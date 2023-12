“Milagros” busca a su dueño: la mascota viajaba con el motociclista que se accidentó en la vía Panamericana en Jamundí

"Milagros" sobrevivió al accidente en motocicleta que tuvo junto a su dueño, quien no se sabe si sobrevivió al siniestro - crédito Infobae Colombia

La vía Panamericana, que conecta a Jamundí con Cali y viceversa, es percibida como una carretera peligrosa para transeúntes, ciclistas y motociclistas, debido a la oscuridad en algunos tramos, los baches que registra y lo rápido que se movilizan algunos actores viales.

En la noche del sábado 23 de diciembre, en vísperas de celebrarse la Nochebuena, un grave siniestro vial alteró tranquilidad que transcurría en este trayecto vial que, a las 9:00 p. m. se debía transitar con sumo cuidado debido a un fuerte aguacero que dificultaba la visibilidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Carolina, una motociclista frecuente de la vía, iba camino a la capital vallecaucana a encontrarse con unos amigos, cuando fue testigo de la velocidad de un motociclista en pleno aguacero.

“El muchacho pasó a alta velocidad al lado mío”, relató la mujer a Infobae Colombia

Lo que no contaba el hombre es que en una de las intersecciones, conocida como Las Veraneras, salió un vehículo rojo “sin luces”, según la versión de la motociclista:

“Salió el carro rojo, se le atravesó y el muchacho se chocó. En ese momento el carro no tenía luces. El muchacho colisionó y quedó tendido en el suelo”

El lamentable hecho quedó grabado en la memoria de Carolina, que frenó de inmediato para ver qué podía hacer por la víctima que se hallaba tendida en el suelo por el impacto. Otros actores viales frenaron para ayudar en la causa:

“Hubo un momento en que el muchacho se estaba ahogando, entonces le empezaron a quitar el caso; él estaba temblando”

Se salvó de “milagro”

Con lo que no contaba Carolina y los demás testigos del accidente es que el hombre llevaba en su pecho, en un pequeño maletín, tipo mochila, a Milagros (nombre asignado por Carolina): una perrita adulta que cayó conmocionada a raíz del impacto, junto al cuerpo de su dueño.

Según indicó a este medio, el joven víctima del accidente hizo un esfuerzo por mantenerse, pero, aparentemente perdió el conocimiento. “Creí que estaba muerto”, afirmó; sin embargo, había una segunda víctima que poco o nada estaban haciendo por conseguir que también se salvara:

“Solo decían que tiraran al animalito al monte y yo viendo que el muchacho se estaba ahogando y después de eso no se movió más, asumí que estaba muerto. Las demás personas que pararon lo estaban ayudando, pero a la perrita no, entonces arranqué en busca de ayuda, porque estaba orinando sangre”, añadió Carolina.

Pese al grave impacto que sufrió el motociclista —de quien no se tiene información de su estado de salud—, la canina logró sobrevivir; no obstante, hubo un detalle en particular que pudo haber salvado a Milagros.

“Cuando yo paré a revisar al muchacho, me dí cuenta que tenía abrazado el maletín donde llevaba la perrita. La veterinaria dice que tal vez ese pudo ser el motivo por el cual la perrito solo tuvo un rasguño en su mentón y que orinaba sangre debido al impacto, pero nada de gravedad”, expresó Carolina.

Angustioso llamado

Según medios locales, el motociclista habría llegado inconsciente al hospital del municipio, es por ello que Carolina hace un llamado a los familiares del joven para que sepan que Milagros sobrevivió y se encuentra con ella:

“Yo la estoy cuidando, es muy juiciosa, pero se ve que sigue traumada por el episodio o de pronto extraña a su otra familia, porque se ve bien cuidada. Me gustaría saber qué pasó con el joven y que sepa que la perrita con la que viajaba está bien (sic)”, sostuvo la ciudadana.

Carolina busca a la familia de "Milagros", la perrita que subrevivió a un accidente de tránsito con su dueño, pero no sabe si este sobrevivió - crédito Infobae Colombia

Carolina anotó las placas de la motocicleta accidentada ELQ-05G y deja a disposición su número de contacto por si el joven o su familia deciden reclamar a la mascota: 3174795893.

De acuerdo con información proporcionada por la Contraloría General de la República, cada día en Colombia mueren 19 personas como consecuencia de accidentes de tránsito. El Instituto Nacional de Medicina Legal coincidió con las cifras y agregaron que la mitad serían motociclistas.