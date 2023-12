Cuando vuelve la esperanza: animales rescatados en 2023

Cientos de animales tuvieron una segunda oportunidad de vivir, tras haber sido víctimas de maltrato, caza ilegal y otros factores - crédito Jesús Áviles / Edición Infobae

En lo corrido del 2023, los colombianos fueron testigos de muy buenas noticias al conocerse los cientos de animales que fueron rescatados gracias a las denuncias ciudadanas, así como de la oportuna intervención de las autoridades ambientales de cada región en Colombia.

Por ejemplo, el Escuadrón Anticrueldad, a través de Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Idpyba, ejecutó 2.989 visitas de verificación de condiciones de bienestar, atendiendo a 3.883 mascotas. Gracias a estas visitas y operativos en conjunto con las autoridades policiales, se efectuó la aprehensión material preventiva de 341 animales víctimas del presunto maltrato en el primer semestre del 2023.

Entre las operaciones se incluyeron establecimientos de comercio animal ilícito, en una oportunidad, realizaron el rescate de 167 animales vivos de 170 que se encontraban cautivos en la Plaza Distrital de Mercado El Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá.

La Secretaría de Ambiente detalló que entre las especies que fueron rescatadas se encuentran palomas de plaza, aves de granja (codornices, patos y un gallo), aves ornamentales (pinzones, loros y canarios) y roedores que fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal para su recuperación. La entidad agregó que tres animales fueron hallados muertos y una coneja en posible estado de gestación.

Entre las operaciones se incluyeron establecimientos de comercio animal ilícito - crédito Idpyba.

Titanic, Sultán, Ares, Zeus, Sally, Flóki, Kiara, Taison, Milanita, Milú, Wanda y muchos más caninos fueron rescatados en Bogotá, Medellín y Cali, luego de haber sido sometidos a presunto maltrato que incluían golpes por parte de sus dueños. En la mayoría de los casos, las autoridades hallaron a estas mascotas con baja condición corporal, pelo hirsuto, húmedo y sucio, cicatrices en rostro y en extremidades, señales de ansiedad y condiciones deficientes de bienestar.

De igual forma, muchas otras aprehensiones se dieron porque no contaban con agua ni comida a voluntad. En su lugar de permanencia no había juguetes, ni espacios de enriquecimiento ambiental, además los tenedores no contaban con el carné de vacunación de los animales actualizado.

Las perritas, al parecer, sufrían maltrato en el barrio Cerro Norte de Bogotá - crédito IDPYBA / Página oficial

Es preciso decir que todas las mascotas rescatadas han quedado bajo la custodia del Idpyba y de las autoridades competentes en cada zona del país en donde están recibiendo atención y rehabilitación. De igual forma, muchos ya han sido dados en adopción a familias responsables que los han llenado de amor y cuidados.

Ejemplares de fauna silvestre que era tenidos como mascotas

En el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, se recupera una Tayra o Viejo de Monte que, de acuerdo con la Secretaría de Ambiente, hacía las veces de mascota en una vivienda al norte de Bogotá.

El tayra, también llamado viejo de monte es una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustelidae - crédito GUAPE

El animal, de la familia de las nutrias y las comadrejas, tras una revisión exhaustiva, determinaron que se trataba de una hembra en estado juvenil, con una baja condición corporal y apego humano; lo que, dificultará aún más su liberación.

Mientras que en el Quindío, el CRQ, indicó que en una vivienda de Calarcá fueron hallados dos Pumas de especie Yaguarundí neonatos, que al parecer habían sido arrebatados de su madre para ser tenidos como mascotas.

Dos neonatos de puma yaguarundí en un estado regular de carnes y pelaje fueron incautados Calarcá por CRQ y Policía Ambiental - crédito @CorpoQuindioCRQ / Twitter

Por su parte, Mónica Jaramillo, líder del área de fauna silvestre, señaló que “los especímenes entraron a la corporación en regular estado de carnes y de pelaje. Son animales que creemos que no cuentan ni siquiera con cuatro semanas de vida”.

Igualmente, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía de Caldas, la Policía Ambiental y Ecológica, en compañía de Corpocaldas, lograron el rescate de seis especies de fauna silvestre que eran retenidas ilegalmente como mascotas.

“Mediante denuncias por parte de la ciudadanía se llegó al corregimiento Samaria, municipio de Filadelfia, donde se tenía la información de una posible tenencia ilegal de fauna silvestre. Se logra identificar cinco especies del tipo lora: cuatro loras frente amarilla, una frente azul y una ardilla de cola roja”, informó el coordinador Ambiental de Carabineros.

