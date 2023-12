Alejandra Giraldo quedó encerrada en ascensor de Montería: “Me angustié porque, además, se fue la luz”

Alejandra Giraldo reportó incidente que sufrió en ascensor - crédito @alegiraldop/Instagram

Alejandra Giraldo quedó encerrada en un ascensor al llegar a la ciudad de Montería. La presentadora de Noticias Caracol que se encontraba en compañía de su equipo técnico narró el angustioso momento a través de su celular. “Traté de mantener la calma pero pasaron varios minutos en los que no recibimos ayuda”.

Te puede interesar: La presentadora Diva Jessurum denunció que la persiguieron en Barranquilla y pidió ayuda a Gustavo Petro: “Necesitamos seguridad en la ciudad”

Sin embargo, la periodista paisa perdió el control al darse cuenta que se habían quedado sin electricidad, “entré en pánico cuando se fue la luz”. Al regresar la energía lograron salir ilesos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Ana Karina Soto dio actualizaciones de su salud y sigue ausente en Buen día, Colombia: “Me toca comer obligada”

“Ustedes saben qué es quedarse encerrado en un ascensor a 34 grados?”, este fue el primer mensaje que envío Alejandra a través de una historia de Instagram en la que alertó sobre el hecho; hasta ese momento tanto ella como su camarógrafo y realizador quienes la acompañaban, lucían en calma, de hecho bromearon un poco sobre la situación en la que se encontraban.

Alejandra Giraldo narró angustioso momento que vivió en ascensor - crédito @alegiraldop/Instagram

No obstante, al percatarse que no obtenían respuesta tras presionar la alarma del ascensor varias veces, sus caras empezaron a cambiar. “¡Ayuda! Por favor avisen que estamos encerrados”, escribió la presentadora en una segunda publicación que no revelaba mayores detalles de su ubicación, sólo se observaba que acaban de llegar de viaje porque los tres se encontraban con equipaje.

Te puede interesar: “La vuelta al mundo en 80 risas”: Melina Ramírez reveló por qué salió este año del programa

Tiempo más tarde, Giraldo subió otro video en que relató el desenlace del miedoso episodio que en un principio se tomaron con gracias, pero que después pasó a ser preocupante.

“Salimos bien. Mantuve la calma lo más que pude hasta que, nos quedamos sin electricidad y ahí si hice el escándalo del año allá adentro. Risas”, contó la periodista desde el restaurante del hotel en el que descansaba con sus compañeros de trabajo.

Alejandra Giraldo confirmó que salió ilesa de accidente en ascensor - crédito @alegiraldop/Instagram

La presentadora viajó como enviada especial a Montería, Córdoba, como parte del cubrimiento que está llevando a cabo el noticiero de Caracol Televisión con sus encuentros navideños. Ella y su equipo debía llegar hasta la población de Lorica para visitar la Fundación Leicy Santos, la cual enfoca su labor en el desarrollo deportivo de niños, jóvenes y adolescentes en esa población.

Mascotas en una navidad feliz

La presentadora Alejandra Giraldo es una fiel abanderada de la defensa de los derechos, la salud y el bienestar de los peluditos, razón por la que se preocupó por la tenencia de las mascotas durante la temporada decembrina, fechas en las que los hábitos normales de los colombianos cambian por cuenta de las vacaciones y las celebraciones navideñas.

Alejandra Giraldo compartió tips para pasar una navidad amigable con las mascotas - crédito @alegiraldop/Instagram

Como parte de su compromiso con los animales, ella compartió con sus seguidores varios tips para que quienes cuenten con una familia inter especie tomen nota y le ayuden a sus mascotas a pasar una temporada más agradable. La periodista paisa se acompañó de un experto en el tema que mencionó los puntos clave.

La primera preocupación que existe es el uso masivo de pólvora, el alto volumen de la música y el aumento del tráfico en las ciudades, seguido de los viajes que realizan las personas y por último las visitas familiares que se reciben.