Artistas Colombianos que se despidieron de los escenarios, pero volvieron para batir récords y crecer en sus carreras

Algunos artistas colombianos han decidido alejarse del ámbito musical para estudiar, descansar de los escenarios o recuperar su salud - crédito maluma - karlg - jbalvin - silvestredangond/Instagram

Llegar a lo más alto de la música a nivel mundial no es fácil, mucho menos lo es mantenerse vigente por varios años, y es que esto es lo que han logrado varios artistas colombianos que han sido invitados a participar en los mejores conciertos del mundo y han aparecido en las portadas de las revistas más importantes del planeta.

Para alcanzar el éxito los músicos deben pasar por un proceso fundamental que mezcla su carrera musical con la vida personal que, en muchas ocasiones, no es visto por sus fanáticos, inclusive, pueden llegar a recibir críticas cuando pasan mucho tiempo sin lanzar música nueva o tener una gira de conciertos.

Este proceso puede comprender desde sentimientos que no comparten abiertamente con sus seguidores, planes de preparación para crecer como artistas, compartir con su familia o tomarse un tiempo de todo lo que genera la dinámica del mundo de la música.

Y es que varios artistas colombianos han anunciado que se retiran de la música asegurando no volver a los escenarios por un tiempo, pero terminan regresando luego del lanzamiento de nuevas producciones o cuando sienten que es el momento de tener protagonismo en radios y emisoras.

Por eso, Infobae Colombia recopiló algunos de los artistas más representativos de los útimos años que han anunciado una pausa en su carrera, o incluso que se han retirado de los escenarios, pero han regresado en menos tiempo del que se espera.

Silvestre Dangond

SIlvestre Dangond compartió fotografías del lanzamiento en vivo de Ta malo en el parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar - crédito silvestredangond/Instagram

En enero de 2023, Silvestre Dangond anunció que se retiraría de los escenarios hasta que se sintiera listo para volver a llevar alegría a su gente, decisión que tomó por todo el proceso que vivió al haber sido el protagonista de la novela biográfica del maestro Leandro Díaz y el tiempo que duró lejos de su familia.

El urumitero se despidió de su público en la tarima del Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar, explicando que desde el 14 de enero diría adiós a la música, pero volvería para dar a sus fanáticos lo que merecen.

Silvestre Dangond aseguró que volverá a los escenarios cuando se sienta listo para regresar el amor de sus fanáticos - crédito: Diario del Norte/Instagram

“Estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero chao familia y volveré cuando lo sienta, y volveré cuando me sienta diferente, cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes de una manera como ustedes se lo merecen, porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí”

Las razones que llevaron a Silvestre Dangond a retirarse están relacionadas con la grabación de la novela Leandro, de la cual fue protagonista, pero que lo alejó de su familia, lo que lo llevó a despertar varias emociones que no le gustaron.

“Me cansé, estaba cansado, estaba agotado, tenía mucho desinterés por lo que hacía, estaba pensando mucho y no tenía un norte, estaba muy desubicado”, explicó Dangond.

El cantautor y compositor compartió detalles de su decisión de alejarse de la música y las tarimas en una entrevista con Elkin de la Hoz, conocido en redes sociales como Dímelo King: “La novela me agotó mucho, yo duré trabajando casi 10 meses en la novela, tenía la oportunidad de salir a cantar a veces los viernes o los sábados y en muchas ocasiones me bajaba de la tarima, me montaba en un avión y del avión cogía otra vez para el set de grabación”.

Daniela Tapia y Silvestre Dangond en 'Leandro Díaz'. Instagram

El cantante de vallenato aseguró que siempre fue profesional mientras se encontraba grabando la novela y que por más dolores o molestias que no le permitieran estar bien con lo que estaba pasando, igual apoyaba a sus compañeros de set para que las grabaciones salieran bien.

“Cuando terminé la novela entré en desgaste, me ayudó mucho el tour que tuve en Estados Unidos que duré un mes con mi familia, después de durar casi nueve meses sin estar con ellos, duré un mes con ellos en casa, pero después volvía y salía y me desubicaba y decía no sé qué pasa, yo voy a parar por que este no soy yo”

Pero, el retiro de Silvestre Dangond duró menos de un año, pues el 10 y 11 de noviembre de 2023 estrenó en el parque de la Leyenda Vallenata su más reciente producción Ta malo. Dos noches en los que los seguidores del urumitero disfrutaron del lanzamiento en vivo de su última producción discográfica.

