Estos son los números de Diomedes Díaz que sus seguidores prefieren para apostar en las loterías

Diomedes Díaz y los números de lotería: algunos jugadores le han atinado al premio mayor - crédito Colprensa/Montaje de Infobae

Como si fuera un amuleto “milagroso”, algunos números que, supuestamente, fueron revelados por el artista vallenato estarían siendo cruciales para los ganadores de varias de las casas de lotería.

A una década de la muerte de Diomedes Díaz, que sucedió el 22 de diciembre de 2013, cada vez son más los mitos que giran en torno al famoso cacique de La Junta. Sus seguidores, conocidos como diomedistas, al parecer, han tenido recurrentes victorias en chances y loterías al apostar con números asociados a momentos importantes en la vida del artista.

En particular, las fechas de su nacimiento y muerte, el 26 de mayo y el 22 de diciembre, respectivamente, son claves para los aficionados que buscan la “suerte” que creen aún emana de su figura.

Así se supieron los números

Según algunos testimonios, las combinaciones numéricas más populares, 2657 y 5726, corresponden al día y año de nacimiento de Diomedes Díaz, mientras que 2213 y 1322 remiten al día de su fallecimiento.

Para determinar estos números, no solo bastó conocer los días del nacimiento y deceso de la estrella musical del Caribe colombiano. Según el exmánager del artista, el mismo Diomedes Díaz le confesó por medio de un sueño que tenía la intención de darles “un aguinaldo” a muchos fanáticos, de acuerdo con declaraciones publicadas en varios portales informativos.

“Él me comentó: compadre, quiero que le regale un aguinaldo a mi fanaticada”, expresó Joaco Guillén, el pasado colaborador del vocalista, quien añadió: “Bueno, la verdad es que Diomedes quería mucho a su fanaticada, tanto que la razón por la que inventé esos números fue porque tuve dos encuentros con él en sueños. De esas ocasiones, él me reveló algo acerca de esos números, y así empecé a elaborarlos. Comencé con el aguinaldo y me las ingenié con los números relacionados con su fecha de nacimiento, en número de su tumba, y algo muy importante para él, el día de la Virgen del Carmen”, según el testimonio de Guillén, publicado en Pulzo.

“Entonces, usé el 22, por la muerte de él y el 16, que es el día de la Virgen (...) y ese número resultó ganador en la lotería del Valle, Muchísima gente se lo ganó, y así sucesivamente comencé a combinar números”, sostuvo el administrador.

Diomedes Díaz fue enterrado el 25 de diciembre de 2013 en Valledupar. Según afirmó Joaquín Guillén, más de 25.000 personas asistieron a sus honras funebres - crédito Mildreth Ariana Zapata/Colprensa

Las casas de loterías han vetado algunas combinaciones

A raíz de la confianza que varios ciudadanos han tenido en estos números, algunas casas de apuestas han limitado su uso en fechas señaladas, especialmente en la región del Atlántico.

Sin embargo, la creencia en la suerte vinculada a Díaz ha llevado a la aparición de otros números considerados afortunados por los diomedistas, como el 1108, el cual se relaciona con el número de la tumba del cantante en Valledupar y ha sido vinculado a historias de significativas ganancias.

Al respecto, el exmánager ha mencionado que, según lo publicado por Caracol Radio, que “los número que les di, los tienen bloqueados e hice un reclamo a las casas de chance y me dicen que Diomedes les estaba dando duro y entonces las personas están apuntándolos al revés”.

Diomedes Díaz, "el milagroso", revela en su tumba un nuevo número ganador, según su exmánager - crédito Infobae Colombia

La divulgación en 2021 de la que se dice es la libreta militar de Diomedes Díaz, con el número 77006483, generó nuevas apuestas y combinaciones exitosas en diversas loterías del país.. Entre los números sugeridos se encuentran 1066, 7006, 6438, 1225 y otros que han mantenido viva la conexión de los fans con su ídolo.

Los diomedistas recogen estas cifras con devoción y esperanza, más allá de la racionalidad de los juegos de azar, lo cual refleja el profundo impacto cultural y personal que Diomedes Díaz dejó tras su partida en la memoria colectiva de Colombia. Su legado y la fe en los “números de la suerte” se manifiestan en la cultura popular, manteniendo presente su influencia en múltiples facetas de la vida cotidiana de sus seguidores.