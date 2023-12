Martha Lucía Zamora reconoció vínculo entre funcionario y Thomas Greg & Sons: Petro se pronunció y pidió investigación penal

Imagen de archivo. Los precios de los pasaportes colombianos se definen cada año de acuerdo a la inflación del país - crédito Colprensa

El 12 de diciembre se reveló un audio en el que la saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, de una reunión en la que reconoce que advirtió que habría un vínculo entre César Méndez, director de Defensa Jurídica de la Agencia, una funcionaria de la Cancillería experta en contratación y Juan Pablo Estrada, representante de Thomas Greg & Sons.

De esa reunión, del 24 de noviembre, y de acuerdo con información de El Espectador, en el Ministerio de Relaciones Exteriores no habrían tenido información. El presidente Gustavo Petro, que ha estado muy atento al proceso licitatorio para la elaboración de los pasaportes en Colombia, se pronunció en X, pidiendo una investigación penal e insistiendo en que no permitirá que se adjudiquen licitaciones con un solo proponente en su Gobierno.

Así lo escribió el presidente en X: “La investigación penal debe comenzar desde el primer paso de la licitación de pasaportes. En mi gobierno las licitaciones no se manejan por el interés particular, ni se amañan pliegos para predeterminar ganadores”.

El presidente se refirió al audio en el que Zamora advierte que habría una relación cercana entre un funcionario de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el representante de Thomas Greg & Sons - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dice el audio?

En el audio, que reveló El Espectador, Zamora confirma que el apoderado de Thomas Greg & Sons, antes de darse la primera audiencia de conciliación, le reconoció que tenía un vínculo personal con Estrada desde hace varios años.

“El apoderado de Thomas Greg hizo una petición por escrito a la agencia, a través de los correos oficiales, en donde requirió que fuera escuchado por la agencia, bajo esas funciones que les he descrito a ustedes, y que tuviera con ellos un espacio para hacer su presentación. En ese momento, el doctor César me comentó su relación de trabajo, de amistad, de haber sido profesores, compañeros de universidad, con el doctor Juan Pablo Estrada”, aseguró Zamora

La entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reiteró que esa supuesta relación entre Méndez y Estrada estuvo en conocimiento desde el inicio: “Lo expuso siempre desde el inicio y pues igual lo valoramos, lo consideramos, y, por razones obvias, no es una causa que le impida sustraerse de lo que es su función como director”.

Zamora le dijo a El Espectador, sobre el audio, que todo se hizo buscando la transparencia en el proceso: “No es reconocer una amistad, es poner en conocimiento del comité que él, el doctor Cesar, lo conocía desde la universidad. Conocimiento, no amistad. Eso es por transparencia. Grave hubiera sido guardar información y no ponerlo en conocimiento de todos”.

Zamora también se refirió a la cercanía entre Juan Carlos Losada, funcionario de la Cancillería, y Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leyva, que, ella misma, denunció que se habían reunido en París para hablar sobre la licitación de los pasaportes y que ese supuesto encuentro, a diferencia del caso de Estrada y Méndez, nunca se puso en conocimiento de las autoridades hasta que ella lo denunció:

“Esa amistad nunca fue puesta de presente, ni que su abogado defensor era el apoderado del Ministerio. Eso nunca ellos lo expresaron por transparencia o conflicto de intereses. Por eso, me parece infame que se dude de la transparencia. Y, por eso (el tema de Méndez y Estrada), lo pusimos de presente a diferencia de ellos”, le dijo Zamora a El Espectador.

Por su parte, el abogado Estrada negó tener una relación cercana o de amistad con Méndez: “No soy compañero ni amigo de César Méndez y lo conocí en la Agencia Jurídica, porque he defendido muchas veces al Estado; jamás me he visto por fuera de la agencia y jamás he estado a solas con él, porque todas las reuniones son en equipo”.

Aunque sí reconoció que conoce a Méndez, hará un lustro, e insistió en que su relación con él ha sido estrictamente profesional cuando representó a Fonade y sostuvo reuniones con este en las oficinas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.