Kevin Mier abre la posibilidad de decirle adiós a Atlético Nacional: “Sería un crecimiento enorme para mí”

Kevin Mier también es uno de los porteros de la selección Colombia y eso le abrió opciones en el fútbol internacional - crédito @kevinmierfc/Instagram

Atlético Nacional pasó la página del título en la Copa Betplay, se concentra en la Liga y recibe el 26 de noviembre al América en el estadio Atanasio Girardot, donde el único objetivo es ganar porque no ha sumado puntos en los cuadrangulares y, en caso contrario, quedaría prácticamente eliminado.

El técnico Jhon Jairo Bodmer usaría la misma nómina con la que obtuvo la copa ante Millonarios y uno de los posibles titulares es Kevin Mier, portero que atajó un penal en la final y es ficha clave en la plantilla, por esa razón no es extraño que aparezcan rumores sobre una posible salida al fútbol internacional.

De hecho, Mier habló sobre esas posibilidades de marcharse de Nacional para la temporada 2024, específicamente a un conjunto en el que se sentiría muy contento por su historia, jugar la Conmebol Libertadores en fase de grupos y en donde se vería con un exportero proveniente de los Verdolagas en 2018.

“Es uno de los mejores equipos”

Kevin Mier tiene contrato hasta junio de 2025, pero sus buenos números en 2023 lo enviarían a un equipo internacional por un valor cercano o superior a los tres millones de euros, según Transfermarkt, ya que ha disputado 46 encuentros y 18 sin recibir gol.

En charla con El Vbar Caracol, el guardameta se refirió a la posibilidad de que llegue a River Plate, conjunto argentino que estaría buscando un arquero que le haga competencia a Franco Armani, que ataja desde 2018 en el club, y renueve esa posición para los próximos años.

El camino del arquero colombiano Kevin Mier podría tomar un rumbo hacia River Plate, uno de los equipos más grandes del continente - crédito Infobae

“Conmigo no han hablado. No sé si el club ha tenido algún acercamiento o algo, pero hasta el momento no sé nada. Estoy concentrado en terminar este semestre y en hacerlo muy bien. River es uno de los mejores equipos de Sudamérica, en Copa Libertadores siempre está ahí, siempre pelea el título y también sería un crecimiento enorme para mí”, dijo.

Previamente, Mier le dijo a Espn que “hay un interés de ellos de lo que quieren hacer, entonces ya es decisión de ellos lo que quieran tomar. No es fácil, un equipo como River Plate”, así que dejó en manos de Nacional y los argentinos esa oportunidad de transferencia.

Cabe recordar que el guardameta reemplazaría a Armani que es el jugador con más títulos en la historia de Atlético Nacional con 13 trofeos, entre los cuales se destaca la Conmebol Libertadores de 2016 y la Recopa de 2017, además de cinco ligas entre 2013 y 2017.

Europa, otra opción

Durante la entrevista con Caracol Radio, Kevin Mier también dejó ver que le gustaría llegar al Viejo Continente en algún momento, incluso dio los países que le encantarían: “En el fútbol europeo, lo sueño. España me gusta mucho, Alemania también. Inglaterra sería lo más top del fútbol”.

Aunque Kevin Mier no sumó minutos con la selección Colombia en las eliminatorias, es uno de los porteros con más proyección hacia el futuro en la Tricolor - crédito Getty Images

Mientras eso ocurre, el portero sigue al servicio de Atlético Nacional y piensa en el compromiso del 26 de noviembre por la Liga Betplay: “Nosotros ya pasamos la página de la final de Copa, ya estamos pensando en América que es el siguiente partido. No nos damos por vencido y vamos a ganar”.

Finalmente, Mier se refirió a sus dos convocatorias a la selección Colombia en las eliminatorias, el trabajo con el técnico Néstor Lorenzo, pese a que no jugó ningún compromiso, y sus compañeros en la Tricolor: “Estoy supercontento, sé que llegará mi momento, no sé si en uno o dos años. Me estoy preparando, cada partido lo vivo como si lo estuviese atajando y hay que estar al 100% para dar todas esas capacidades que se están viendo ahora”.