron arriba en el marcador a los tres minutos con un tanto de Kaoru Mitoma. Los cafeteros llegaron a la igualdad con un tanto de Jhon Jader Durán sobre los 33′ de juego.

En el segundo tiempo, la Tricolor se adueñó de las acciones y encontró la victoria a los 61 minutos por intermedio de Rafael Santos Borré, que aprovechó un rebote del golero japonés para hacer una fantástica chilena y mandar la pelota al fondo de la red.

1. Gol de Linda Caicedo a Alemania

Mundial femenino 2023: gol Linda Caicedo vs. Alemania - crédito @Dsports/X

El mejor gol del año para Infobae Colombia estuvo a cargo de Linda Caicedo, no podía ser otra anotación, sino la de la jugadora del Real Madrid, que ante Alemania no se amilanó y sacó toda su destreza con el balón para marcar un tanto de gran jerarquía que no solo fue histórico por el resultado, también fue escogido como el mejor de la copa del mundo femenina.

Trascurrían 52 minutos del encuentro entre Alemania y Colombia, que empatan sin goles en el Allianz Park de Sídney, cuando Manuela Vanegas sacó un remate de media distancia que pegó en la humanidad de Jorelyn Carabalí, el rebote quedó para Linda Caicedo que en una baldosa se sacó a dos rivales de encima para luego desenfundar un remate con pierna derecha imposible de atajar para Merle Frohms.