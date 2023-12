“Por primera vez lloro por mi vieja”: Carlos Bacca al coronarse campeón y goleador con Junior

Carlos Bacca le dio la victoria al Junior por 2-0 ante Deportivo Cali por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023 - crédito @JuniorClubSA/X.

Luego de que el Junior de Barranquilla obtuviera su décima estrella en el Atanasio Girardot frente al Deportivo Independiente Medellín, en la noche del miércoles 13 de diciembre, uno de los momentos más emotivos de la celebración del equipo tiburón vino por parte de Carlos Bacca que recordó a su mamá, quien recientemente falleció.

“Mi madre eso era lo que siempre me decía, que quería verme en Junior campeón nuevamente y goleador. No pude cumplirle porque ella está en el cielo y no me ha visto. ¡Gracias a Dios! Pase un momento duro que nadie lo sabe, solo Dios y mi familia”, dijo el delantero del club barranquillero que llegó a 18 goles en 27 partidos.

Confesó que era la primera vez que lloraba por su progenitora, luego de su deceso y por no poder cumplirle en vida esa promesa de volverlo ver triunfar con el Junior.

“Fue perder al motor de toda la familia. Mi vieja era todo y hasta hoy derramo una lágrima por ella. Es el primer día que lloro por mi vieja. Por eso le doy gracias a Dios porque sabía que algún día tenía que llegar y Dios permitió que fuera hoy”, expresó en un incesante llanto ante las cámaras de Win Sports.

El ahora campeón del semestre se reprochó no haber regresado antes al país, tras su paso por el fútbol de Bélgica, de España y de Italia.

“Nadie sabe lo que he vivido. Me he venido acá porque he perdido a mi madre y me vine un poco tarde porque ella me quería ver jugar y vine tarde. Pero sé que en el cielo está contenta. Esto por ti mi vieja, te amo”, relató el jugador.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

Más temprano, en la conferencia de prensa previa a la final en Medellín, Bacca recordó esa promesa que le hizo a su mamá en su retorno a Barranquilla y le dedicaría el título si lo conseguía, como efectivamente ocurrió.

“Es pa’ mi familia, que siempre ha estado apoyándome, sobre todo a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, mi viejo y mi madre que está en el cielo, que su anhelo era que volviera a Júnior y que fuera goleador. Entonces, por eso el semestre pasado no me quería ir, porque yo sabía que tenía que cumplirle eso a mi madre”, afirmó ante periodistas.

El equipo tiburón triunfó desde el punto penal

Júnior se consagró campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay 2023 al superar a Independiente Medellín en una emocionante definición por penales, después de un agónico empate en el global de la final.

El equipo barranquillero selló su décimo título liguero en un enfrentamiento que acabó 1-1 en el partido de vuelta y que, tras la victoria de 3-2 en el duelo de ida, que obligó a la tanda desde el punto penal donde emergió vencedor por 4-2. El estadio Atanasio Girardot fue testigo de este decisivo encuentro que culminó con un vibrante clímax en los penales.

En los penales, Júnior tuvo como figuras a Leider Berrio, quien anotó el penal decisivo, y al experimentado delantero Carlos Bacca. A pesar de no tener su mejor noche en el partido de vuelta, fue Bacca quien inauguró la tanda anotando el primer penal.

Por su parte, Independiente Medellín mantuvo la esperanza viva gracias a la actuación de Leyser Chaverra y Luciano Pons, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del campeonato.

La competitividad de este torneo ilustra el progreso constante que ha tenido el fútbol colombiano desde sus inicios, remontándose al siglo XIX, hasta llegar a la era profesional con la creación de la Dimayor en 1948 y la consolidación de la Categoría Primera A como la competición principal del país.