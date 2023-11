La vicepresidenta Francia Márquez no estará en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres

Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, no podrá estar en la conmemoración de Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres - crédito @FranciMarquezM/X

En medio de un evento llevado a cabo el viernes 24 de noviembre, la vicepresidenta Francia Márquez dirigió la instalación de la mesa de diálogo social del norte del Cauca. El espacio fue creado para escuchar a la comunidad en pro de la construcción de la paz en esta región de Colombia.

A través de su cuenta de X la vicepresidenta resaltó y agradeció la incorporación del ministerio de la igualdad en dicha mesa de diálogos. Esto luego de la decisión tomada por el Consejo Interétnico del Norte del Cauca en el evento que se desarrolló en el municipio de Santander de Quilichao.

La vicepresidenta Francia Márquez presidió mesa de diálogo social en el note del Cauca - crédito Vicepresidencia

De Santander de Quilichao a Mitú

Según informó La W, Francia Márquez tenía el compromiso de asistir a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que se llevará a cabo en Mitú, Vaupés. No obstante, no podrá asistir porque el avión que la transportaría no pudo llegar por condiciones climáticas. Por lo anterior, se desplazó hasta Cali.

Desde Cali, la vicepresidencia dará detalles sobre el nuevo sistema contra violencia de género - crédito @ViceColombia/X

Así las cosas, la emisora pudo establecer que los anuncios los hará desde la sucursal del cielo junto a la viceministra de las Mujeres, Diana Gómez, y la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer (e), Eliana Valencia. Se espera que se den a conocer detalles de un nuevo sistema contra la violencia basada en género.

Ya se presentó el nuevo el Sistema Nacional contra Violencias Basadas en Género

En medio del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno Nacional socializó los avances en la creación del Sistema Nacional de Registro, Atención, Sistematización y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género (VBG), “SALVIA”. Este es uno de los pilares establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente y su implementación, según la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, es una de las prioridades para el primer semestre del 2024 de esta nueva cartera.

“Este Sistema Nacional de Registro, Atención, Sistematización y Monitoreo de las Violencias, es un sistema que articulará a todas las instituciones del Estado para dar respuestas efectivas frente a las alarmas, los mensajes de urgencia que las mujeres permanentemente denuncian en este país”, afirmó la vicepresidenta en la pista del Aeropuerto Afoso Bonilla de Cali.

“SALVIA”, nombre que se le dio al sistema, operará desde la Línea 155 y también a través de una aplicación móvil y contacto de WhatsApp. Según la consejera Presidencial (E) para la Equidad de la Mujer, Eliana Valencia, “SALVIA” permitirá que la Línea 155, que actualmente funciona en todo el territorio nacional como línea de orientación a mujeres víctimas de violencia basada en género, pase a ser una línea de atención y enrutamiento. Este ajuste pretende que se pueda dar el seguimiento adecuado e inmediato de los casos y evitar la revictimización.

Importancia del día internacional de las violencias contra la mujer

Desde el ministerio del Interior explican que hay muchos tipos de violencia, entre esas la física, verbal, psicológica, económica y sexual. Desafortunadamente, en todo el globo una de cada tres mujeres ha sido víctima de alguno de estos tipos de abuso. Por tal razón, explica la cartera, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como una manera de invitar a los habitantes de los 5 continentes a unirse y elevar su voz contra este flagelo.

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer se puede definir como: “todo acto basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

En ese sentido, es importante recalcar que absolutamente todos los tipos de maltrato femenino atentan contra la misma sociedad, vulnerando el núcleo familiar, generando desigualdad, miedo, desesperanza, problemas de salud e incluso estancamiento en el progreso, es por esto por lo que las acciones en contra de esta problemática deben ser tomadas sin demora.