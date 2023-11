Militar (r) juró vengarse de quienes destrozaron sus vehículos en Facatativá, durante una protesta en su contra

En fotografías que se hicieron virales en redes sociales se evidencia como quedaron los vehículos que serían propiedad del violento militar (r) que amenaza a la comunidad del comunidad del conjunto residencial Heliconias, en el noroccidente de Facatativá (Cundinamarca) donde hubo un conato de asonada en contra del señalado energúmeno. (Captura de pantalla)

En el conjunto Heliconias, en el noroccidente del municipio de Facatativá (Cundinamarca), la comunidad está desesperada con un residente que formó parte del Ejército Nacional y que desde que llegó a la unidad residencial ha sido protagonista de una serie de hechos de intolerancia.

En el más reciente caso, del que hay un video que es viral en redes sociales, amenazó con arma de fuego y tiroteó los equipos de seguridad de la propiedad horizontal, lo que tuvo como consecuencia que en la noche del lunes 20 de noviembre la comunidad reaccionara también con violencia y destrozaran un carro, un jeep y una motocicleta que serían propiedad del uniformado, que supone está en uso del buen retiro.

“El señor es una persona vengativa, agresiva, anda armado y toma represarías por todo. Por el simple hecho de que no le cambiaron un bombillo amenazó de muerte a una celadora aquí en el conjunto y esa fue la gota que derramó el vaso, porque no hay empresa de seguridad que quiera prestarnos el servicio”, relató en Noticias Caracol Jhonathan Obregón, uno de los vecinos afectados por el comportamiento violento del señalado energúmeno.

Su demencial ataque a la trabajadora provocó la ira de la comunidad que llegó hasta la vivienda del uniformado (r) en un conato de asonada en la que fue necesaria la presencia de la Policía del departamento que llegó en una tanqueta blindada para retirarlo del lugar, hecho que también fue registrado en una grabación que circula en redes sociales, y en donde se evidencia que el hombre les hace ademanes amenazantes.

Sin embargo, lo más grave es que el militar (r) juró vengarse de las personas que le dañaron los vehículos a través de unos audios que, al parecer, envió por Whatsapp y que también circulan en redes sociales.

“Déjese ver la jeta gran hp para tenerlo presente con la listica que ya tengo y las fóticos que ya tengo de la gente. Uno por uno me voy a vengar hp. Acuérdese, uno por uno”, llegó a decir.

El energúmeno se encontraría en una clínica de reposo donde recibió atención médica, luego de que fuera trasladado por la Policía. No obstante, le habrían expedido una orden de captura indicaron en Noticias Caracol.

Con antecedentes penales

En el periódico El País señalaron, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, que el intolerante residente es un sargento retirado que responde al nombre de Jhon Leo Rocha y que en 2019 fue capturado, junto con otras cuatro personas, cuando intentó ingresar a la escuela de Comunicaciones Militares de Facatativá, utilizando uniformes del Ejército.

Agregaron que, al parecer, pretendía ponerle una trampa a la fuerza militar para desprestigiarla, luego de que las autoridades corroboraran que era falsa la versión que dio el uniformado (r), que aseguró que un alto oficial lo había invitado al lugar.

Esto conllevó a que posteriormente lo judicializaran por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privado de una entidad del Estado, sin conocerse mayores detalles del proceso.

Pero incluso, cuando todavía formaba parte del Ejército y estaba en el grado de cabo segundo, protagonizó un hecho de intolerancia similar donde lanzó una gran cantidad de improperios en contra de un mayor de esa institución y los policías que lo detuvieron, como da cuenta un video de archivo de 2011 de Noticias Caracol.

En esa ocasión disparó al aire, al parecer porque era su cumpleaños, y cuando se encontraba en la estación detenido confrontó a los miembros de la fuerza pública porque no había afectado a nadie con el arma de fuego.

“Yo no hice nada, ¿yo maté? No estoy haciendo nada mi mayor. Estoy en un permiso, en una orden de la VII Brigada (...) Yo no estoy viendo que usted esté respaldando al Ejército Nacional, usted es respaldando a estos gran hp policías”, llegó a decirle al oficial de la fuerza militar.