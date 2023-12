Fuerte sismo sacudió Cali en la mañana del 13 de diciembre: se sintió en varias zonas de la ciudad

Sismo sacude a Cali - crédito Infobae

El sismo de magnitud 3.6 fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano, cuyo epicentro fue el puerto de Buenaventura a las 8:31 de la mañana. Este fenómeno natural activó las alarmas de los vallecaucanos, quienes aseguran que a pesar de la baja magnitud, se sintió con fuerza en diferentes zonas del departamento, incluyendo Cali, en donde se emitieron varios reportes.

A través de la plataforma Sismo Sentido, varios ciudadanos aseguraron haber sentido el temblor, que aunque no tuvo una intensidad compleja, alcanzó a preocupar a muchos vallecaucanos en la mañana del miércoles 13 de diciembre. En lo que corresponde a la profundidad del movimiento telúrico, se pudo constatar que fue superficial, pues alcanzó los 32 kilómetros, factor que ayudó a que las ondas se desplazaran hacia otros puntos de la región.

Sismo en el Valle del Cauca - 13 de diciembre del 2023 - crédito SGC

Tal como se mencionó, en plataformas digitales como X se propagaron las reacciones ante el sismo, en donde muchos ciudadanos temieron por el fenómeno natural, pues a pesar de su baja magnitud, fue sentido de manera considerable.

Reacciones al sismo en Cali del 13 de diciembre - crédito X

Por qué siento mareo después de un temblor

Conforme a lo expuesto por el Balance and Vestibular Rehab de Puerto Rico, los síntomas en concreto son:

Sensación de movimiento de suelo a pesar de estar quieto

“Rocking sensation”, denominación atribuida a la sensación de sentir que el cuerpo se mueve de manera involuntaria

Relentización de los movimientos de la cabeza, con la percepción de tener esta parte del cuerpo mucho más liviana de lo normal

Basándose en esa información, el fenómeno se da por el sistema vestibular, el cual se encuentra en el oído interno, y permite que haya una estabilidad u orientación física, porque se encarga de enviar señales al cerebro en las que indica la posición y ubicación real del cuerpo.

Balance and Vestibular Rehab especificó que el movimiento constante de la tierra podría generar que el sistema vestibular no trabaje de manera óptima y entregue información errónea al cerebro, el cual no asimila su ubicación de la mejor manera. Teniendo en cuenta que los oídos ayudan al cuerpo a ubicarse, estos actúan de manera independiente y es ahí cuando se genera el mareo y desbalance.

Estos síntomas pueden extenderse durante varias semanas o simplemente permanecer en el lapso en que ocurre el sismo, razón por la cual se recomienda visitar a un médico en caso de que los síntomas persistan. De manera parcial, es vital que el afectado centre su mirada en un punto fijo, guarde la calma y trate de buscar un espacio abierto.

Es necesario estar preparado

La prevención de desastres naturales, en especial los sísmicos, se ha convertido en el foco principal de las comunidades que buscan mejorar su respuesta ante terremotos. A pesar del interés por desarrollar tecnologías de predicción, la preparación previa, las estrategias de actuación durante el sismo y las dinámicas de recuperación posdesastre, son consideradas aún más cruciales para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad ciudadana. Este enfoque preventivo es vital debido a que, hasta la fecha, la predicción exacta de terremotos sigue siendo un desafío científico no superado.

El director de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), John Makario Londoño Bonilla le explicó a Infobae:

“La importancia radica en la preparación que nosotros gestionamos desde lo personal, la gestión del riesgo es un proceso social desde una persona hasta la autoridad máxima, entonces es una cosa de corresponsabilidad y cada persona debería tener su propio plan, por ejemplo, de emergencias con su familia: en dónde nos encontramos, cuál es el kit que tengo en mi casa preparado por si ocurre un sismo”.

Qué debe tener un kit de emergencias para un temblor

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres explicó: