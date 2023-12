Jessica Cediel confirmó que su padre salió de la clínica: “Mi mejor regalo de Navidad”

La presentadora dio un parte de tranquilidad a sus seguidores en una emotiva publicación - crédito @masrechismes/Instagram

Jessica Cediel reveló a mediados de diciembre que su padre estaba internado en una clínica debido a un fuerte quebranto de salud que enfrentó su progenitor. Aunque no reveló mayores detalles sobre la enfermedad que lo llevó a permanecer por varios días en observación, la bogotana preocupó a sus seguidores con diferentes publicaciones e incluso, conmovió al aparecer bailando con él.

Incluso, la también modelo reveló que pidió mucho a Dios que Alfonso Cediel tuviera pronta recuperación, así como larga vida para que pudiera conocer a sus nietos. Dada su cercanía con el entorno celestial, la presentadora de La Descarga, conmovió hasta las lágrimas con lo que ella llamó “un anhelo de vida”.

Jessica Cediel ha demostrado el gran amor que siente por su padre con diferentes publicaciones en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/Instagram

“Solo le pido al señor que me dé tiempo para eso”, fueron las primeras palabras que entregó la bogotana en la publicación. Agregó: “El tiempo es lo único que uno no compra […] Mi papá me preguntaba ayer que si quería tener hijos y esto es de anhelos, obviamente le dije que sí”.

Después de haber confesado su preocupación y un día después de la noche de Navidad, la comunicadora realizó una publicación en sus InstaStories con la que confirmó que su padre finalmente salió de la clínica. Se trata de un video en el que Jessica Cediel celebra la salida de su progenitor, escuchando el tema Cantares de Navidad acompañado con la frase “este es mi mejor regalo de Navidad”.

“Acabamos de salir de la clínica […] Las cosas no son como uno quiere, pero ni modo, el plan no es mío. El plan es de Dios”, agregó la presentadora e integrante del programa La vuelta al mundo en 80 risas.

Este acontecimiento fue celebrado por los internautas, quienes vieron la publicación en el portal Más Rechismes en el que dejaron algunos mensajes de apoyo: “Quien está con Dios, no le hará falta nada”; “qué rico compartir con su familia”; “gracias a Dios ya está con su papá y su mamá, que gran regalo”; “eso sin duda es el mejor regalo de Navidad”; “qué buena noticia, me alegro mucho por ella”, entre otros.

Jessica Cediel confirmó que su padre Alfonso, salió de la clínica y lo describió como su mejor regalo de Navidad - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Esto dijo cuando su padre fue internado

Aunque se le puede ver a Cediel sonriente en las noches de Caracol Televisión, la presentadora preocupó a sus seguidores con una publicación en un hospital y con sus ojos entristecidos. “La vida nos cambia en un momentito”, fue la frase con la que acompañó el video y con el lugar de fondo pusieron a su público a pensar que su salud estaba delicada.

Con todo, la bogotana tuvo que explicar que no se encontraba en el centro de atención médica por ella, sino por su padre.

“Mis amores, paso con esta cara, solo he dormido 45 minutos así que perdonen, solo para decirles que gracias por los mensajes. Estaba en la clínica no por mí, yo estoy bien, estaba en la clínica por mi papá”, expresó sin dar detalles del motivo por el que su progenitor se encontraba internado.

La modelo colombiana ha hablado de su espiritualidad y de los problemas de salud que enfrenta con su padre desde haces semanas - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Esta publicación se suma a las que había hecho días antes, cuando hizo referencia a los embates que ha tenido que atravesar con la salud de su padre y con una hermosa declaratoria de amor: “Le agradezco infinitamente a Dios por seguir regalándote vida para compartir con nosotros. Alfonso Cediel... Mi padre, mi primer amor”, agregó la también actriz.

Por ahora, los seguidores de la comunicadora tendrán que esperar que en una de sus publicaciones confiese lo que ha venido ocurriendo con el estado de salud de su progenitor.