Los animales serán sometidos a pruebas y tratamientos veterinarios para lograr su plena recuperación y posterior liberación - crédito Policía de Caldas

Otro de los hechos que más conmovió a los colombianos se conoció a través de un video difundido en redes sociales por el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa; aferrado a una cobija y comiendo tímidamente una fruta, se ve a un pequeño Mono Capuchino Cabeciblanco. El ejemplar fue rescatado de sus captores por las autoridades en una casa del barrio Chingüí.

El funcionario dio a conocer que el animal exótico fue arrebatado a su madre con el objetivo de ser domesticado viviendo en una jaula. “Fui separado de mi familia siendo apenas un bebé. No aprendí a treparme a los árboles. Y tampoco a conseguir alimento por mis propios medios”, se lee en el texto que acompaña el clip.

El animal deberá ser sometido a una dura rehabilitación para intentar que pueda volver a su hábitat natural - crédito Alcaldía de Envigado

Al igual que en el caso de la Tayra, la pérdida de habilidades que son indispensables para su desarrollo natural y el cambio de la dieta a la que estaba acostumbrado le impiden retornar a un estado silvestre. Por lo anterior, estos animales deben continuar en cautiverio bajo responsabilidad de un equipo capacitado en fauna durante el resto de su vida. De todos modos, los ejemplares rescatados se encuentra en proceso de rehabilitación.

Ya en el Huila, las autoridades rescataron de un Águila de Real de Montaña, una especie catalogada actualmente en peligro de extinción. El ave se encontraba en cautiverio parte de una familia campesina.

El ave fue encontrada en cautiverio, sin alimento y herida por lo que fue atendida por el equipo de veterinarios del CAM - crédito @CAMHUILA / X

“Esta majestuosa ave, que fue atacada por personas de la zona, luego que la encontraran cazando algunas aves de corral, estuvo en cautiverio cerca de una semana, donde no recibió alimento ni hidratación”, señaló Nancy Teodora Ramírez, médico veterinario del Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la Dirección Territorial Sur de la CAM.

De vuelta en Bogotá, mediante un operativo de control al tráfico de fauna silvestre, en Bosa, dando respuesta a una serie de denuncias ciudadanas, las autoridades lograron recuperar un Zorro Cangrejero que era tenido ilegalmente como mascota al interior de una vivienda en el barrio San Bernardino.

La Secretaría de ambiente de Bogotá rescató al ejemplar que era tenido ilegalmente como mascota por una familia en el sur de la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

Una vez realizada la incautación, los profesionales adscritos a la Secretaría de Ambiente trasladaron al individuo hacia el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre para su adecuado manejo técnico, puesto que se encontraba con un alto grado de amansamiento.

Una segunda oportunidad de vivir

Autoridades ambientales de Córdoba lograron el rescate de un tigrillo que había sido atropellado por un carro en zona rural del municipio Ciénaga de Oro. La diligencia se dio gracias a la denuncia oportuna de un ciudadano que alertó a la Policía cuando presenció el momento en que el carro arrolló al felino.

El rescate se dio gracias a la denuncia de un hombre que vio cuando un vehículo atropelló al felino - crédito Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - crédito CVS

El animal había sufrido lesiones en sus extremidades y en la altura del cuello, por lo que recibió revisión veterinaria de inmediato y posteriormente fue trasladado a las instalaciones del CVA, donde se le brindó atención médica especializada. “El objetivo principal es garantizar su pronta recuperación para poder devolverlo a su hábitat natural”, explicaron las autoridades.

A este rescate, se suma el de otro ejemplar de la misma especie que fue hallado flotando en el río Magdalena por un pescador, en el municipio de Sitionuevo (Costa Atlántica). El tigrillo estaba en pésimas condiciones y apenas con energía para seguir a flote por la gravedad de sus heridas. Tras el encuentro, el hombre utilizó una cuerda para halarlo hasta el bote y, una vez en tierra, lo puso en manos de la Policía Ambiental y ellos lo trasladaron a Corpamag.

De otro lado, en zona rural del municipio de Puerto Lleras (Meta), Cormacarena logró salvar la vida de un armadillo gigante que fue mordido por una serpiente. Según lo revelado por la entidad, el animal tenía una lesión sangrante, producto de la mordedura, por lo que fue llevado de urgencias al CAV del Bioparque Los Ocarros donde se recuperó satisfactoriamente.

