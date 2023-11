Jorge Rausch contó si tiene planes de matrimonio con su actual novia

El jurado de Masterchef Colombia estaría pensando en planes de boda con su pareja, quien tiene 24 años - crédito Jorge Rausch/ Instagram.

El jurado más exigente de la competencia de gastronomía MasterChef Celebrity Colombia habló sobre dar el “sí” en el altar junto a su pareja Nathalie Monsalve, con quien comparte diferentes momentos en sus redes sociales, en donde acumula 1,5 millones de seguidores, y pública momentos junto a ella.

El reconocido chef manifestó que en la actualidad no tiene planes inmediatos de matrimonio con su pareja, a pesar de llevar casi cinco años de relación y una convivencia compartida. Rausch, quien tiene una diferencia de edad de 24 años con Monsalve, realizó estas declaraciones durante una entrevista en la emisora Tropicana, revelando aspectos íntimos de su vida personal y profesional.

Conocido por su trayectoria en la gastronomía, Jorge Rausch dejó su carrera como economista para dedicarse plenamente al mundo culinario, convirtiéndose en uno de los chefs más destacados de Colombia y un rostro habitual del reality show MasterChef Celebrity. Además de su presencia en televisión, Rausch es propietario de diversos restaurantes a nivel internacional. Sobre su vida privada, comentó que prefiere no divulgar mucho acerca de su noviazgo en las redes sociales, debido a que ha seleccionado compartir principalmente su labor en la cocina. No obstante, reconoció su relación estable con la creadora de contenido y el hecho de que llevan tiempo viviendo juntos.

El chef más reconocido en Colombia habló de su vida privada y su relación con la creadora de contenido, Nathalie Monsalve - crédito Jorge Rausch/ Instagram.

Durante la entrevista, Rausch expresó también una relación armónica con su exesposa, Orit Feldaman, con quien mantiene una colaboración laboral por el bienestar de sus dos hijas, Emma y Gabriela, y una amistad sólida a pesar de los 22 años de matrimonio que tuvieron en el pasado. “Yo personalmente me he esforzado mucho porque eso sea así”, aseguró el chef, enfatizando que mantiene un vínculo amistoso importante, lo que evidencia un enfoque maduro hacia sus relaciones personales. Por el momento, el cocinero colombiano no demuestra un cambio en su situación conyugal actual.

“No, duré casado 22 años, la vida de uno solo la ve uno y tiene estar feliz y cuando las cosas no se dan hay que cambiarlas, dicho eso yo me llevo fantástico con mi exesposa, trabajamos juntos y es importante para el bienestar de mis hijas”, indicó el chef para el medio anteriormente citado.

Jorge Rausch conoció a su expareja y madre de sus dos hijas cuando decidió migrar; así lo contó hace un tiempo para la revista Cromos: “Me fui a Israel a terminar economía. Me fui a vivir con unas compañeras, una de ellas terminó siendo mi esposa actual, Orit. El primer día que llegué a la casa, cociné y las señoritas se pararon y yo lavé la losa. El segundo día sucedió lo mismo, pero yo les dije: Con mucho gusto les cocino, pero ustedes lavan la losa, y me dijeron que sí. Y terminé cocinando todos los días con un libro de cocina que compré. Haciendo platos y salsas me enganché en esto”.

El jurado de MasterChef reveló que estuvo casado durante 22 años -crédito archivo de Infobae.

El empresario colombiano reveló en una entrevista con la reconocida presentadora Laura Acuña para su programa La sala de Laura Acuña que perdió su matrimonio debido a que se volvió “adicto al trabajo”.

“Yo por trabajar, si dejé de dedicarle tiempo a mi esposa, a mis hijas, ¿qué hago yo si ese es mi trabajo?, que hago si tengo que firmar, tengo que ir a restaurantes, yo hacía más de 100 trayectos de avión al año, además de manejar MasterChef. Era difícil vivir conmigo, para los demás y para mí mismo”, indicó el chef.

El jurado del programa de gastronomía expresó en el programa que se lamentaba por el fin de su matrimonio: “Me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese equilibrio es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”.