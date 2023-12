Copa Libertadores 2024: estos son los rivales de Atlético Nacional y Águilas Doradas en la fase 2 del campeonato

Atlético Nacional fue campeón de la Copa Libertadores en 1989 y 2016, único club colombiano con dos títulos del prestigioso torneo de la Conmebol - crédito Colprensa

La Copa Libertadores 2024 iniciará en febrero con los compromisos de la Fase 1 y Fase 2, justamente será en este momento en el que iniciará la participación de los clubes colombianos: Atlético Nacional y Águilas Doradas. El rey de copas de Colombia consiguió su cupo al ser campeón de la Copa Colombia 2024 ante Millonarios FC, mientras que el otro equipo de Antioquia clasificó al ser el mejor de la reclasificación sin ser campeón de ninguno de los torneos de Colombia.

Atlético Nacional fue ubicado por ránking en el Bolillero 1, mientras que Águilas fue al segundo bolillero al ser esta su primera participación en el torneo de clubes más importante del continente. En caso de avanzar a la fase de grupos, ambos irían al Bolillero 4, ya que llegan provenientes de las fases previas del torneo.

El rival de Águilas Doradas será RedBull Bragantino de Brasil, en el primer partido, el club dirigido por Cesar Farias deberá oficiar de local, pero aún no tiene definido el estadio donde jugará el torneo continental, luego de las diferencias con la Alcaldía de Rionegro y que Conmebol no autorizara este debido a que las luminarias no cumplen con los estandares exigidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Atlético Nacional deberá esperar a que se juegue el partido de la Fase 1 entre Aucas de Ecuador y Club Nacional de Paraguay. El partido de ida lo jugarán los verdolagas de visitantes, mientras que la vuelta será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 28 de febrero del 2024.

Estos son todos los partidos de la Fase 1 y Fase 2 de la Copa CONMEBOL Libertadores 2024

Fase 1

Academia Puerto Cabello (Venezuela) vs. Defensor Sporting (Uruguay) - E1

Aurora (Bolivia) vs. Melgar (Perú) - E2

Aucas (Ecuador) vs. Nacional (Paraguay) - E3

Fase 2

Águilas Doradas (Colombia) vs. RB Bragantino (Brasil) - C1

E3 (Aucas o Nacional de Paraguay) vs. Atlético Nacional - C2

Always Ready (Bolivia) vs. Sporting Cristal (Perú) - C3

Godoy Cruz (Argentina) vs. Colo-Colo (Chile) - C4

Sportivo Trinidense (Paraguay) vs. El nacional (Ecuador) - C5

E1 (Academia Puerto Cabello o Defensor Sporting) vs. Nacional (Uruguay) - C6

Portuguesa (Venezuela) vs. Palestino (Chile) - C7

E2 (Aurora o Melgar) vs. Botafogo (Brasil) - C8

Junior de Barranquilla y Millonarios FC esperan en la fase de grupos

Millonarios y Júnior, por su parte, ya tienen su lugar asegurado en la fase de grupos tras coronarse campeones en la liga local. La publicación del ranking Conmebol de 2024 permitió a ambos conocer la distribución de los bolilleros y sus posibles rivales. Millonarios, dirigidos por Alberto Gamero, podrían enfrentarse a equipos de gran envergadura como el Fluminense, vigente campeón del torneo, y Atlético Mineiro. Sin embargo, también contemplan un escenario más favorable que incluiría a Peñarol, Bolívar y Caracas. Júnior, situado en el puesto 31 del ranking, espera evitar rivales de mayor calibre durante la fase de grupos.

Bombo 1

Fluminense

Palmeiras

River Plate

Flamengo

Gremio

Peñarol

São Paulo

Liga de Quito.

Bombo 2

Atlético Mineiro

Independiente del Valle

Libertad

Cerro Porteño

Estudiantes

Barcelona de Ecuador

Bolívar

Junior de Barranquilla

Bombo 3

The Strongest

San Lorenzo

Universitario

Táchira

Rosario Central

Alianza Lima

Talleres

Millonarios.

Bombo 4