Una joven figura del fútbol chileno reforzaría a Millonarios para la temporada 2024

Millonarios espera hacer una buena presentación en la Liga Femenina 2024 - crédito Colprensa

Antes de que acabe el 2023, Millonarios quiere terminar de armar su nómina para la temporada 2024, cuando hay muchas esperanzas de que el plantel femenino tenga una buena presentación en la Liga Profesional, al igual que el masculino en el ámbito local e internacional con la Conmebol Libertadores.

Respecto a las Embajadoras, que fue semifinalista del campeonato en las ediciones de 2019 y 2020, le apunta a conseguir su primer título y para eso contrató a Angie Vega, entrenadora de 34 años proveniente del Deportes Antofagasta de Chile, que tiene experiencia en el cuerpo técnico del Deportivo Cali y en la categoría juvenil de la selección Colombia femenina.

Sin embargo, Millonarios también estaría armando una plantilla de alto nivel para pelear la Liga Femenina; uno de sus fichajes vendría del país Austral, donde traerían a una joven figura que es promesa de su selección, tiene 18 años y fue bicampeona del torneo local.

El azul encontró una “crack”

A falta de confirmación, desde Chile dan como un hecho que Millonarios contratará a una de las promesas del fútbol local y es nada menos que Anaís Cifuentes, defensora de Colo Colo que fue bicampeona con el Albo y restarían detalles para su presentación.

A través de su cuenta de Instagram, la futbolista se había despedido del conjunto de Santiago: “Se me hace muy difícil por qué para mí no es un club, es mi casa, donde llegué muy niña, me cuidaron, me formaron como persona y como jugadora”.

Anaís Cifuentes, dos veces campeona con Colo Colo, está muy cerca de Millonarios - crédito @_anais.almendra_/Instagram

“Hoy me toca dar un paso más, me voy en busca de sumar más minutos, nuevas experiencias y cómo siempre intentar aprender mucho. Infinitas gracias por todo, espero el fútbol nos vuelva a juntar. Hasta pronto”, escribió la deportista.

Según medios como Deportes 13 y GolMaster, ambos de Chile, la razón para que Cifuentes llegue a Millonarios fue por pedido de Angie Vega, entrenadora que enfrentó en los duelos de Colo Colo y Antofagasta, así que la recomendó para que sea fichada en los próximos días.

El futuro de Chile

A su corta edad, las esperanzas del fútbol chileno están en Anaís Cifuentes para que siga creciendo como jugadora, en especial llegando a una liga tan competitiva como la colombiana y en Millonarios, que se quedaría con una de las mejores defensoras del continente.

En septiembre de 2023, la Conmebol destacó a la central como la futbolista de mayor rendimiento en la Liga Evolución sub-19, un certamen especial entre los 10 países de la confederación y que sirve como preparación para el Sudamericano sub-20 femenino de 2024.

Anaís Cifuentes, posible refuerzo de Millonarios, fue la mejor jugadora de la Liga Evolución sub-19 en Uruguay - crédito Conmebol

Como si fuera poco, Cifuentes tendrá la oportunidad de conocer el fútbol colombiano y las sedes del Mundial sub-20 de 2024, que se hará en territorio cafetero y Bogotá sería una de las ciudades elegidas, así que crecerá mucho con las Embajadoras en la Liga Femenina.

Fichajes que prometen

Aunque Millonarios solo ha confirmado a Angie Vega para el cuadro femenino, la entrenadora llegaría con un grupo de jugadoras de alto nivel para conseguir la Liga Femenina y clasificar a su primera Conmebol Libertadores en 2024, la mayoría provenientes de Chile.

La colombiana Tatiana Ariza y la chilena Lesly Olivares, que estuvieron en Antofagasta con Vega, suenan con fuerza para el cuadro Embajador, pero también existe el interés por dos jugadoras del ámbito local, una de ellas volvería al conjunto azul y otra salió campeona en años anteriores.

Tatiana Ariza, con pasado en Millonarios, volvería al cuadro azul por pedido de Angie Vega, que la dirigió en Antofagasta de Chile - crédito @tatianaariza/Instagram

Según la cuenta de X llamada WomenTransfer, Millonarios contrataría a Michell Lugo, arquera del Deportivo Pereira que pasó por el cuadro bogotano en 2019, mientras que el otro refuerzo sería Liana Salazar, ante lo dicho por la periodista Carolina Rubio, ya que salió de Santa Fe.