Aprovechándose del partido del Júnior, ladrones intentaron robar el dinero que estudiantes entregaron en su colegio para inscribirse al preicfes

Los ladrones se llevaron el dinero de inscripción al preicfes, matriculas y seguros estudiantiles - crédito colegio María Inmaculada

Asustados se encuentran los estudiantes del colegio María Inmaculada, que lograron pasar a grado once, luego de que varios delincuentes se colaran en las instalaciones del plantel e intentaran robarse, entre otros, el dinero que habrían entregado al colegio para inscribirse al preicfes.

Así lo dio a conocer la directora del colegio Ana María Henríquez en diálogo con la emisora Blu Radio: “Aún desconocemos el monto de lo hurtado, estamos revisando lo que hace falta con nuestro personal y verificando las cámaras de seguridad con la Policía”.

Tal parece que en medio del primer partido de la final del fútbol colombiano, hombres armados intimidaron al personal de seguridad del plantel para ingresar por la fuerza al área administrativa y hurtar artículos varios, entre ellos computadores, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo que estaba en los casilleros de los profesores.

Según detalló el guardia de seguridad en la denuncia, los delincuentes habrían estado recibiendo indicaciones sobre donde se encontraba el dinero que docentes recibieron por las inscripciones al preicfes, matrículas y seguros estudiantiles.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Jorge Urquijo el dinero ya había sido consignado en el banco. Pero, al tener indicaciones precisas, no descartan que algún estudiante o trabajador se encuentre involucrado en el robo.

En sus redes sociales, el colegio lamentó lo ocurrido e instó a la comunidad a guardar la calma, pues las autoridades ya se encuentran al tanto: “La Institución Educativa Distrital María Inmaculada agradece a toda la comunidad en general por su preocupación con respecto al hecho de inseguridad ocurrido el día 10 de diciembre en nuestras instalaciones. Esta situación está en manos de las autoridades y es objeto de investigación. Mil gracias por todo su apoyo”.

En medio del robo tuvieron tiempo para prepararse algo en la cocina de la institución - crédito X

Doscientos estudiantes en Santander se quedaron sin qué comer durante una semana: los ladrones de comida dejaron una nota disculpándose

Un hecho similar se registró en el departamento de Santander, en el colegio Gabriela Mistral, de Puerto Wilches, cuando, a mediados de abril del 2023 un grupo de delincuentes ingresó por la fuerza y se robó la comida de una semana que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) había destinado para 200 estudiantes.

Sin embargo, los ladrones que, en medio del robo tuvieron tiempo para fritar algo de carne y plátano en la cocina del Gabriela Mistral, dejaron una nota de arrepentimiento, en la que se leía: “Mi hija no tiene medicamentos, por eso lo hago. Está internada”.

Ladrones dejaron sin alimento a más de 200 estudiantes en Santander

Según lamentó en conversaciones con Blu Radio el rector del colegio, Lázaro Barriga, “La situación en Puerto Wilches de seguridad y de orden público está muy deteriorada y pues la inseguridad campea y pues la escuela, junto con otras dos, está en una zona sobre el río y sobre la ciénaga que tiene un descampado por detrás. No sabemos cómo entraron, pero debieron subir el muro por ese lado por donde no los ven y, violentaron la puerta de la cafetería escolar y se robaron la comida de los muchachos de toda la semana”.

En cuestión de meses, el de abril (2023) fue el quinto robo a la institución. Un problema que, de acuerdo con Barriga, podría solucionarse si la Secretaría de Educación departamental contratara un servicio de vigilancia, como llevan meses pidiendo:

“Yo hace quince días había reparado la puerta y la había reforzado un poco, pero ahora con lo que pasó me tocará poner una reja especial a ver si esa no la acaban también. Y así como se robaron la comida del PAE, también se robaron un computador viejo que ya habíamos dado de baja. Mire la Gobernación tiene la obligación de prestar la seguridad con celadores nocturnos, pero no lo han hecho”,