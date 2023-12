Kathy Sáenz y Sebastián Martínez celebraron su 15 aniversario a más de 3.000 km de distancia

Los actores Sebastián Martínez y Kathy Sáenz se conocen hace 18 años - crédito Sebastián Martínez

Sin importar la distancia, este martes, 12 de diciembre, los actores colombianos Kathy Sáenz (La gloria de Lucho, Mujeres asesinas, Las santísimas, Dora la celadora) y Sebastián Martínez (Dejémonos de Vargas, Hasta que la plata nos separe, Pálpito, Primate, Enfermeras, Pa’ quererte) celebraron su 15 aniversario, a nada más y nada menos que 3694 kilómetros.

El actor paisa que, por estos días, se encuentra en México, participando de las grabaciones de un nuevo proyecto, no dudó en dedicarle una publicación a la mujer que en 2005 le robó el corazón mientras grababan Juegos Prohibidos para el Canal RCN.

Por ese entonces, ambos se encontraban en una relación, pero sintieron una atracción innegable que, años más tarde, se materializaría en una relación de pareja de la que es fruto su hijo, el corredor aficionado, Amador.

Desde entonces, como expresó Martínez a través de su cuenta de Instagram, han pasado “15 años de matrimonio” que, según él “merecían una canción” y, a renglón seguido, le envió un mensaje a su querida esposa: “Gracias Kathy Sáenz por hacerme cantar de amor todos los días! Que sean muchas canciones más”.

A pesar de haber demostrado en el pasado su destreza para interpretar casi cualquier papel y, más recientemente, para los negocios –tanto en el mundo de la belleza como el de la producción agrícola– Martínez, con un acento caribeño, le dedicó una canción a su esposa dejando en evidencia que también tiene dotes para el cantó:

La pareja celebró su 15 aniversario en la distancia - crédito @sebastianmartinezn

“Hoy es un día especial, mi gente, muy especial. Ya sabrán por qué. Dice así, en mi aniversario. Hace más de 15 años que yo amo a mi mujer, hace más de 15 años yo despierto con mi mujer”, se escucha cantar al actor en un video compartido en sus redes sociales.

Kathy, quien, esta vez se habría quedado en Colombia para atender sus negocios, ahora que decidió dar un vuelco a su vida y convertirse en empresaria, respondió con sorpresa al detalle de su esposo, a quien le lleva once años:

“Ay no. Te amo mi vida casi 18 años anocheciendo y despertando juntos abrazados en total dicha, en plenitud y gratitud por haber encontrado mi otra mitad, la luz que completa mi alma”.

La feliz pareja que tuvo su primer contacto cuando Martínez tenía 23 años y Sáenz 34, ha sido un ejemplo para todas aquellas parejas, con una diferencia de edad considerable, que sienten miedo de compartir su amor con el mundo por cuenta de los comentarios negativos y criticas que pueden despertar.

Los actores tienen un hijo en común - crédito @sebastianmartinezn

En sus 15 años de matrimonio y 18 de relación han demostrado que, a pesar de estar en etapas distintas, han logrado acomodarse a las necesidades del otro y disfrutar al máximo de la vida en pareja, sin perderse de nada. Cuenta de ello, los comentarios de sus seguidores que, en redes, celebraron su amor y lo que representa para otras parejas en la misma situación:

“Y yo los amo a ambos desde Juegos Prohibidos”, “Pero que cosa más bella... me hiciste recordar a mi difunto esposo. Me cantaba y se le iba el gallo, pero se veía así como tú, ridículamente divino. Felicidades a la hermosa pareja que son ustedes”, “Afortunada esposa, al igual que él con ella”, “Felicitaciones al amor... a romper esquemas, porque se puede amar toda la vida a la misma persona”, “Debo confesar con muchísima pena que cuando escuché la noticia sobre su matrimonio pensé: No creo que dure mucho. Pero aquí está la justicia divina haciendo lo suyo”, “Braaaaavo!!! Que lindo el amor que le demuestras a tu mujer, lo enamorado que estas”.