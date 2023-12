Niña de ochos años abandonada por su padre en Costa Rica tras cruzar el Tapón del Darién ya está en Colombia

Tras dos meses, Melanny Castro, de ocho años, se reunió con su familia, luego de que su padre la sacara ilegalmente de Colombia - crédito Colprensa

Después de dos meses de haber sido abandonada por su padre en Costa Rica, tras cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién, Melanny Castro, una niña de ocho años, finalmente pudo regresar al seno de hogar en Turbo, Antioquia.

Te puede interesar: Niña colombiana que fue abandonada en Costa Rica busca apoyo para regresar al país junto a su abuela

La menor, que había sido llevada por su progenitor a Medellín (Antioquia) el 20 de octubre, bajo el pretexto de adelantarle el trámite de expedición de su pasaporte y comprarle ropa, fue abandonada por su padre en el país centroamericano, luego de adentrarse con ella de manera ilegal en el Darién en su camino hacia los Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Un barrio usa energía solar para su alumbrado navideño, como quiere el presidente Petro

La abuela de la pequeña, Martha Cecilia López Morales, contó a Blu Radio semanas atrás que en ningún momento desconfiaron del papá de Melanny, pues al no haber estado presente en su vida le dieron la oportunidad de que viajara con ella. Lo que no esperaba es que los días pasaran y no tuvieran noticias de la menor o de él.

Pasaron nueve días para que la familia de Melanny supiera que el padre de la menor se la llevó de manera ilegal hacia los Estados Unidos - crédito Reuters

Según su relato, no sería sino hasta el 29 de octubre que recibirían noticias de la menor, cuando ella llamó entre lágrimas a su abuela contándole que ella y su padre partirían con rumbo hacia los Estados Unidos. Lo que desconocía es que lo harían de manera ilegal.

Te puede interesar: Los desgarradores testimonios de las familias de los migrantes desaparecidos en San Andrés: “Soñé que me pedía auxilio”

“Él se vino el 30 de octubre de Medellín a Necoclí a coger la vía del tapón del Darién. Pasó por todo Apartadó, por donde nosotros vivimos con la niña y ni siquiera fue capaz de decir una llamada ni nada, que se la iba a llevar robada, nada”, denunció López ante los micrófonos de la cadena radial bogotana.

Desde esa fecha, los siguientes días fueron silencio absoluto. No sería sino hasta el 5 de noviembre que las autoridades costarricenses se comunicaran con la abuela de la pequeña para informarle que Migración de ese país la había hallado abandonada en la selva.

“Tenían la niña. Que la niña se le habían quitado el papá, que la niña iba deshidratada, que él se había pasado por el tapón del Darién con la niña y por eso habían quitado la niña a él”, contó López Morales a Blu Radio.

El reencuentro

Tras dos meses lejos de su familia, Melanny fue retornada a Colombia. En la foto la pequeña junto a su abuela - crédito @CamiloCalleO/X

Posterior a permanecer bajo la calidad de protegida en el Hogarcito Infantil Corredores, ubicado en Puntarenas, Corredores, Ciudad Neily (Costa Rica), y tras varias gestiones de la su abuela, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y las autoridades costarricenses, una comisión del Icbf viajó al territorio centroamericano para recuperar a la menor y llevarla de nuevo a su hogar en Turbo, Antioquia, así lo conoció Blu Radio.

“Melanny llegó a casa. Ahora si, ¡Feliz Navidad! Después de atravesar obligada por su padre el Tapón del Darién y ser recuperada por el gobierno de Costa Rica, hoy Melanny de 8 años pudo abrazar de nuevo a su madre y a su abuela en su natal Urabá”, escribió a través de su cuenta de X el diputado de Antioquia, Camilo Calle, quien ayudó con la gestión del regreso de la pequeña a Colombia.

El regreso de Melanny al seno de su hogar se da a tan solo semanas de que la abuela de la menor denunciara que el Icbf no les brindaba la atención que requerían.

“Yo busqué recursos por todos lados, por medio de la prensa, porque a mí el Bienestar Familiar no me dio apoyo cuando lo solicité, me dejaron todo tirado. Entonces ahora que las cosas se estaban dando para que Migración me entregara a la niña, el ICBF vino a intervenir”, denunció López Morales el 22 de diciembre, en diálogo con la revista Semana.

El Icbf en su momento respondió asegurando que “una vez conocida la situación por parte de su abuela materna residente en Colombia, el ICBF entabló conversación con la entidad homóloga y el consulado de Colombia en Costa Rica”.