Declaración de renta: estos son los colombianos que no deberán pagar en el 2024 según la Dian

Falta poco para que finalice el año y comience a regir el calendario del 2024, y con este se pronostican varios cambios en el sector económico, y desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se anunció uno relacionado con la declaración de renta que pagan los colombianos año a año.

Según informó la Unidad Administrativa, en el próximo año habrá variación en el trámite que se realiza para efectuar el pago de impuestos tributarios correspondientes a ingresos o gastos; estos cambios en la declaración fueron estipulados en la reforma tributaria que fue aprobada en el Congreso de la República en 2022.

Conforme a lo mencionado por el Gobierno nacional, entre los puntos centrales de la reforma tributaria se cita la eliminación de beneficios en la declaración de renta para el 2024, para así incrementar el recaudo de la ciudadanía que tiene más recursos, para lo cual se debe preparar el bolsillo.

Personas que no deben pagar renta en 2024

Los colombianos que no tengan un patrimonio bruto que exceda los $211,7 millones no deberán declarar renta en 2024 - crédito @SenadoGOV / X

El portal Valora Analitik recordó a los colombianos cuáles son las personas que no se ven obligadas a declarar en el próximo año: ciudadanos asalariados que no sean responsables de impuestos a las ventas, “cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80% de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria”.

También, quienes no tengan un patrimonio bruto que exceda los $211,7 millones, en el último día del año gravable. Ciudadanos que no tengan ingresos iguales o superiores a los $65.8 millones en el año gravable. Y las personas que no excedan los $65.8 millones en el consumo de tarjetas de crédito, mientras que el tope de consumos y compras será por el mismo valor.

Tenga en cuenta que si no paga la renta a tiempo, debe pagar una sanción por extemporaneidad, conforme al Artículo 641 del Estatuto Tributario, que cita una amonestación que equivale al 5% del impuesto a cargo, el cual va aumentando mes a mes según la fecha límite de vencimiento y la fecha en la que se presenta la declaración.

Cambios para los contribuyentes con la nueva reforma

El exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, mencionó algunos de los cambios económicos que vienen para los colombianos para el 2024 - crédito Andina

Sumado a esto, el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, habló con Portafolio mencionando que este no sería el único trámite que tendría modificaciones económicas para los colombianos.

Conforme que Custodio Cabrera, el impuesto a la renta sería otro de los puntos que se tocaría, porque según el experto, el tope de deducciones se podían descontar alrededor de $120 millones, mientras que para el 2024, este sería de hasta $56 millones.

Para este impuesto, el contribuyente que tenga ingresos provenientes de un contrato de trabajo, tendrá que hacer su declaración tal como lo hace. Aunque, deberá tener en cuenta que puede descontar las rentas exentas, cesantías, indemnizaciones por fallecimiento, entre otras. A su vez, puede descontar los intereses de un préstamo de vivienda, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) u otro tipo de créditos educativos.

Otro de los temas centrales mencionados por el exministro fueron los dividendos según su concepto, si una persona recibe honorarios o dineros extras, ‘’se formaliza el ingreso base de cotización de salud y pensión sobre el 40% y hay una presunción de que el 60% son costos y en ellos no aplica este 40%” mientras que antes, los ingresos se separaban y se tributaban, pero para 2024, se unirían, haciendo que el impuesto de renta incremente.

Finalmente, el experto citó lo que se conoce como pagos o ganancias adicionales, estos dineros pasarían de cobrar un 10% a un 15% lo cual generaría un aumento en los cobros para los colombianos.