Turistas rentaron moto acuática sin combustible, quedaron a la deriva y luego debieron pagar por un servicio que no recibieron

Turista narra casi una hora a la deriva en mar cartagenero por estafa en alquiler de jetski - crédito @betomastro / X

Denuncias de estafas a turistas en Cartagena se multiplican en redes sociales, particularmente por alquiler de motos acuáticas que estarían siendo entregadas sin combustible.

Te puede interesar: Solidaridad en Cartagena terminó en fatídico accidente de tránsito: un adulto mayor fue la víctima

Una reciente revelación, a través de la plataforma red social X, ha puesto en evidencia una posible modalidad de estafa que afecta a visitantes de las playas de Cartagena, especialmente en Punta Arena.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Turista engañada en Cartagena señaló que situaciones como la que ella vivió “pueden dañar la experiencia del país”

El usuario, identificado como betomastro, reportó ser víctima de cobros indebidos tras recibir una moto acuática sin gasolina, dejándolo a él y su familia a la deriva. El turista explicó que, después de haber alquilado la moto acuática, se vieron forzados a pagar por un servicio que no fue prestado adecuadamente y bajo intimidaciones.

“Tengan cuidado en Cartagena - Punta Arena este señor es un ladrón. Renta los Jetsky sin gasolina, queda uno a la deriva y luego con todos sus compinches con intimidaciones y amenazas exige el pago del servicio sin prestarlo. Un delincuente que acostumbra a estafar a la gente!!”, señaló.

Turistas en Cartagena enfrentan estafas con motos acuáticas sin combustible - crédito @betomastro / X

A su vez mencionó que, pese a haber contactado a la Policía, nunca llegó y tuvo que enfrentarse a una situación de abandono que se extendió por casi una hora “con mis hijos todos asustados. Fuera que nos dejaron casi una hora a la deriva en la mitad del mar, hasta casi nos quitan las cosas porque claramente es una estrategia para cobrar más por sobretiempo”, agregó el denunciante.

Te puede interesar: Este es el Pico y Placa en Cartagena para este sábado 23 de diciembre

Es preciso resaltar que este incidente se suma al creciente número de quejas durante la alta temporada turística en la región. De otro lado, la publicación sobre la estafa ha generado un amplio eco en red social X, con comentarios divididos entre la solidaridad hacia el denunciante y críticas por supuestamente no haber tomado las precauciones necesarias.

De hecho, algunos internautas se expresaron sobre la falta de medidas preventivas y atención por parte de las autoridades locales, mientras que otros apuntaban a la responsabilidad de los turistas de estar informados y prevenidos frente a estas situaciones.

“Increíble que las autoridades con todo lo que pasa no estén alertas y pendientes”; “Culpa del turista ‘por dejarse clavar’ y no preguntar si el jetsky que está alquilando lleva gasolina. Es más, deberían ser vivos y llevar gasolina en un galón”; “Por cosas cómo está y muchas más, como el fraude a la canadiense y las limonadas a los argentinos. Es que los turistas ya no vienen… Se tiran el turismo y responsabilizan al Gobierno. Esto lo hacen las mismas personas, el mismo ‘pueblo’. Después se andan quejando”; “Por esta clase de hechos es que se pierde la confianza en el turismo”, son algunas de las opiniones encontradas.

Cabe mencionar que, al momento, no se ha recibido ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Cartagena frente a las denuncias de estafas a turistas. Estos reportes no solo suscitan inquietud entre futuros visitantes, sino que también podrían tener un impacto negativo en ese sector de la región, que es vital para la economía local.

¿Existe alguna entidad en Cartagena que proteja a los turistas de fraudes y estafas?

En la capital de Bolívar, la protección a turistas de fraudes y estafas la ejerce principalmente la Policía de Turismo, una división de la Policía Nacional especializada en la seguridad y protección del sector y se encarga de prevenir delitos que puedan afectar a los visitantes.

Además, instituciones como la Superintendencia de Industria y Comercio también tienen competencias para atender denuncias relacionadas con prácticas fraudulentas de comercio. Por otro lado, la Corporación Turismo Cartagena de Indias es el ente encargado de promover políticas sostenibles y seguras. Se recomienda que los turistas estén siempre alerta, consulten las fuentes oficiales de información y realicen actividades turísticas con proveedores certificados.