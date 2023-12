Los desastres naturales más impactantes en Colombia durante 2023

El 17 de julio, Cundinamarca sufrió una fuerte avalancha que afectó el municipio de Quetame - crédito Infobae

2023 se despide de Colombia con una serie de acontecimientos naturales que impactaron varias zonas del territorio nacional, que fueron noticia en su momento, pero que dejaron un recuerdo impactante para las comunidades que tuvieron que vivir en carne propia las tragedias.

Y es que, aunque las autoridades colombianas de gestión del riesgo cuentan con una serie de herramientas para mitigar la incidencia de los desastres naturales, las mismas entidades han precisado que es complejo saber con seguridad cuándo pueden ocurrir, puesto que, nadie sabe realmente como actúa la Pacha Mama.

Es por eso por lo que, antes de iniciar 2024, Infobae Colombia realizó un recuento de las tragedias naturales que más impactaron al país en 2023; y que, hoy en día, obligan a repensar el cuidado y la corresponsabilidad que existe con la naturaleza para evitar posibles tragedias en el territorio.

Deslizamiento en la vía Panamericana

Momentos precisos en el movimiento de tierra - crédito @michelfrh/X

Y es que como terminó comenzó el año, las lluvias no cesaron durante el 2023. El 9 de enero, las autoridades registraron un derrumbe en la altura del kilómetro 75, en el municipio de Rosas, Cauca, el cual prácticamente aisló al departamento de Nariño y sus poblaciones.

Se trató de un derrumbe reportado en la vía Panamericana, más exactamente en la zona que conecta a Popayán con el municipio de Rosas. A través de las en redes sociales, quedaron registrados los momentos precisos en los que ocurrió el movimiento de tierras que afectó principalmente a las zonas aledañas a Popayán. Pese a la magnitud de la emergencia, las primeras declaraciones no registraron heridos ni personas fallecidas.

Para contribuir con la movilización de las poblaciones aledañas, los organismos de tránsito recomendaron a los conductores tomar vías alternas; por ejemplo, que los vehículos livianos transitaran por la ruta peaje El Bordo - La Sierra - Rosas - Popayán, y/o la ruta Pasto - Mocoa - Popayán.

Por su parte, el Gobierno nacional anunció una serie de medidas a corto y mediano plazo para atender la emergencia del derrumbe en Rosas, Cauca. El 15 de enero de 2023, una semana después del hecho, que terminó afectando a más de 700 personas de siete veredas, el presidente Gustavo Petro llegó a lugar para liderar las acciones de control.

Inspección del presidente Gustavo Petro, el jueves 12 de enero del 2023, al sector afectado por el derrumbe en Rosas, Cauca - crédito Presidencia.

El presidente decidió suspender la agenda que tenía programada en Chile y viajar de regreso a Colombia para sostener un encuentro con las comunidades afectadas. A pesar de sus esfuerzos, el clima no le favoreció y no pudo aterrizar en Popayán; sin embargo, tiempo después logró la reunión con las familias que perdieron sus viviendas y dio a conocer que desde su administración se comprarían tierras para reubicar a las familias.

“Habrá un plan para comprar haciendas cercanas, ojalá a la zona, que nos permita reubicar la población”, puntualizó Gustavo Petro. Seguido a ello, manifestó que con la medida la población sería recompensada “con más tierras de las que tenían hoy”. Prácticamente, contarían con media hectárea por familia, que sería utilizada para “producir alimentos con ayuda del Estado y a lograr que sus nuevas viviendas tengan los niveles de dignidad que necesitan”.

El 11 de enero, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, destacó que tras una reunión en el Puesto de Mando Unificado (PMU) decidieron instalar varios albergues, para las más de 100 familias afectadas, quienes fueron asistidas también con kits humanitarios.

Cabe recordar que, tras conocerse esa vicisitud, las poblaciones afectadas destacaron que ya habían alertado días antes un llamado de urgencia al percatarse de la presencia de grietas en la vereda La Soledad.

