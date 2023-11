Chileno quedó sorprendido en su visita a Colombia: ¿qué pasó?

El usuario mapanx_ compartió sus impresiones de su visita a Colombia con su novia - crédito mapanx_/TikTok

Colombia tiene una cultura única, aunque muchas veces los connacionales lo olvidan, pues tienen más presente lo malo que sucede en el país. Esas características que hacen que los cafeteros sean diferentes y sorprendan a los extranjeros, es la razón por la que muchos turistas se enamoran, y en algunos casos, deciden quedarse.

Ese fue el caso del usuario de TikTok mapanx_ , que en su visita a Colombia no encontró tantos McDonald’s como esperaba, por el contrario, se llevó la sorpresa de que en el país no se tiene tanta influencia estadounidense, algo que aseguró sí pasa en su país de origen, Chile.

A través de una publicación en la red social china, el usuario explicó que estuvo de visita en el país, pues su novia era colombiana, pero a lo largo de su viaje comprendió que existen muchas diferencias culturales con su país.

“Cabro algo que noté en mi viaje a Colombia es lo siguiente: los chilenos somos demasiados gringolizados”

Entre las razones por las que Matías Martínez aseguró que los chilenos tienen una influencia fuerte de Estados Unidos está que en Colombia casi no hay McDonald’s, local de comida que buscó, pues es lo que más le gusta comer, pero la sorpresa fue que encontró más sedes del restaurante colombiano El Corral.

“Ustedes me dirán: ‘¿Por qué?’, primero que todo me quedé impresionado cuando fui a Colombia que casi no había ningún McDonald´s, yo miraba para todos lados porque es como mi vicio y veía en todos lados algo que se llamaba El Corral, y yo decía ¿qué es esto?”

Martínez explicó que ese apoyo a los negocios chilenos no sucede tanto, por lo que se sorprendió que en Colombia se prefiera consumir lo local, incluso, aseguró que las cadenas de comida en su país están en decadencia.

“Era una webada 100% colombiana, era como un Mc Donald colombiano, aquí no pasa en Chile, tú miras para todo lado y ves puros McDonald´s y Starbucks y no miras ni un Doggi ni un Juan Maestro, al contrario, está todo en decadencia”

Una de las cosas que más sorprendió a Matías Martínez es que el café que, por lo general, se consume en Colombia, es el de Juan Valdez, por lo que no vio a tanta gente con vasos de Starbucks, una empresa que tiene mucha fuerza en el país austral.

“Algo que noté es que allá no existe el Starbucks, o sea, aquí en Chile es como: ‘El Starbucks es como el mejor’, allá lo mejor, obviamente, Juan Valdez, miraba para todos lados y Juan Valdez, te lo juro que a nadie vi con un Starbucks”

Y es que hasta el inglés no está tan presente en la cultura colombiana según Martínez, pues comentó que junto a la familia de su novia, a la que se refirió como “la Yuli”, quería ir a centros comerciales, pero que no le entendían a lo que se refería cuando usaba el equivalente en inglés: mall.

“Lo más chistoso es que estabamos con la familia de la Yuli, que mi polola es colombiana y le decía: ‘Entonces, ¿vamos a ir al mall?’, y ellos: ‘¿Qué cosa es el mall? ahhh el centro comercial?’. ¿Por qué nosotros le decimos mall y no centro comercial?”

En conclusión, Matías Martínez le pidió a sus compatriotas ser más como los colombianos, apoyar lo local y dejar de usar palabras en inglés si existe su equivalente en español, pues reconoció que no era tan bueno en el idioma extranjero: “No sé contar a más de 15 en inglés, llegué hasta el to be, con suerte How are you?, They, ahí no más quedé. Entonces, digámosle centro comercial y Doggi en cada esquina de Santiago”.