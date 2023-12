Disclosure llegará a Bogotá en 2024: conozca fecha y precios de boletería

Disclosure se presentará el 17 de febrero en Bogotá y el 19 de febrero en Medellín con su más reciente álbum "Alchemy" - crédito cortesía Wasserman

Los anuncios que conforman el calendario de conciertos en Colombia para 2024 siguen en curso a pocas semanas de que finalice el año. Entre las grandes beneficiadas en esta ronda de anuncios se encuentra la música electrónica, que tendrá una intensa actividad en el primer semestre. En las últimas horas, el aclamado dúo británico Disclosure confirmó las fechas de su gira por América Latina, y Bogotá estará entre las paradas elegidas.

Te puede interesar: ⁠Roger Waters recordó a Javier Ordóñez durante su concierto en Bogotá

La cita será el próximo 15 de febrero en Chamorro City Hall, al norte de la capital del país. Colombia será el país que cierre esta etapa de la gira luego de brindar shows en México, Chile, Argentina y Brasil. Apenas dos días después de su DJ set en la capital del país, los hermanos Guy y Howard Lawrence se presentarán en Medellín como uno de los actos más esperados de La Solar Festival, junto a figuras como Bizarrap, Tiësto y The Chainsmokers, entre otros. De este modo, el dúo reconocido por éxitos como Latch, White Noise, F for You, Omen, Holding On, Magnets, Energy o My High, volverá a Colombia por tercera vez, tras su debut en la Carpa de las Américas en 2016, y su paso por el Festival Estéreo Picnic 2019.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El evento, organizado de manera conjunta por TBL Live y Breakfast Club, abrirá su boletería en dos etapas. La primera dará inicio el miércoles 13 de diciembre a partir de las 10:00 a. m. a través de Tuboleta y finalizará el 7 de enero de 2024 o hasta agotar el aforo disponible. La misma estará abierta a todas las formas de pago y tiene valores entre los 199.000 y los 489.000 pesos, dependiendo de la localidad y sin contar el valor adicional por el servicio.

Te puede interesar: Mon Laferte vuelve a Colombia en 2024: conozca fecha y precios de boletería

Por su parte, la segunda y última etapa se abrirá el 8 de enero y se extenderá hasta agotar existencias. En este caso, los precios de la boletería verán un aumento, esta vez oscilando entre los 239.000 y los 559.000 pesos. La tiquetera advierte que los precios de las entradas para este evento puede variar en cualquier momento de acuerdo con la oferta y la demanda, por lo que deja abierta la posibilidad de que se aplique la “tarifa dinámica” en al menos un porcentaje de las entradas.

Así será la disposición del escenario y el público para la presentación de Disclosure en Bogotá - crédito TBL Live

Un nuevo álbum bajo el brazo

Disclosure presentará en Colombia su álbum Alchemy, el cuarto de su carrera y el primero desde que terminaron su contrato con el sello Island Records en el que publicaron sus tres álbumes previos y los que les dieron el reconocimiento internacional como uno de los proyectos electrónicos más excitantes del momento.

Te puede interesar: The Cure en Colombia: este sería su setlist de más de dos horas en Bogotá

Tras anunciar su firma con la compañía de distribución AWAL con el fin de mantener los derechos de propiedad sobre su música, los hermanos Lawrence comenzaron a grabar por separado entre Los Angeles y Londres. Esta producción les ve incorporando elementos de drum and bass a su repertorio, como sucede con el sencillo Higher Than Ever Before, nominado al Grammy a Mejor Grabación dance/electrónica y, en general, un mayor enfoque en crear pistas más pensadas para la discoteca, luego de algunas producciones con mayor orientación al pop.

En el comunicado de prensa del lanzamiento, ambos hermanos destacaron hechos distintos de Alchemy. Por un lado, Guy Lawrence señaló que el álbum es una “celebración de que nos sentimos liberados” y habló de lo importante que fue tener una mayor libertad creativa durante el proceso de creación de las canciones.

Por su parte, Howard Lawrence habló del momento emocional tan contrastado de ambos al punto de definirlo como una “combinación de profundo desamor y tristeza, pero también profunda admiración y aprecio”. Esto, debido a que Guy contrajo matrimonio y se radicó en Los Angeles (Estados Unidos) mientras Howard se quedó en Londres, agotado luego de cumplir con una gira de 150 fechas presentando su álbum anterior Energy y superando un desamor.

Comercialmente, Alchemy alcanzó la cima de la lista de los más vendidos en el UK Dance Albums, mientras que en su equivalente estadounidense, el Top Dance/Electronic Albums de Billboard llegó al 15.