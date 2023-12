“Intentó violarme”: conmovedor relato de una periodista colombiana que denunció el maltrato de su expareja en Italia

La periodista colombiana Giovanna Marcela Valencia, radicada en Italia, denunció que es víctima de maltrato por parte de su expareja - crédito @giovannamarcelavalencia/Instagram

Giovanna Marcela Valencia es una periodista deportiva colombiana que tomó la decisión de establecer su vida en Italia y que reveló ser víctima de una prolongada serie de abusos. En una noticia que fue replicada por medios nacionales en noviembre de 2022, Valencia declaró haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su entonces esposo durante más de cuatro años.

La comunicadora social confirmó ser víctima de violencia de género, además denunció que fue golpeada por su pareja cuando estaba embarazada de cuatro meses. La agresión habría tenido como propósito causar la pérdida del bebé. Además, Valencia aseguró que antes de su proceso de divorcio, su entonces esposo secuestró a su hija.

Giovanna Marcela solicitó enfáticamente ayuda a los gobiernos de Colombia e Italia al sentir que su vida corría peligro. A pesar de sus esfuerzos por buscar protección, se encontraba desamparada por parte de las autoridades de ambos países.

Valencia, que ha expresado públicamente ser objeto de amenazas de muerte -lo cual considera un posible intento de feminicidio-, ha denunciado la falta de acción por parte de la embajada y el consulado colombiano en territorio italiano en su caso. Además, hizo un llamado desesperado para que su hija, de cuatro años de edad, reciba la nacionalización, argumentando que esto permitiría al Gobierno de Colombia ejercer tutela sobre la menor.

La comunicadora Giovanna Marcela Valencia, radicada hace 5 años en Italia, trabajó previamente en RCN Radio, perteneció al equipo de Planeta fútbol - crédito @giovannamarcelavalencia/Instagram

En diálogo con Infobae Colombia, la periodista colombiana de 39 años y oriunda de Bogotá comentó: “Este caso lo he denunciado más de 30 veces ante las autoridades italianas y nuevamente tengo un ojo morado. El 26 de diciembre de 2023, este hombre intentó violarme, además me quitó a mi hija. He tratado de que el Gobierno colombiano me ayude. Me aparece en la calle, en mi casa, a donde voy llega, me golpea siempre que me ve”.

Denuncias en el pasado

Giovanna Marcela y la custodia de su hija en Italia durante noviembre de 2022 se convirtieron en centro de atención después de que un juez italiano adjudicara a la madre la tutela de la menor. Como consecuencia de esta decisión judicial, ambas terminaron residiendo en un centro de protección. Este evento subraya la relevancia del sistema de protección judicial en relación con el bienestar infantil y los derechos de custodia parental en el país europeo.

Pero la situación dio un giro dramático cuando el exesposo de Giovanna Marcela solicitó una “estancia de emergencia” alegando un supuesto peligro para la niña en compañía de su madre. El resultado de este proceso judicial fue que la menor fue dejada bajo la protección de una tía paterna, a quien la periodista acusó de mantener “secuestrada” a la niña.

La comunicadora bogotana nos relató que en Italia hay tres sedes diplomáticas de Colombia (el consulado en Roma, en Milán y la Embajada colombiana), a su vez que solicitó la intervención del Gobierno colombiano ante el Gobierno italiano.

“Soy connacional de Colombia y temo por la seguridad de mi hija y la mía, no puedo esperar a que este hombre me mate para que hagan algo”, insistió.

"No más violencia de género temo por mi vida", indicó Giovanna Marcela Valencia en un video en su cuenta de Instagram - crédito Captura de pantalla @giovannamarcelavalencia/Instagram

Giovanna compartió a Infobae Colombia que espera que con esta alerta los gobiernos de Colombia e Italia puedan por fin hacer algo en su favor. Paralelamente, indicó que para ella es muy importante que se ponga en conocimiento su situación, ya que gracias a que pertenece a la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord) ellos han mantenido contactos con funcionarios de la Cancillería Nacional para que su caso no pase desapercibido.

“La Cancillería tiene que conocer mi caso para que haya presión ante las autoridades italianas, de no ser así voy a terminar muerta, esto es crónica de una muerte anunciada”, aseveró la comunicadora.

El último año en la vida de Giovanna Marcela ha sido caótico, confirmándolo en el video publicado en su cuenta de Instagram que su agresor Benito Massimo Gigi la persigue a todos lados, expresando “temo por mi seguridad y mi vida”. “Él es un hombre obsesivo”.