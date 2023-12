Carlos Fernando Galán aplaudió el remezón en la Policía Nacional: “Para que Bogotá vea resultados”

Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, manifiesta su confianza en los cambios de la Policía Nacional expresados en redes sociales - crédito Camila Díaz/Colprensa -Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El 25 de diciembre de 2023, el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, anunció un importante remezón en los altos mandos de la institución, y así marcó una serie de cambios sustanciales que tendrán un impacto directo en la seguridad ciudadana. Esta noticia fue aplaudida por el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que no dudó en pronunciarse en sus redes sociales.

Entre las modificaciones destacadas, se encuentra la designación del brigadier general José Daniel Gualdrón como el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

Desde la tarde de ese lunes, se confirmó que el general Gualdrón asumirá la jefatura del departamento en la capital de la República a partir del 26 de diciembre de 2023. Esta noticia generó gran expectativa y optimismo entre los habitantes de Bogotá, quienes han expresado su esperanza de ver mejoras sustanciales en materia de seguridad.

El remezón no se limita solo a Bogotá, sino que abarca cambios en diversas regiones del país. La Región No. 1 quedó bajo la dirección del general Jorge Antonio Urquijo, mientras que la Región No. 2 estará encabezada por el coronel Javier Rodríguez Porras.

La Región No. 3 permanecerá bajo el mando del coronel Yurisn Moreno Duarte y la Región No. 4 estará liderada por la general Sandra Patricia Pinzón. La Región No. 6 será comandada por el general Arnulfo Novoa Piñeros, la Región No. 7 por el coronel Juan Carlos Valderrama, y la Región No. 8 estará bajo el liderazgo del general Iván Gualdrón Gualdrón.

Además, se anunciaron nuevos comandantes para diferentes ciudades del país. El general Carlos Germán Oviedo Lamprea asumirá como comandante de la Policía de Cali, el general Herbert Benavidez Valderrama en Barranquilla; el coronel Henry Yesid Bello en Bucaramanga, el coronel Andrés Fernando Sierra en la Policía Departamental de Cundinamarca, y el coronel Giovanny Cristancho Zambrano liderará la Policía del Valle del Cauca.

El director de la Policía Nacional expresó a través de sus redes sociales que estos cambios responden a la necesidad de consolidar la seguridad ciudadana como una prioridad nacional. La expectativa es que estas modificaciones contribuyan a fortalecer el trabajo policial y a mejorar las condiciones de seguridad en todo el país.

El general William Salamanca dio a conocer algunos cambios dentro de la Policía Nacional - crédito @DirectorPolicia/X

Celebran remezón en la Policía Nacional

El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró con entusiasmo la designación del general José Daniel Gualdrón como nuevo comandante de la Mebog.

A través de sus redes sociales, Galán expresó que esta noticia es de gran relevancia para la capital y manifestó su compromiso de trabajar de la mano con el nuevo comandante y todo el cuerpo policial para obtener resultados y mejoras significativas en seguridad.

“Gran noticia para Bogotá. El General Gualdrón tiene una larga experiencia y conoce bien la ciudad y sus problemáticas. Nuestro compromiso será trabajar junto a él y toda la Policía para que Bogotá vea resultados y mejoras importantes en seguridad”, escribió Carlos Fernando Galán en X (antes Twitter).

El próximo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, demuestra su respaldo a las transformaciones en la Policía Nacional - crédito @CarlosFGalan/X

Él es nuevo comandante de la Mebog

El general Gualdrón, oriundo de Flandes (Tolima), cuenta con una destacada carrera de 35 años de servicio en la Policía Nacional. Ha ocupado cargos importantes en diversas regiones del país, incluyendo los comandos de la Policía Metropolitana de Bogotá y de Cali, así como en los Departamentos de Policía de Cundinamarca, Santander, Tolima, La Guajira, Caquetá, Putumayo y Risaralda.

Su experiencia abarca también especialidades como Tránsito y Transporte, y ha obtenido especializaciones en Seguridad Pública, Control Interno, Seguridad e Investigación de Accidentes de Tránsito, así como diplomados en Alta Gerencia, Auditoría, Gerencia del Servicio Policial y en Sistema Penal Acusatorio.