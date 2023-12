Melissa Martínez confesó las veces que le han sido infiel: “Fueron de los tipos que más he querido en la vida”

Melissa Martínez reveló las veces que le han sido infiel - crédito Felipe Cubillos/ montaje de Infobae

La destacada periodista deportiva Melissa Martínez compartió detalles íntimos de su vida en el pódcast Vos podés, presentado por su amiga Tatiana Franco. Durante la entrevista, Martínez habló sobre la infidelidad dentro de sus relaciones pasadas y las repercusiones emocionales del divorcio con el futbolista uruguayo Matías Mier.

Te puede interesar: Jessica Cediel dio detalles de la agresión que sufrió de parte de un hombre de seguridad en el aeropuerto de Senegal: “Fue terrible”

Franco cuestionó: ¿Cuántos cachos te han montado?, a lo que la empresaria respondió entre risas: “Yo no sé... De los tipos que más he querido en la vida, dos descubiertos”. La pregunta de la presentadora llevó a que siguiera indagando sobre su pasado: ¿Qué situaciones borrarías de tu pasado?, frente a lo que Melissa Martínez afirmó: “Yo borraría algunos momentos donde me he culpado por situaciones, sencillamente por mantener vínculos”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Melissa Martínez asistió al pódcast de su amiga Tatiana Franco, en donde reveló detalles de sus relaciones pasadas - crédito @tatiana_franko/Instagram

Si bien Martínez no mencionó directamente al jugador uruguayo en su conversación sobre infidelidades, con sutileza abordó el final de su matrimonio, una circunstancia de la que ha preferido no hablar en público.

Te puede interesar: Laura Acuña se sinceró con sus seguidores y reveló las razones de su tristeza: “Personas al rededor te empiezan a quitar energía”

A pesar de las dificultades personales y la atención mediática, Martínez se refiere al divorcio como el “daño colateral” de una “historia que fue bella”. Además, reveló sentirse impactada por la forma en que el público y los medios de comunicación abordan su vida privada.

Melissa Martínez habló de su separación con el jugador Matías Mier - crédito @melissamartineza/ Instagram

“Entendí que es un daño colateral... El entender que yo siempre tuve una vida tranquila, alejada de esto y que, obviamente, el efecto mediático que tiene un divorcio público, que jamás quise que fuera así... Siempre he dicho, esta es la conclusión terrible de una historia que fue bella. Tenía que haberme cuidado, sí. Cuántas veces te lo voy a decir, nunca”, agregó la periodista.

Te puede interesar: Así se veía Jessica Cediel cuando no era famosa: ¿cambió mucho?

Martínez concluyó destacando una conversación definitiva que marcó el fin de su relación, expresando un deseo de avanzar sin dramas: “Hubo una sola conversación y en ella se resumió todo... Pa’ lante tú, pa’ lante yo, chao, no más, sin dramas y sin búsquedas”.

¿Melissa Martínez está soltera o en una relación?

La presentadora, conocida por su carisma, perseverancia y quien goza de gran popularidad -sumando casi 3 millones de seguidores en Instagram-, compartió este mensaje junto a fotografías vistiendo una prenda de su línea de ropa para mujeres.

Melissa Martínez ha mantenido en privado los detalles de su vida personal, incluyendo el motivo de su divorcio. No obstante, recientemente reveló estar “disponible” lo que sus seguidores interpretan que continua soltera: “Si aún no le ponen el Ángel al árbol… estoy disponible”.

La presentadora deportiva manifestó estar "disponible" en la actualidad - crédito Melissa Martínez/ Instagram

Sin embargo, durante la emisión del programa El Vbar de Caracol Radio, las periodistas Melissa Martínez y Ana María Navarrete intercambiaron comentarios en tono jocoso sobre sus recientes “fichajes” amorosos, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Navarrete confirmó su nueva relación con Luis Eduardo Valencia, anteriormente vinculado con Mónica Jaramillo, mientras que Martínez prometió revelar detalles sobre su “contratación” luego del primero de enero.

“Escribe Melissa Martínez: ‘Después de primero de enero, anuncio mi contratación’… O sea que las compañeras del Vbar, Melissa Martínez y Ana María Navarrete, han anunciado su nueva contratación”, manifestó el director Diego Rueda.

Martínez, ausente en el programa, envió un mensaje que fue leído al aire, adelantando una revelación formal para el 2024. Por su parte, Rueda mencionó que Martínez se había vinculado con una “persona conocida”, cuyo nombre permanecería en reserva hasta que ella misma hiciera el anuncio oficial: “Me escribe Melissa Martínez, me da el nombre, pero me dice que lo guarde en reserva el de él (el novio). Es una persona conocida. Me dice: ‘Después del primero (de enero) se puede anunciar, pero ella tiene que hacer el anuncio y en ese tema no me voy a meter’”.