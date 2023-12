Deportivo Pereira le ganó el pulso a Atlético Nacional por Juan David Ríos: los detalles de la contratación

Juan David Ríos volverá al club en el que disputó 146 partidos entre 2010 y 2015 - crédito Deportes Tolima

Una de las contrataciones más importantes para el 2024 estará a cargo de Deportivo Pereira, quien arma una competitiva nómina para Leonel Álvarez, quien regresa al fútbol colombiano tras su paso por Águilas Doradas en 2021. Se trata de Juan David Ríos, nacido en Supía, Caldas y quien vuelve al club donde debutó como profesional en 2010.

Ríos regresa a su casa luego de 9 años en donde estuvo en Sucre F.C., Alianza Petrolera y Deportes Tolima. En este último estuvo en los últimos cuatro años en donde fue campeón del torneo apertura ante Millonarios y la Superliga de Colombia en 2022, ganada al Deportivo Cali. Los diálogos entre clubes se acordaron en 600.000 dólares por los próximos dos años.

El centrocampista de 32 años solamente tenía un año más de contrato con los Pijaos, por lo que optó por volver al club del que es hincha. Su futuro en un momento se convirtió en polémica, luego de que Atlético Nacional iniciara las conversaciones por llevar al jugador, saltándose el diálogo con el club dueño de sus derechos.

La situación fue expuesta por el presidente del Deportes Tolima en diálogo con los Dueños del Balón de RCN Radio: “Lamento mucho esas prácticas de contactar al jugador, de hacerles ofrecimientos, sin haber hablado con el propietario de los derechos deportivos. Pienso que ese no es el orden, ha habido algunos acercamientos, pero en este momento no tenemos una oferta sobre la mesa”.

Cesar Camargo aseguró que en el equipo de Ibagué estaba dispuesto a sentarse y escuchar propuestas por los jugadores que conforman la plantilla. Sin embargo, hicieron la salvedad que el éxito de las negociaciones no depende únicamente del punto de vista económico, sino también de la planificación deportiva de David González y su cuerpo técnico para el 2024:

Juan David Ríos en la Copa Sudamericana ante Talleres de Córdoba - crédito Nicolas AGUILERA / AFP

“Esperamos que recompongan ese camino y nosotros estamos prestos a recibir ofertas por jugadores, por supuesto. Pero siempre nuestro mayor interés, en este momento, es que el equipo sea exitoso desde el punto de vista deportivo. Tenemos que competir y contar con unas finanzas sólidas”.

A cambio de los derechos deportivos del futbolista, Tolima recibirá cerca de 2.500 millones de pesos colombianos. En Deportivo Pereira, la historia de Ríos se traduce en 146 partidos entre 2010 y 2015, cuando el equipo se encontraba en la segunda categoría del fútbol profesional en Colombia.

Hasta el momento, aparte de la llegada de Leonel Álvarez, Deportivo Pereira ha sumado a sus filas a Carlos Darwin Quintero, también hincha y canterano matecaña, junto con Faber Gil, proveniente de Atlético Huila, que cayó a la segunda división del fútbol colombiano para el 2024.

Junior de Barranquilla, los llamados a sacudir el mercado

Junior de Barranquilla apuesta fuerte para la temporada 2024 con posibles fichajes estelares, entre ellos, el delantero Yimmi Chará. El club, que busca no repetir una campaña irregular como la del 2023, a pesar de haber ganado el Torneo Finalización, ya ha confirmado a Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo, ambos procedentes de Unión Magdalena.

El Junior de Barranquilla es el mejor equipo que se está reforzando para la temporada 2024 - crédito Colprensa

Además, se rumora la llegada de más refuerzos de renombre antes de finalizar el año en curso para las competiciones Liga Betplay, Superliga, Copa Colombia y Conmebol Libertadores.

El potencial regreso de Chará al estadio Metropolitano Roberto Meléndez emociona a la hinchada, recordando su paso anterior por el club entre 2017 y 2018, donde logró ser campeón de la Copa Colombia 2017. Su experiencia previa en la Liga Betplay y el conocimiento que tiene de la ciudad de Barranquilla son valorados por la directiva de Junior, dirigida por Fuad Char.

Por otro lado, la situación del volante Víctor Cantillo, que finaliza contrato con Corinthians el 31 de diciembre, ha generado especulaciones sobre su incorporación a Junior. Sin embargo, en una reciente entrevista al diario El Heraldo de Barranquilla, Cantillo declaró: “A mí nadie me ha llamado. Junior no me ha ofrecido nada a mí”, descartando hasta el momento cualquier acuerdo o negociación con el equipo Tiburón. Esta afirmación deja en incertidumbre su posible vinculación con el club.