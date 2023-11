Habló Lili Melgar: la niñera de los hijos de Shakira aclaró si fue ella quien reveló la infidelidad de Piqué con Clara Chía

La niñera de los hijos de Shakira aclaró si fue ella quien reveló la infidelidad de Piqué con Clara Chía - crédito Getty images

Lili Melgar, la niñera de Milan y Sasha, fue captada junto a Shakira y sus hijos a las afueras de la casa que habitó por años con Gerard Piqué en Barcelona (España).

La boliviana fue abordada por reporteros de la agencia Europa Press el domingo 19 de noviembre y le preguntaron si ella le había revelado la infidelidad del exfutbolista español con Clara Chía a la cantante colombiana: “¿Es cierto que fuiste tú la que le abriste los ojos a Shakira, que le dijiste lo que pasaba entre Gerard y Clara Chía?”.

A lo que ella respondió de manera contundente mientras abordó una camioneta.: “No, no fui yo”.

Además, Lili Melgar se negó a contestar las razones del supuesto por parte de Piqué y su relación con el español. Pero aseguró que sigue trabajando con Shakira y que está contenta de haber hecho parte de la canción El Jefe junto a Fuerza Regida, sin embargo, no contestó a la pregunta que le hicieron en cuanto al cobro por aparecer en el video musical.

Lili Melgar contó que ella no fue la que le contó a Shakira sobre la infidelidad de Piqué - crédito EUROPA PRESS

El sencillo de Shakira en una de las últimas estrofas de la canción dio pistas de las razones de la separación de Shakira y Piqué. En ella, hace una dedicatoria a la niñera, quien habría sido clave en el proceso: “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

Esta frase generó todo tipo de comentarios, pues la colombiana, junto a la agrupación de regional mexicano, lanzaron una fuerte crítica en contra de los empleadores que explotan a sus colaboradores, con sueldo bajos, largas jornadas de trabajo y en condiciones poco humanas.

“Tengo un jefe de mi3rd4 que no me paga bien. Yo llego caminando y él em Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hij0 de p*t4″, son algunas de las líneas que destacan en el nuevo sencillo de la barranquillera.

En el momento del lanzamiento de la pieza musical, medios internacionales como Hola!, El Periódico y La vanguardia aseguraron que la razón por la que el empresario catalán decidió despedir sin justa causa a la boliviana habría sido porque ella le ayudó a la artista a darse cuenta que Piqué le estaban siendo infiel.

La niñera afirmó que sigue trabajando con la artista barranquillera - crédito Archivo particular

Y es que desde el lanzamiento de Te felicito, título que la barranquillera hizo con Rauw Alejandro, se habló de la persona que destapó toda la infidelidad del exfutbolista a la artista colombiana. Incluso en una parte del video de esa canción se ve cómo la cabeza del puertorriqueño aparece en forma de jalea en el congelador.

De acuerdo a un usuario de X (antes Twitter), “cuando Shakira comenzó a viajar por compromisos profesionales en 2021-2022, Lili se percató de que alguien se comía la comida de Shakira mientras ella no estaba. Lili alertó a Shakira y ambas utilizaron los botes de mermelada para comprobarlo”.

Esa es la razón por la que Piqué habría despedido a la mujer, porque habría sido ella quien le abrió los ojos a la cantante colombiana al contarle que el exdeportista le estaba siendo infiel con otra mujer.

El español, aparte de terminar el contrato de trabajo de la boliviana, tampoco le habría pagado la indemnización por ser despedida sin justa causa y por el tiempo que fue niñera de los pequeños Milan y Sasha.

El mismo internauta asegura que la niñera “encontró ropa de otras mujeres escondida en la casa, lo cual terminó de comprobar la infidelidad. Inmediatamente después de que Piqué fue delatado, despidió injustificadamente a Lili sin pagarle indemnización y amenazándola para no tomar acciones legales”.