Los habitantes del municipio de Rosas, principalmente en su zona rural, reportaron anomalías en el terreno como grietas y desniveles en gran parte del territorio, realizando un llamado a las autoridades para la oportuna atención.

De igual forma, teniendo en cuenta la falla geológica de la zona, las aguas que surcan las principales veredas de Rosas, a través de las quebradas, se estaban filtrando y provocando el debilitamiento del terreno.

Esta situación mantiene prácticamente incomunicado a todo el suroccidente de Colombia y hay una parálisis en el transporte de gas, medicamentos, combustible y alimentos - crédito @InviasOficial/X

Un mes después de la emergencia, el panorama no era más agradable. En febrero de 2023, el bloqueo del material rocoso tenía prácticamente aislado al departamento de Nariño y sus poblaciones, pues dicha carretera es la principal ruta de acceso y salida de este territorio.

Y es que las empresas que allí operaban tenían serias afectaciones económicas, y los sectores agropecuarios y de alimentos registraron multimillonarias pérdidas diarias por el detrimento de la producción, principalmente por el represamiento.

No obstante, la ayuda llegaría con la entrega de pasos alternos a la Vía Panamericana, pero dichas carreteras no se encontraban en las mejores condiciones, a pesar de eso, el Gobierno nacional se había comprometido a entregar esas obras lo más pronto posible.

Desde el Ministerio de Transporte revelaron que el exlíder de esa cartera, Guillermo Reyes, se encontraba reunido con el director del Invias, Juan Alfonso Latorre Uriza, y quien era en ese tiempo el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, para hacer una revisión de los avances, a un mes del derrumbe.

Lo que se conoció oficialmente es que el Gobierno dispuso 70.000 millones de pesos para la construcción de carreteras que enlacen la Vía Panamericana, además de realizar mantenimiento a las ya existentes, pues sería prácticamente imposible recuperar el corredor nacional, removiendo la tierra y escombros que actualmente la tienen taponada, según los expertos.

El 20 de noviembre de 2023, después de varios esfuerzos por parte de los organismos de tránsito y movilidad de Colombia para garantizar, el flujo de personas y comercio en esta zona del país, el Ministerio de Transporte e Invías confirmaron el proceso de rehabilitación tras varias semanas de retraso y complicaciones por las condiciones climáticas.

“¡Buenas noticias! Invía anuncia la reapertura del paso para todo tipo de vehículos en sector de Rosas, vía Mojarras-Popayán”

Invías comentó durante el pronunciamiento, que no solamente fue la pavimentación de 1,6 kilómetros de esta importante vía, sino que harían falta 600 metros para finalizar por completo la obra, que estarían concluyendo en diciembre; sin embargo, el paso de varios vehículos sería posible.

Avalancha en Quetame, Cundinamarca

29 personas perdieron la vida el 17 de julio de 2023 - crédito Policía Nacional

El 17 de julio, Cundinamarca sufrió una fuerte avalancha que afectó el municipio de Quetame, el cual dejó hasta la fecha un saldo de 29 personas fallecidas y tres desaparecidas, además de interrumpir temporalmente el paso de la vía que conecta Bogotá con Villavicencio.

En las horas de la madrugada del 18 de julio de 2023, las autoridades reportaron una avenida torrencial por cuenta de las fuertes precipitaciones que se registraron en la noche del lunes 17, que provocaron crecientes súbitas en el sector.

Los primeros reportes anunciaron un saldo de 15 personas muertas y al menos 14 desaparecidas en la vereda El Naranjal, del municipio de Quetame, en el oriente de Cundinamarca; sin embargo, el 21 de julio, sobre las 7:06 p. m., el gobernador del departamento, Nicolás García, confirmó 26 víctimas mortales.

