“Me activa las lágrimas”: las primeras palabras de Laura Londoño tras llegar a la final de MasterChef Celebrity España

Laura Londoño ha sido amada y criticada por los televidentes españoles - crédito @londonotlaura/Instagram

Café con aroma de mujer, Manes o Pálpito son solamente algunas de las grandes producciones en las que ha participado Laura Londoño. A sus 35 años, la actriz ha logrado hacerse un nombre en el mundo de la actuación, tanto por las telenovelas, como por películas, como El olvido que seremos o Loco por vos.

Ahora, en 2023 también lo está intentando (y logrando) en los realities, con su participación en MasterChef Celebrity España.

Tanto ha logrado en el concurso que desde España aseguran que es la favorita para llevarse el premio gordo. Incluso, en la reciente visita al set de grabación de Antonio Banderas en calidad de juez invitado, la actriz se robó toda la atención del actor por su capacidad culinaria y por su forma de cantar.

A la paisa se le dio la oportunidad de pasar a la final de MasterChef Celebrity España - crédito @londonotlaura/Instagram

Tras superar todos los obstáculos, llegó a la gran final. En sus redes sociales, la antioqueña compartió un sentido mensaje con sus seguidores hablando acerca del logro para acompañar al video que resume su paso por la competición.

“Uffff, este video me revoluciona las emociones, me activa las lágrimas, incrementas mis palpitaciones y me vuelve más reflexiva. Vaya viaje desde ese momento que dije: “sí, acepto el reto”, a esta final, un camino lleno de sabores, amargos, dulces y picantes , lleno de retos y de muchos aprendizajes y sobre todo un camino lleno de personas que me abrigaron, me abrieron sus brazos, que compartieron su conocimiento y un trozo de su alma conmigo, bocado a bocado. Estoy por siempre agradecida. Gracias a tantas personas que me han escrito, que me apoyan, que me dan sus palabras llenas de amor y empuje, de ánimo y confianza, llegar hasta aquí es una conquista en conjunto. Sé, que a veces no lo parezco, que me veo segura y hasta sobrada, como si fuese mi cotidianidad, como si fuese fácil para mí lo que aquí hacemos, pero en realidad sufro y me esfuerzo por igual, es decir MUCHO, y esas palabras, sus abrazos y sus sonrisas han sido mi sostén y mi motor a lo largo de estas semanas. Infinita gratitud. Todo lo bonito que ven en mí, lo tienen ustedes”, expresó la artista.

La actriz colombiana pasó a la gran final de MasterChef España - crédito @londonotlaura/Instagram

La experiencia de Laura Londoño en MasterChef Celebrity España

Sin embargo, su paso a la final o la visita de Banderas no fueron los únicos momentos especiales que vivió Londoño en el programa de televisión, sino que también se emocionó cuando Santiago Mora, su esposo y padre de sus dos hijas, la acompañó en uno de los episodios para cocinaron a cuatro manos.

“Benditos sean los hombres valientes que son capaces de pararse a tu lado y permitirte brillar. Esos que no le temen a tu éxito y que en cambio se paran fuertes y firmes para ser tu trampolín porque saben que tú también los impulsas a ellos. Gracias Santiago porque esta aventura hasta la gran final de MasterChef Celebrity España, sin tu apoyo no hubiera sido posible. Gracias por encargarte en este tiempo de las niñas y de la casa. Si no es así, se me hubiera quemado la cebolla”, comentó sobre el momento.

Laura Londoño es una actriz colombiana reconocida por su participación en diversas producciones televisivas. Londoño estudió actuación en Bogotá antes de saltar a la fama. Ha tenido roles destacados en telenovelas y series como La ley del corazón, donde interpretó a Julia Escallón, papel que le valió reconocimiento en la industria. Además de su carrera en la actuación, ha incursionado en el modelaje. Con su talento y presencia en la pantalla, Laura Londoño se ha convertido en una figura prominente en el entretenimiento latinoamericano.