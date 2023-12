Ministerio de Vivienda solo ha ejecutado el 6% de los recursos, según David Luna: “Estamos ante un Gobierno solo de discursos”

El senador David Luna llamó la atención a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y le pidió que cumpla con el “cambio” que prometió el presidente Gustavo Petro - crédito Andesco y Mariano Vimos/Colprensa

Hay dudas sobre el uso de los recursos destinados a diferentes carteras y proyectos por parte del Gobierno nacional. No se trata de en qué se están utilizando, sino de por qué no se han ejecutado. En noviembre, cuestionaron al presidente Gustavo Petro por no gastar el dinero de inversión para la implementación del Acuerdo de Paz en 2023. Ahora, el senador David Luna criticó a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, por la inactividad de los dineros del Ministerio de Vivienda.

“Debo hacer un severo llamado de atención a la ministra Catalina Velasco. El @Minvivienda, cartera clave para superar la pobreza y reactivar la economía, ¡reporta una ejecución en inversión de 6% a solo 28 días de terminar el año! Estamos ante un gobierno solo de discursos”, escribió el congresista en su cuenta de X (antes Twitter).

De acuerdo con los datos compartidos por el senador, de más de 1,1 billones de pesos de inversión que tiene la cartera, solo se han utilizado 68.816 millones de pesos, aproximadamente. Estas cifras corresponde a la ejecución presupuestal del Ministerio de Vivienda a 31 de octubre de 2023. Además, de tres componentes de implementación del programa de agua potable y alcantarillado para el departamento de La Guajira, solo se ha empleado el 2% de los recursos.

El primero de ellos tiene una inversión inicial de 88.580 millones de pesos; el segundo, de 46.958 millones de pesos; y el tercero, cuenta con una inversión adicionada de 7.363 millones de pesos. Un total de 909.023 millones fueron ejecutados en el segundo componente; en los restantes no se ha movido para nada el dinero.

El senador también puso la lupa sobre la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa (Putumayo), para el cual se destinó, inicialmente, 32.638 millones de pesos, de los cuales hubo una reducción de 17.000 millones, por lo que quedó un monto vigente de 15.638 millones de pesos. De esta cifra, solo se utilizaron 586.142 millones para pagos, lo que corresponde a un 4% de uso. “¡Seguimos creyendo en discursos sin ejecución real!”, criticó Luna.

A todo esto se suma un 0% de empleo de recursos para proyectos de servicios de agua potable y manejo de aguas residuales en diferentes municipios del país que los requieren. Tienen 718.842 millones de pesos para adelantar las iniciativas, pero ni un solo peso se ha utilizado. Con estos datos, el senador David Luna envió un contundente mensaje a jefe de cartera Catalina Velasco: “Ministra, el Presidente Petro prometió el cambio. El verdadero cambio es hacer”.

La ejecución de los recursos para la paz

La representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical Carolina Arbeláez denunció durante una discusión en el Congreso de la República que los recursos destinados para la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016, no se han ejecutado. Señaló al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de no enfocarse en la utilización del dinero. “En la Presidencia hay 1,2 billones de pesos que están destinados para la implementación de la paz. ¿Sabes ustedes, señores representantes, cuánto se ha ejecutado de estos recursos? El 0%”, detalló Arbeláez ante los demás congresistas presentes en ese momento.

También dijo que, en general, el Dapre tiene 2,3 billones de pesos para invertir en proyectos para el bienestar del país, de los cuales solo se ha empleado el 10%. Señaló que, “seguramente”, habrían ido a parar a manos de personas contratadas para instalar tarimas y organizar eventos ordenados por el presidente Gustavo Petro. “Yo creo que este es un llamado muy importante que ustedes deberían de hacerle al Gobierno nacional, porque ustedes aquí vienen a defender a un Gobierno que desafortunadamente le quedó grande gobernar”, añadió la representante.