“Finaliza, por hoy, la jornada de búsqueda de las personas desaparecidas. El día de hoy hemos encontrado cinco cuerpos más, para un total de 26. Tenemos la tarea, mañana (22 de julio), de poder encontrar las tres personas que aún están desaparecidas”

El gobernador Nicolás García también anunció que, el primero de los dos puentes que se instalarán para restablecer el tránsito por la vía al Llano, ya llegó a El Naranjal y que su instalación comenzará el domingo 23 de julio - crédito X

A su vez, las autoridades evacuaron cerca de 118 familias, tanto del casco urbano como de la zona veredal de Quetame, debido a las condiciones climáticas y a los diferentes eventos que se registraron en la zona.

Para continuar con las actividades de búsqueda y control, la gobernación implementó un Puesto de Mando Unificado, liderado por el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca.

En la tarde del viernes 28 de julio, Farfán informó el hallazgo de otro cuerpo, que fue encontrado en la jurisdicción del río Guayuriba, exactamente en el sector de La Reforma. Con esa víctima, se confirmaron 29 fallecidos luego de la avenida torrencial.

Autoridades confirmaron el hallazgo de otro cuerpo tras la avalancha en el municipio - crédito Bomberos de Cundinamarca

La emergencia en esa zona del departamento cundinamarqués no solo afectó a las familias que perdieron a sus seres queridos, sino que complicó la movilidad entre la capital de la República y Villavicencio.

Tras varios trabajos continuos y a doble jornada, el domingo 30 de julio se anunció el paso vehicular entre Villavicencio y Bogotá - crédito X

El 22 de julio, el Gobierno nacional anunció la construcción de un puente metálico en Quetame para restablecer el flujo vehicular en la zona damnificada. El comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, general David Leonardo Gómez, destacó las labores por parte de los ingenieros militares para la recepción del primer tramo de 54 metros de la infraestructura vial.

“A través de las capacidades de nuestros ingenieros militares, estamos en el proceso de recepción del primer tramo, 54 metros de puente metálico Acrow, que permitirá en las siguientes 24-48 horas iniciar el proceso de instalación para contribuir al restablecimiento del tráfico vehicular sobre esta importante vía”, aseguró el oficial.

Tras varios trabajos continuos y a doble jornada, el domingo 30 de julio se anunció el paso vehicular entre Villavicencio y Bogotá. Según la Concesionaria Vial Andina, el paso por el Puente Militar se habilitó en tiempo récord, lo que beneficio a las comunidades residentes de las dos ciudades y de las regiones de Cundinamarca y el Meta.

Con base en la información que suministró la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las entidades redoblaron sus esfuerzos operativos para garantizar la apertura de la vía en la tarde del domingo 30 de julio de 2023.

Fotos del puente militar en el sector de Naranjal que facilitó la apertura del tráfico vehicular en el corredor vial Bogotá-Villavicencio - crédito @CoviandinaSAS

El 9 de agosto de 2023, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció la habilitación del segundo puente provisional en la vía Bogotá-Villavicencio, que inició sus actividades el jueves 10 del mismo mes.

“Mañana jueves 10 de agosto entra en funcionamiento el segundo puente provisional instalado en la vía al Llano. Nuestra gratitud al Batallón de ingenieros que en tiempo récord ha hecho esta gestión de estas dos infraestructuras para que podamos tener el restablecimiento total de esta importante vía que une a cundinamarqueses, a bogotanos y a todos los habitantes del Llano”, dijo el gobernador.

Las alertas del Nevado del Ruiz

La caída de ceniza no era lo único que le preocupaba las autoridades y es que, durante ese periodo, el volcán registró varios fenómenos de sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos - crédito SGC.

Por varias semanas, la incertidumbre sobre una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz puso en alerta a las autoridades de control de riego del país. A inicios de mayo de 2023, la prensa y las comunidades aledañas estaban a la perspectiva de los anuncios por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre el comportamiento del cráter y una posible alerta roja.

A diario, el SGC reportaba a través de boletines el estado del volcán, el cual, por su actividad, estaba en Alerta Naranja, es decir, con cambios importantes en los parámetros monitoreados:

“Manifestaciones superficiales en las que pueden ocurrir algunos de estos fenómenos: emisiones de ceniza frecuentes (erupciones menores) cuyo volumen no afecta de manera relevante el diario vivir; explosiones o incandescencias; anomalías térmicas importantes; ruidos; sismos sentidos”.

