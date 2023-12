Vuelve y juega con la inseguridad en Bogotá: a la actriz Viviana Santos le robaron el celular

La actriz Viviana Santos reportó en sus redes sociales que fue víctima de la delincuencia de Bogotá - crédito Viviana Santos/ Instagram

Viviana Santos, actriz de La venganza de Analía y La nocturna, compartió un video con sus seguidores en la red social Instagram en el que denunció que había sido víctima de la delincuencia en Bogotá.

La actriz bogotana no reveló detalles de lo sucedido, solo expresó: “Oigan, me acaban de robar el celular por si les escriben o algo desde mis cuentas, cualquier cosa no soy yo me acaban de robar el celular y pues eso, gracias”, expresó la artista.

La advertencia que hizo la reconocida actriz es debido a que los delincuentes, no contentos con hurtar el teléfono móvil, en algunas ocasiones intentan entrar a las cuentas privadas de las persona para escribirles a sus contactos y pedir dinero; en el peor de los casos acceder a las cuentas bancarias.