El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió su lista anual de sus canciones favoritas de 2023. Entre esas se destaca que en el primer lugar se encuentra la canción de las colombiana Karol G y Shakira TQG, lo que demuestra la diversidad de géneros que escucha el exmandatario estadounidense.

“Estas son algunas de mis canciones favoritas de este año. Déjame saber si hay algún artista o canción que deba escuchar”, escribió el expresidente a través de su cuenta oficial de la red social X.

El gusto variado del político estadounidense quedó al descubierto debido a que su selección de sencillos escuchados durante el año, el cual tiene género musicales como country, rock, rhythm and blues, hip-hop/rap, música electrónica/alternativa, pop y reguetón.

La lista del presidente de Estados Unidos, desde 2009 hasta 2017, llamó la atención entre los internautas debido a que en primer lugar se puede observar la canción de las colombianas, el cual fue un tema que hace referencia a las relaciones pasadas de las artistas, Anuel AA y Gerard Piqué.

Durante el año 2023, Barack Obama escuchó el coro del dúo de la barranquillera y la paisa: “Bebé, ¿qué fue?¿No pues que muy tragadito?¿Qué haces buscándome el la’o, si sabes que yo errores no repito? Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al meno’ yo te tenía bonito”.

En la lista de canciones también se destaca el exitoso tema La bebé (remix) del cantante mexicano Peso Pluma en colaboración con el rapero Yng Lvcas. El artista Hassan Emilio Kabande Laija ha revolucionado al mundo con su música regional mexicana obteniendo diferentes reconocimientos como el premio Artista del año, debut en los Billboard de la Música Latina 2023.

TQG, Karol G y Shakira

I remember everything, Zach Bryan ft. Kacey Musgraves

Sprinter, Dave & Central Cee

Since i have a lover, 6lack

Cobra, Megan Thee Stallion

Joiner, Blondshell

Mindnight gospel, Alé Araya ft. Joseph Chilliams

America has a problem, Beyoncé ft. Kendrick Lamar

The Returner, Allison Russell

Unavailable, Davido ft. Musa Keys

My love mine all mine, Mitski

Sittin’ on top of the world, Bruna Boy ft. 21 Savage

Vampire Empire, Big Thief

Younger & Dumber, Indigo de Souza

Toxic Trait, Stormzy ft. Fredo

Where you are, John Summit & Hayla

La bebé (remix) Yng Lvcas & Peso Pluma

On my mama, Victoria Monét

Cast Iron Skillet, Jason Isbell and the 400 Unit

Wy@, Brent Faiyaz

Amapiano, Asake & Olamide

Lose control, Teddy Swims

Crazy Love, Rita Wilson & Keith Urban

Drink the river, Gabe Lee

Road to freedom, Lenny Kravitz

It never went away, Jon Batiste