El 12 de mayo, la entidad emitió un reporte correspondiente al seguimiento diario del nevado. Según lo expuesto en el documento, la actividad del volcán registró una variabilidad en a través de diferentes fenómenos que se extiendo a lo largo de la jornada.

“Desde las 9:00 a. m. de ayer (11 de mayo) hasta la hora de publicación de este boletín, continuó predominando la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos. Esta sismicidad presentó una leve disminución en el número de sismos y un aumento en la energía sísmica liberada respecto al día anterior”.

Además, en la mañana del 11 de mayo, las autoridades confirmaron la caída de ceniza en el sector de la Cabaña, municipio del Murillo (Tolima). Para el día 12, los pronósticos indicaron que el viento continuaría su recorrido, es decir, de oriente - suroriente, lo que afectó a los municipios de Murillo y Líbano.

No obstante, la caída de ese material no era lo único que le preocupaba las autoridades y es que, durante ese periodo, el volcán registró varios fenómenos de sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos.

El miércoles 17 de mayo de 2023, el SCG informó que: “Esta actividad mantuvo niveles bajos en el número de sismos y en la energía sísmica liberada, los cuales fueron similares al día anterior (17 de mayo). Algunas de las señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico”.

A pesar de las múltiples advertencias por parte de las autoridades, las comunidades residentes en el radio de mayor peligro que fijó las autoridades no abandonaron sus lugares de residencia - Andrés Camilo Valencia/ REUTERS

A pesar de las múltiples advertencias por parte de las autoridades, las comunidades residentes en el radio de mayor peligro que fijó las autoridades no abandonaron sus lugares de residencia.

El 7 de abril de 2023, el consejero para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (hoy ministro del Interior), Luis Fernando Velasco, precisó que las familias tendrían miedo de dejar a sus animales y de que les robaran sus pertenencias.

“El tema no está fácil, la gente se niega a evacuar”, advirtió Velasco.

De acuerdo con los reportes que lideró el director de Gestión del Riesgo de Caldas, Félix Ricardo Giraldo, en principio se contó con un total de 20 familias que habían evacuado hasta el 6 de abril de 2023; sin embargo, las autoridades continuaron con las labores de evacuación.

En los casos en que las comunidades no quisieron acatar la orden de evacuación, las autoridades optaron por otras medidas. Así lo explicó Velasco: “Incluso tomamos acciones policivas en Villamaría: ya no es pidiendo el favor, sino diciendo que tienen que evacuar”.

¿Pero, por qué la gente no quería evacuar? “Si los animales no se mueven, la gente no evacuará”, así lo anunció el sábado 8 de abril la ministra de Agricultura, Cecilia López, cuando se le preguntó por las 80.000 personas que permanecían en la falda del volcán Nevado del Ruiz.

“Es evidente que la gente no se quiere mover dejando a sus animales y en estos momentos la clave está en la movilización de los mismos. Así es como podremos sacar a la gente de las zonas de alto riesgo y por eso es que hemos venido trabajando, de la mano, con la Unidad de Riesgo y con las gobernaciones de los departamentos que están en esa zona para tal motivo. Si no se garantiza la salida de los animales, que además son su fuente de ingreso, es imposible que la gente se mueva”, indicó la líder de cartera a Blu Radio.

Las autoridades lideraron actividades de control, prevención y evacuación en 22 municipios en alto riesgo - crédito /Andres Camilo Valencia/REUTERS

La funcionaria añadió que la responsabilidad que tenía el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) era con los animales que estaban asociados al esquema de producción y los que tienen que ver con el transporte, no con las mascotas.

El 10 de abril del 2023, Velasco confirmó que una gran parte de la población, de las 2.500 personas que estaban en riesgo por la actividad del volcán Nevado del Ruiz, se movilizaron de manera preventiva, ante el posible estado de emergencia.