El ejemplar tenía una herida sangrante, producto de la mordedura de una serpiente - crédito Cormacarena / X

Los reptiles también fueron protagonistas de asombrosos rescates. En el Meta rescataron la primera anaconda verde albina registrada oficialmente en Colombia. La serpiente había sido atacada y tenía graves heridas producidas aparentemente con un arma cortopunzante.

De acuerdo con la autoridad ambiental, este es un hecho sin precedentes y de suma importancia para la fauna silvestre y la biodiversidad en territorio nacional. Posteriormente, en Melgar, Tolima, las autoridades pusieron a salvo a 47 boas constrictor (madre y crías) que se encontraban en el solar de una vivienda. Todos los individuos quedaron bajo la protección de Cormacarena y Cortolima, respectivamente, para su recuperación y regreso a su habitad natural.

El reptil fue hallado con heridas, al parecer, producidas con arma blanca - crédito Cormacarena

Después, la comunidad de Moñitos, Córdoba, descubrieron una tortuga laúd (especie en vías de extinción) que había quedado atrapada en una superficie llena de ramas y hojas y, al parecer, estaba en su proceso de desovar (poner huevos). Luego de conocerse el caso, la CVS, llegó hasta el lugar para revisar que el animal y finalmente la amarraron con una soga y la arrastraron al mar para liberarla.

El ejemplar fue encontrado en la finca Campo de la Cruz, ubicada al lado del mar, y, al parecer, estaba en su proceso de desovar - crédito @romema3 / TitkTok

Ya en el Valle de Aburrá, profesionales de Cornare realizaron una exitosa cirugía a un Zorro perro que había sido víctima de atropellamiento, Luego de varias horas en el quirófano, los veterinarios salvaron la vida del ejemplar exótico y ahora se encuentra en rehabilitación para regresar a su espacio natural.

Al año más de 100.000 animales son atropellados en jurisdicción de Cornare -crédito @cornare / X

Asimismo, funcionarios de Codechocó colaboraron en el rescate de un águila arpía que fue hallada con 17 impactos de perdigones en el resguardo indígena Arquía, ubicado en el municipio de Unguía del Chocó. El ave fue encontrada en mal estado de salud, con lesiones graves y signos de deshidratación, razón por la cual fue trasladada al Crarsis en Pereira. Al parecer, el ave fue víctima de caza ilegal.

La deshidratación y heridas indican un posible episodio de caza ilegal - crédito @CodechocoCar / X

Cabe destacar que, según datos de la Secretaría de Ambiente 408 animales silvestres retornaron a sus entornos naturales, diferenciados de la siguiente manera: tres anfibios, cuatro mamíferos, 71 aves y 340 reptiles.

De igual forma, las autoridades propinaron fuertes golpes al tráfico de fauna silvestre, por ejemplo, en Bolívar capturaron a una persona que tenía en su poder 675 animales exóticos que pretendía comercializar. Los ejemplares (reptiles y aves) fueron puestos a disposición de Cardique. También fueron incautados 200 kilos de carne de caracol.

En este mismo departamento, la Policía rescató a Stronger, un mono aullador rojo que iba a ser vendido por un sujeto que se camufló con ramas y palos para atrapar al animal.

Las especies recuperadas fueron puestas a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE). Armada Nacional de Colombia.

El mar también pudo tener de regreso a sus ejemplares acuáticos

En Santa Marta un delfín nariz de botella hembra que se encontraba desorientado, sin poder sumergirse y en profundo estado de dolor fue rescatado por el equipo médico de Corpamag. Tras alimentado, examinado y monitoreado, el animal finalmente fue liberado en el océano en óptimas condiciones.

Corpamag alimentó y monitoreó su progreso, hasta que pudo regresar a su hábitat natural - crédito @CORPAMAG / X

En este mismo departamento, los profesionales salvaron la vida de un pequeño manatí de una semana de nacido que fue hallado en un complicado estado de salud a punto de morir, por lo que tuvo que ser trasladado a la capital del Magdalena.

Además, en Taganga, un manatí bebé que se encontraba atrapado en redes de pesca logró ser rescatado, luego de sufrir algunas lesiones en su piel mientras intentaba liberarse. Ambos animales fueron atendidos y cuidados por expertos del Centro de Rescate de Fauna Marina.