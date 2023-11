Doblando una puerta con los pies, ladrón trató de entrar a una casa en Antioquia

Un individuo fue visto inspeccionando y forcejeando una puerta de apartamento a plena luz del día - crédito @DenunciasAntio2 / X

En redes sociales se ha viralizado un video que, según los mismos usuarios que lo han compartido, deja en evidencia la situación de inseguridad por la que pasa Colombia, sobre todo en época decembrina.

Los hechos captados por una cámara de seguridad ocurrieron en el municipio de El Santuario, ubicado en el departamento de Antioquia, el pasado miércoles 29 de diciembre.

En plena luz del día, un individuo vestido con una camiseta negra y una gorra roja fue captado mientras descendía las escaleras de un conjunto residencial de apartamentos.

El sospechoso realizó una minuciosa inspección de los alrededores antes de identificar su objetivo: una vivienda en el barrio Villas del Poli. Revisa una de las puertas metálicas de los apartamentos, posteriormente se asoma por una ventana, vigilando que nadie fuera a ingresar a dichos apartamentos.

Con astucia, el intruso se lanza al suelo y, utilizando sus piernas, intenta abrir la puerta. A pesar de varios minutos de esfuerzo, solo logró forzar ligeramente una esquina de la puerta, insuficiente para consumar su intento de acceso. Incluso, en un momento, el presunto ladrón se quitó su camiseta al ver que la puerta estaba cediendo un poco.

El presunto ladrón, luego de varios intentos, desiste y se retira

Ante la frustración del infructuoso intento, el individuo no dudó en propinarle una patada a la puerta antes de emprender una rápida huida, subiendo al siguiente piso del edificio, no sin antes volver a comprobar por la ventana del pasillo que no hubiera nadie.

Ante la denuncia de este hecho, las autoridades han nivel nacional han advertido a la ciudadanía en general de estar atentos en esta época navideña, época anual en la que los índices de robo, hurto y otros actos delictivos aumentan.

Robo en Envigado: mujer pierde mercado de más de 400 mil pesos

En Envigado, dentro del Valle de Aburrá, una mujer sufrió el robo de su mercado, que había dejado en su vehículo mientras cumplía con otra diligencia. La serie de eventos se desencadenó después de que, habiendo completado sus compras, almacenara los víveres en su coche.

Sin embargo, al retornar descubrió que su mercancía había sido sustraída. Según su declaración a El Colombiano, dos hombres serían los autores del hurto. Se reveló que uno de los sospechosos usó un dispositivo para neutralizar la alarma de su coche y otro cercano. El acto quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, donde se observó a los individuos llevándose cuatro paquetes de compras.

Una mujer compra alimentos en un supermercado en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutierrez

La víctima, tras denunciar el robo, pudo acceder a las grabaciones de seguridad y notó que los presuntos delincuentes estaban informados de su actividad, uno incluso se desplazó cerca de ella previamente. Aunque no se ha confirmado el monto preciso del valor sustraído, se presume que asciende a más de 400 mil pesos por la cantidad de artículos robados.

Las autoridades han tomado cartas en el asunto para investigar esta situación y determinar si se trata de un patrón delictivo en incremento en almacenes de cadena y centros comerciales. Hasta el momento, este caso marcaría la segunda ocasión en que se reporta un suceso similar en el municipio, lo cual ha causado alarma entre consumidores y dueños de establecimientos de esta índole.

Casos de este tipo se han registrado en varias ciudades de Colombia, en los que los delincuentes utilizan llaves maestras o controles capaces de abrir cualquier tipo de puerta de los automóviles, así como desactivar la alarma. Esta técnica les permite acceder fácilmente a los automotores, aprovechando la distracción de los propietarios.