“Una parte importante de la gente que estaba más cerca al cráter ya se ha movido y ubicado cerca en la región, pero por fuera de la zona de alta amenaza del volcán”

En total, las autoridades lideraron actividades de control, prevención y evacuación en 22 municipios en alto riesgo, en el caso de que el volcán hubiese erupcionado, los cuales estaban repartidos en los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Tolima.

Tras varias semanas de incertidumbre por una posible erupción, el 20 de junio de 2023, el SGC explicó por qué la aparente calma del volcán inquietaba a la entidad nacional. Y es que cuando se declaró la Alerta Naranja, el 30 de marzo, el volcán alcanzó a registrar hasta 12.000 sismos diarios ocasionados por el magma que estaba tratando de moverse hacia la superficie.

Aunque la actividad sísmica del volcán disminuyó, los investigadores del Servicio Geológico Colombiano solicitaron continuar con las actividades de monitoreo y estar alerta, puesto que, hubo varios indicadores que mostraron la posibilidad de una erupción considerable en día o semanas.

Al punto que, en diciembre de 2023, el SGC emitió varios reportes por la inestabilidad del volcán; no obstante, la autoridad destacó que es un fenómeno común, si se tiene en cuenta el estado de alerta del Nevado del Ruiz.

Igualmente, SGC añadió que generó preocupación el registro de caída de ceniza en algunas comunidades cercanas al Ruiz. “En la semana comprendida entre el 05 y el 11 de diciembre de 2023, el volcán continuó presentando un comportamiento inestable, caracterizado por niveles bajos a moderados en su actividad. En comparación a la semana anterior”, destacó el SGC.

¿A qué se debe la inestabilidad en el Nevado del Ruiz? De acuerdo con la institución, los principales fenómenos registrados tienen que ver con emisiones intermitentes de ceniza y algunos gases; situación a la que se sumaron un relevante aumento de sismos, que normalmente pueden registrarse.

Los temblores que despertaron a los bogotanos

Hasta los Simpsons están asustados por los temblores. Foto: @SoyDaniloDiaz / X

El octavo mes de 2023 será recordado como un periodo donde los movimientos telúricos han desorientado a más de uno. El 17 de agosto el Servicio Geológico reportó más de 40 réplicas del movimiento de las placas tectónicas del territorio nacional; no obstante, al medio día y sobre las 8:00 p. m., los fenómenos sísmicos se sintieron con mayor fuerza.

Igualmente, la entidad aclaró que Colombia es un territorio sísmicamente activo por su ubicación sobre tres placas tectónicas. El servicio geológico sumó que al mes se puede registrar en promedio 2.500 sismos, aunque la mayoría son imperceptibles para las personas.

El Servicio Geológico precisó que es muy complejo saber cuándo y dónde se puede registrar un sismo, si es posible conocer cuáles son las regiones más expuestas a dicha amenaza.

Por su parte, el director de Geoamenazas, John Makario Londoño, sumó que “igual que el sismo principal, que no es posible predecirlo, así pasa con las réplicas, ¡no se puede predecir! Es decir, no podemos saber ni el momento en que van a ocurrir, ni el intervalo que van a estar ocurriendo. Lo que sí es muy seguro es que esas réplicas van a estar reproduciéndose por mucho tiempo, incluso semanas o meses, pero la mayoría de ellas no va a ser percibidas por las personas”.

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, escribió en X (antes Twitter) que después del movimiento telúrico, las autoridades distritales no reportaron situaciones de gravedad; sin embargo, invitó que ante cualquier emergencia se comunicaran con la Línea 123.

“Vuelve a registrarse un temblor aunque de menor magnitud. No tenemos reportes de situaciones graves. Por favor serenidad”, precisó la alcaldesa.

