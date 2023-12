Muertes por siniestros viales en el mundo disminuyeron: el panorama de Bogotá no es el más alentador

Bogotá registra una disminución de 5% en las muertes totales. Para Colombia, el cambio total representa un incremento de alrededor el 37%, en el periodo del análisis - crédito: BogotáTránsito/X

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó, el miércoles 13 de diciembre de 2023, el Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial, en el que se reflejó que la situación en Colombia, sobre todo en Bogotá, es crítica.

“El informe ofrece esperanza, pero las matanzas en las carreteras siguen siendo una crisis enorme y urgente”, precisó la OPS.

Según el documento oficial, las muertes en carretera (en el mundo) disminuyeron ligeramente a 1,19 millones por año, una caída del 5% desde 2010, es decir que, más de la mitad de todos los Estados miembro de la ONU, incluidos los países de bajos ingresos, informaron una disminución en los decesos.

De esas naciones, diez lograron reducir a la mitad las muertes en la última década. Para la organización, esos resultados evidenciaron que es posible una reducción del 50% en una década. Igualmente, 35 países redujeron el número de muertes entre un 30% y un 50% entre 2010 y 2021.

La OPS aclaró que la caída en las muertes es reflejo de los esfuerzos por aumentar la seguridad vial, si están dando frutos; sin embargo, dichas actividades no alcanzan para cumplir con el objetivo que tiene el Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas en reducir a la mitad las fatalidades mortales causadas en las vías para 2030.

“Y la escala de la crisis sigue siendo enorme, con más de dos muertes por minuto y más de 3,200 cada día. Los siniestros de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. Generalmente, ocurren en nuestros años más productivos y causan enormes daños en la salud, sociales y económicos en todas las sociedades”, añadió.

Por otra parte, el informe resalta que los países de ingresos bajos y medios son los más afectados, mientras que los usuarios vulnerables de la vía pública están peligrosamente expuestos a un siniestro vial.

A partir de ese señalamiento, la OPS aseguró que nueve de cada diez muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Los decesos en dichas naciones también son más altos si se comparan con el número de vehículos e infraestructuras existentes.

Es decir que, el riesgo de muerte por población es tres veces mayor en los países de bajos ingresos, que en los de altos ingresos; no obstante, esa primera categoría solo cuentan con el 1% de los automotores del mundo.

Así está el panorama general en el mundo

El 28% de las muertes ocurren en la región de Asia Sudoriental, el 25% en la región del Pacífico Occidental, el 19% en la región de África, el 12% en la región de las Américas, 11% en la región del Mediterráneo Oriental y el 5% en la región de Europa.

En cuanto a los análisis de siniestralidad según el automotor, el informe detalla que los usuarios de automóviles y otros vehículos ligeros de cuatro ruedas representan el 30% de las muertes; no obstante, más de la mitad de los decesos ocurren entre peatones, ciclistas, motociclistas y otros conductores de vehículos motorizados de dos y tres ruedas.

Y es que, desde 2010, las muertes de peatones aumentaron un 3% hasta alcanzar alrededor de 274.000 en 2021, lo que representa el 23% de las fatalidades por siniestros viales a nivel mundial.

En el caso de muertes de ciclistas, estos casos registrados aumentaron un 20%, hasta alrededor de 71.000, que representa el 6% de las fatalidades mundiales. Sin embargo, el 80% de las carreteras del mundo no cumplen con las normas básicas de seguridad para los peatones y solo el 0,2% de las carreteras del mundo tienen carriles para bicicletas, lo que deja a estos usuarios vulnerables de la vía peligrosamente expuestos.

Por otra parte, la OPS explicó que nueve de cada diez personas en todo el mundo se identifican como peatones, pero solo una cuarta parte de los países tienen políticas para promover una seguridad al peatón y al biciusuario, además, solo cuatro países tienen leyes nacionales que establecen límites de velocidad urbana de 30 km/h, que son clave para reducir los siniestros y los choques simples.

Entre otros datos generales, el informe revelo que el 21% de las muertes ocurren entre motociclistas y otros usuarios de vehículos motorizados de dos y tres ruedas. Los vehículos pesados y otros vehículos representan el 17% de las siniestralidades, y los scooters eléctricos, las bicicletas eléctricas y otros dispositivos de movilidad personal representaron el 3% de las muertes (alrededor de 36.000) en 2021.

Así está el panorama en Colombia y Bogotá

El porcentaje de peatones fallecidos en Bogotá es 1.6 veces superior al reportado por la OMS para las Américas - crédito Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial

En el caso de Colombia, el país difiere tanto de la distribución de víctimas para el mundo como para las Américas. Y es que en el territorio, los usuarios de modos vehiculares más vulnerables (ciclistas y usuarios de vehículos motorizados de 2/3 ruedas) se encuentran como las principales víctimas de siniestros viales.

“En Colombia las personas que más están falleciendo, por decirlo de alguna manera, son los motociclistas y los ciclistas. Los motociclistas representan un 2.3% más que de los motociclistas de las Américas; y los ciclistas 1.6 veces más a los ciclistas del promedio de los Américas, esto lo digo porque es importante que veamos los datos nuevamente, bajo la luz de un contexto específico, y que nosotros seamos capaces de tomar medidas de infraestructura, o medidas de comunicaciones, o medidas de control asociadas a esos requerimientos específicos que tenemos en el país”, explicó Hernán Ortiz, coordinador de Datos de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, a Infobae Colombia.

Además, el coordinador apuntó que el informe es interesante porque detalla que de los cinco factores de riesgo más relevantes del mundo, Colombia está liderando políticas nacionales y distritales para contrarrestar dichas afectaciones viales sobre tres de estas, los cuales son: límites de velocidad, la conducción en estado de embriaguez, el uso adecuado del casco, el cinturón de seguridad y la retención de infantes.

“Entonces me parece que es muy interesante ver que ahí, hay un umbral de dos factores de riesgo que tal vez no se están abordando como deberían desde la política pública y nosotros podemos, pues, decir que ya conocemos cuáles son los actores. También podemos llegar a identificar cuáles son los factores de riesgo que no se están atendiendo de la mejor manera. Si nosotros queremos revertir esta tendencia al incremento y llevarla más bien a una reducción de la tendencia de la tasa de mortalidad por siniestros viales, pues el informe nos da muchas pistas”, sumó Ortiz.

Así pues, estos son los datos que destacó la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, en cuanto al informe que presentó la OPS y la realidad en Colombia: