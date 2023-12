Ministro de Defensa fue chiflado a su llegada a una ceremonia de ascenso de militares: ¿qué pasó?

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue chiflado en la Escuela José María Córdova - crédito @mindefensa/X

La ceremonia de ascensos de coronel y capitán de Navío del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial (FAC), efectuada el martes 12 de diciembre de 2023 en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, fue epicentro de una nueva y sentida protesta en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que fue abucheado a su arribo al lugar.

Te puede interesar: Ministro de Defensa entregó número de secuestrados que tiene el ELN en su poder: cifra causó controversia

Con más de dos horas de retraso, Velásquez se hizo presente en la escuela, pues el inicio estaba previsto para las 4:00 p. m., pero el esperado acto comenzó a las 6:00 p. m., debido a compromisos que le impidieron al titular de la cartera asistir a tiempo. En específico, se supo que la tardanza del ministro se debió al consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Briceño (Antioquia).

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Colombia tendrá su primer buque-hospital en la costa Pacífica: así será la embarcación que operará en zonas ribereñas

Y es que algunos de los familiares estaban presentes desde la 1:00 p. m., lo que desató una airada protesta en contra del miembro del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro.

En video quedó grabado el momento en el que los asistentes lanzaron chiflidos contra Velásquez, que tomaba lugar en medio de la cúpula militar, presidida por el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo.

Este fue el momento en el que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue recibido con abucheos en la Escuela de Cadates José María Córdova, durante la ceremonia de ascensos de coronel y capitán de Navío del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial (FAC) - crédito redes sociales

No es la primera vez que al ministro lo chiflan en un evento de las FF. MM., pues se ha vuelto un hecho recurrente cada vez que se registran demoras en la programación de la institución castrense. De hecho, de este tipo de situaciones también ha sido objeto el presidente Gustavo Petro, como ocurrió el 5 de octubre de 2023, cuando llegó tarde a la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, en Sibaté.

Te puede interesar: Criticaron al ministro Iván Velásquez por pedir fijarse en Guatemala mientras Colombia está “ardiendo”

Ese día, el jefe de Estado era esperado desde las 11:00 a. m. para presidir la ceremonia de ascenso de miembros de la Policía. Pero llegó después de dos horas, en medio de abucheos de los presentes, que le recriminaron al mandatario que tuviera un nuevo desplante a la fuerza pública. “Respeto, respeto”, gritaron los familiares y demás presentes en las tribunas de la escuela de policías.

Así lo registraron algunos de los asistentes en sus teléfonos móviles, en videos que rápidamente se hicieron virales y que dejaron mal parado a Petro cuando se disponía a reconocer la labor de los miembros de la Policía. Así como aconteció en esta oportunidad con el ministro Velásquez, que le restó importancia al suceso y continuó con su participación en la ceremonia.

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue abucheado en la ceremonia de ascenso de policías que se llevó a cabo en la Escuela Gonzalo JIménez de Quesada, en Sibaté (Cundinamarca), luego de llegar dos horas tarde al evento - crédito @KarlaArcila/X

Así se llevó a cabo la ceremonia de ascensos

Tras este incidente, la ceremonia programada en la Escuela de Cadetes José María Córdova se efectuó sin mayores novedades. En la misma, un total de 91 tenientes coroneles del Ejército y la Fuerza Aeroespacial ascendieron a coroneles; mientras que 32 capitanes de fragata obtuvieron el grado de capitanes de navío de la Armada, según reseñó el Ministerio de Defensa.

“Tienen un valor tan arraigado del honor que eso no les afecta, porque ellos están formados no solo para comprender, no solo para resistir también las adversidades, sino en su vocación de servicio. Como lo hemos visto ahora en Briceño, que a pesar de las incursiones del Clan del Golfo en esa población, la comunidad pidió la presencia del Ejército. Y el Ejército de inmediato redobló personal. Ahí está la grandeza”, indicó.

El mensaje, al que hizo alusión el ministro, se refería a las nueve asonadas que ha vivido Briceño en los últimos dos meses, que ha llevado a los habitantes a abandonar el territorio por el accionar, justamente, de grupos armados ilegales que han causado zozobra entre los moradores del municipio. Que de acuerdo con registros del Dane tiene una población de 8.000 personas.