Sismo en Colombia en la noche del jueves 17 de agosto de 2023. Foto: @sgcol / X

En dónde se sintió el primer temblor

Inicialmente, la plataforma del Servicio Geológico Colombiano (SGC) recibió varios reportes desde diferentes pueblos y municipios, en donde la intensidad percibida osciló entre los 2 y los 4 cuatro grados. La intensidad en cuarto grado significó que pudo haber sido experimentado por varias personas en edificios, espacios en donde se mueven las puertas y ventanas. El reporte se dio en San Juanito, Meta.

El resto de los reportes tenían que ver con una intensidad de dos grados, en donde es poco sentido por personas en reposo. En Bogotá, incluso, fue percibido en grado tres, puesto que, algunas personas en redes sociales aseguraron que se sintieron mareadas mientras esperaban el transporte para llegar a su lugar de destino.

Municipios en donde se reportó el sismo:

Gachalá, Cundinamarca

Bogotá

Gachetá, Cundinamarca

Gama, Cundinamarca

Restrepo, Meta

San Juanito, Meta

Sogamoso, Boyacá

Ubalá, Cundinamarca

Villavicencio, Meta

Vista Hermosa, Meta

En qué zonas tiembla más en Colombia

Según el mapa de zonas en amenaza, uno de los sectores con mayor concentración de eventos sísmicos en Colombia es el Nido sísmico de Bucaramanga, con epicentros ubicados en la zona de la Mesa de los Santos.

Además, esta cartografía dinámica precisa los diferentes niveles de amenaza sísmica que se pueden registrar en el territorio, las cuales son: alta, intermedia y baja. Según los indicadores, aproximadamente el 83% de la población nacional está ubicada en las zonas de amenaza telúrica intermedia y alta.

Tal como se puede observar, en Colombia las zonas donde más movimientos telúricos se registran son aquellas que están ubicadas hacia el Pacífico colombiano, y la selváticas las que menos fenómenos sufren:

Zonas de amenaza alta: Nariño, Cauca, Huila, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Quindío, Risaralda, El sector pacífico de Antioquia, Meta, Casanare, Arauca, Norte de Boyacá, Oriente del Santander.

Zona de amenaza intermedia : Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Sucre.

Zona de amenaza baja: Sur del Meta, Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía. Vaupés. Amazonas.

Desprendimiento de roca del Peñol de Guatapé

Equipo de geólogos, ingenieros y pilotos drone en compañía del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Guatapé, realizan evaluación técnica en la Piedra del Peñol, tras desprendimiento de material en la parte alta - crédito @DagranAntioquia/X

El jueves 2 de noviembre, los residentes, comerciantes, visitantes y turistas de la roca del Peñol de Guatapé vivieron instantes de angustia, y es que sobre las 12:05 p. m. la cámara de seguridad del sector turístico registró el momento en el que varios materiales rocosos colisionaron contra la integridad física de varias personas que se encontraban en el sendero peatonal.

De acuerdo con el reporte preliminar por parte de las autoridades competentes, 17 personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad; no obstante, solo nueve fueron remitidas a centros hospitalarios para su intervención, en cuanto a los otros ocho sujetos, fueron atendidos el sitio de manera preliminar.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia y las autoridades municipales iniciaron sobre las 2:30 p. m. un comité de emergencia para evaluar la situación y ratificar la información definitiva de los hechos.

La estabilidad de la piedra no está comprometida en su totalidad - crédito DraganAntioquia/X

Una vez los expertos en la materia se situaron en el lugar de los hechos, precisaron que el desprendimiento del material rocoso puede ser una respuesta a las fuertes precipitaciones que se han registrado en las últimas semanas en la zona, lo que aceleró de cierta manera la meteorización de la roca, por la filtración del agua.

Para garantizar las actividades de las autoridades competentes, el Dagran evacuó tanto turistas como comerciantes y acordonó la zona para no permitir el acceso de personas al lugar y así prevenir una emergencia.

15 personas resultaron lesionadas - @Guardianes_Ant/X ·

Por su parte, el director del Dagran, Jaime Gómez Zapata, confirmó que “este desprendimiento se presentó en la parte superior y por la altura coge fuerza y velocidad e impacta a estas personas que iban caminando por el sitio. Nuestra comisión evaluará la zona y socializará técnicamente lo que ocurrió”.

