Álvaro Uribe aseguró que es “incapaz” de estar en el mismo lugar con Daniel Coronell: por eso no asistió a una audiciencia con el periodista

El expresidente Álvaro Uribe también justificó su ausencia por un viaje que tenía programado a Panamá - crédito Colprensa y Facebook

En una carta enviada a un juez de la República, el expresidente Álvaro Uribe Vélez explicó las razones por las cuales decidió no asistir a una audiencia que tenía programada con el periodista Daniel Coronell, por la denuncia que instauró en su contra por calumnia agravada. En el documento, conocido por Semana, aseguró que le resulta problemático estar en el mismo lugar que el comunicador y su apoderada.

“Me siento incapaz de compartir en un recinto físico con el señor Daniel Coronell y con la doctora Ángela María Buitrago. Una experiencia en la Corte Suprema fue amarga, como también fue intentar discutir con ambos en la audiencia virtual cuando me acusaron”, se lee en la carta compartida por el medio citado.

El exmandatario fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por calumnia agravada, debido a comentarios que hizo en X (antes Twitter), en 2017, en contra del periodista, en los que lo tildó de narcotraficante. “Entonces Daniel Coronell debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico”, escribió en la red social.

Aunque ha declarado en diversas ocasiones que no tenía sustento para afirmar tal cosa del comunicador, el proceso sigue en pie. “Aclaro y rectifico. Daniel Coronell, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, NO es narcotraficante”, se lee en un trino que publicó en 2023.

En otro mensaje publicado el mismo año, escribió: “No tengo evidencia de que Daniel Coronell sea narcotraficante, pero fue patrocinado por el narcotráfico, por Perafán. Además, es un personaje oscuro en la manera como infiltra a la justicia. Hace periodismo político, sesgado, que lo presenta como investigativo”.

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que no tiene evidencia de que Daniel Coronell es narcotraficante - crédito @AlvaroUribeVel/X

En la carta enviada al juez, mencionó una declaración que rindió ante el fiscal, en la que explicó que el haber mencionado al narcotraficante Perafán fue una reacción que tuvo luego de que Coronell asegurara en una entrevista que su dinero es “sucio”. Además, dijo que por esas afirmaciones del periodista ya instauró una denuncia en la Fiscalía.

Uribe aseguró que Daniel Coronell utilizó equipos audiovisuales de Perafán y que eso no implica necesariamente que se le esté señalando de narcotráfico. Además, aclaró que ya se había rectificado frente al primer comentario que hizo sobre el periodista, en el que efectivamente sí lo vinculó con dicho tipo penal y, en esa medida, habría incurrido en el delito de calumnia.

Debido a que considera que sus declaraciones sobre Perafán y Coronell no equivalen a un acto de calumnia, decidió no compartir la imputación en su contra del ente acusador. “Sin embargo, señor juez, tengo toda la disposición de escribir en mi red X que “No tengo prueba de que Daniel Coronell sea narcotraficante”. Así lo he comunicado al sr Jaime Lombana, mi abogado”, añadió en la misiva.

El periodista allegó 168 pruebas a la Fiscalía sobre el caso. Estas serán estudiadas por un juez penal, a menos de que las partes lleguen a un acuerdo. “La conciliación no es que pueda efectuar una rectificación revictimizante como lo ha hecho muchas veces, entonces tuve la ocasión de recordarle varias de esas rectificaciones que terminan siendo dañinas para las víctimas”, explicó Coronell en un video publicado en YouTube, cuando el ente investigador imputó al expresidente.

En la carta, Uribe informó que su inasistencia a la audiencia también se debía a un viaje que tenía programado desde antes de recibir la citación. Explicó que su asistente ya había comprado tiquetes para Panamá y que el motivo de su salida del país recaía en asuntos delicados para él. Es decir, que no era un viaje de turismo.