El funcionario añadió que la estabilidad de la piedra no se comprometió en su totalidad, puesto que, la meteorización es una especie de descomposición y se va desarrollando desde la parte superficial y eso obedece a un ciclo natural.

A través de las redes sociales, los usuarios publicaron una serie de videos en los que detallaron los momentos posteriores a la caída del material rocoso, que afectó la integridad de 15 personas que se encontraban en el lugar - crédito X

Una vez se controló la situación en el peñol, el viernes 10 de noviembre las autoridades y administración informaron la apertura para el acceso de turistas, residentes y comerciales al atractivo natural.

Tras una semana de arduos estudios, la administración de la Piedra del Peñol presentó al comité de gestión los resultados técnicos, que evaluaron los riesgos de nuevo desprendimiento.

“Se da reapertura al ascenso de la cima de la Piedra del Peñol, garantizando todas las medidas de seguridad y con el respectivo aval de las autoridades competentes”.

El Fenómeno de la Niña generó emergencia en Colombia

El viernes 3 de noviembre del 2023, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) indicó las regiones del país que se vieron comprometidas por inundaciones, deslizamientos, derrumbes y problemas de comunicación debido a las fuertes precipitaciones de la segunda temporada de lluvias que azotaron al territorio.

A partir de esa alerta, el Gobierno nacional instauró un Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) liderado por la Ungrd con el fin de evaluar los daños y tomar las medidas adecuadas para abordar las diversas situaciones de impacto.

Las fuertes precipitaciones ha generado varias emergencias en Colombia - @ElClimaEnPeru/X

Bajo la responsabilidad del director general de la Ungrd, Olmedo López, la entidad adelantó un análisis detallado de las áreas más afectadas por la emergencia climática, con punto crítico el oriente del mar Caribe.

Según los datos suministrados por la Ungrd, los departamentos con mayor afectación identificados fueron:

La Guajira

Bolívar

Magdalena

Atlántico

San Andrés y Providencia

Córdoba

Sucre

Norte de Santander

Para hacerle frente a la problemática, la Ungrd planificó una serie de acciones inmediatas: la distribución de asistencia humanitarias tanto alimentaria como no alimentaria, la movilización de maquinaria amarilla para la atención de las emergencias, el despliegue de equipos técnicos en las zonas afectadas y la instalación de Puestos de Mando Unificados (PMU) en los departamentos con mayor riesgo.

“Agradezco a todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y a los coordinadores departamentales de gestión del riesgo por consolidar esta valiosa información que es crucial para iniciar la entrega de ayudas en el territorio” comentó López.

Cabe destacar que dichas acciones comenzaron el jueves 2 de noviembre y se extendieron en las siguientes semanas, en las que lograron atender de manera inmediata las situaciones que se registraron.

Delegados especializados fueron asignados a cada uno de los territorios afectados por la ola invernal, con el objetivo de suministrar asistencia técnica y coordinar con los esfuerzos necesarios para atender a la población que así lo requiriera.

Delegados fueron asignados a cada una de las zonas afectadas por la ola invernal - crédito Ungrd

Debido a ls hechos que se registraron en varias zonas del país por las precipitaciones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en un trabajo conjunto con otras entidades, emitieron una serie de recomendaciones para que las personas logren prevenir posibles emergencias ante un desastre natural.

La Ungrd precisó que las comunidades que debían estar alertas a posibles deslizamientos, sobre todo en temporadas de altas precipitaciones.

A eso, la dependencia añadió que las comunidades que habitan en asentamientos cercanos a sistemas fluviales como ríos, lagunas y otros cuerpos de agua, están igualmente en una condición de alta vulnerabilidad.

Finalmente, y según las predicciones que anunció el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) la segunda temporada de lluvias se extendió hasta las primeras semanas de diciembre, registrando algunas granizadas en noviembre.