“Me dieron más de lo que un día imaginé… USTEDES ME HAN DADO TODO ♥️… Esto apenas es el comienzo #MISILVESTRISMO!!!”, escribió Dangond en una publicación en su cuenta de Instagram.

Karol G

La cantante paisa cerrará su Mañana será bonito Tour en Medellín en diciembre de 2023 - crédito karolg/Instagram

El 24 de febrero de 2023, en una entrevista para la emisora EXA 104.9 de México, Karol G confirmó que se retiraría de los escenarios en 2023 para dedicarse a estudiar y crecer en campos como la grabación y la producción.

Según Karol G, en medio de las giras que tuvo en 2022 (Bichota Tour y Strip Love Tour) se dio cuenta de que podía desarrollar otros aspectos de la música con los que no estaba tan relacionada, por lo que tomó la decisión de dedicarse un tiempo para evolucionar en su carrera musical.

“Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a aprender a producir mucho más, a aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida que antes estaba acostumbrada que tenía a alguien que lo hacía conmigo o que lo hacía por mí, que me di cuenta que tenía un montón de talentos que no había descubierto en mí y que quiero desarrollar”, explicó la cantante en la entrevista.

Pero la decisión de estar retirada de los escenarios no le duró mucho, pues en marzo de 2023, mientras celebraba las tres fechas Sold out que tuvo en Puerto Rico, la Bichota se confesó con sus seguidores en una publicación de Instagram en la que aseguró que le habría gustado hacer una gira de conciertos con temática de su álbum Mañana será bonito.

“Parada en ese escenario gozándome la vida con ustedes me hizo pensar que hubiera sido increíble llevar este set, este escenario y estas canciones por todo el mundo”

Pues el anuncio del Mañana será bonito tour no se hizo esperar y en abril la cantante paisa anunció que llevaría las canciones de su álbum en una gira por Estados Unidos para luego llegar a América Latina y cerrar en Medellín junto a su gente.

La cantante paisa confirmó que hará el Mañana será bonito Tour - crédito karolg/Instagram

“Yo sé que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté Mañana Será Bonito Tour es una realidad”

El regreso de Karol G ha dejado sus frutos, pues la cantante paisa ha logrado llenar estadios en varias ciudades estadounidenses, logrando sumar varios Sold out, lo que la ha llevado a romper récords para artistas latinos en Estados Unidos.

Por ejemplo, en el Cotton Bowl de Dallas, Texas, Karol G logró reunir cerca de 70.000 personas, una cantidad que se puede comparar solo con artistas internacionales como la estadounidense Taylor Swift.

“Gracias Dallas... ¡Fuimos casi 70K y es hasta ahora el concierto con más audiencia en una sola noche de toda mi carrera... qué bendición! Ustedes y la energía estuvo de otro planeta”

La cantante habría roto un nuevo récord con esta presentación en el estadio The Cotton Bowl de Dallas. J Balvin la felicitó - crédito @rechismes/Instagram

Por ahora, Karol G tiene planeado terminar su Mañana será bonito Tour en Medellín, donde dará un espectáculo diferente en los primeros días de diciembre de 2023. A partir de ahí, es un misterio lo que sucederá con la carrera de la cantante paisa, pues no ha confirmado si se tomará el tiempo que anunció a principio de año.

J Balvin

El cantante paisa fue invitado como artista principal en la inauguración del circuito de la Fórmula 1 en Las Vegas, Estados Unidos - crédito jbalvin/Instagram

Con su exitosa carrera José Álvaro Osorio, conocido en el mundo de la música como J Balvin, supo ganarse el cariño de la gente y el respeto de los artistas del género urbano. Y es que gracias a sus éxitos, los colombianos se acostumbraron a ver y escuchar al cantante paisa en los medios y emisoras más importantes del mundo, por eso, que el niño de Medellín desapareciera del lente público fue extraño para muchos.

De un momento a otro Balvin dejó de aparecer en entrevistas, de dar conciertos y escribir en sus redes sociales, y a pesar de que sus fanáticos y seguidores no lo olvidaron, no se tenían muy claras las razones de su desaparición.

En su momento, se especuló que el cantante paisa se estaba tomando un tiempo para poder hacer frente a su depresión, algo que nunca ha escondido el artista y que lo ha llevado, inclusive, a apoyar a otras personas con esta enfermedad.

En 2019, el exmanejador de Balvin Fabio Costa aseguró que el paisa no se retiraría de los escenarios ni de la música, pues lo único que necesitaba era descansar, aunque José Álvaro Osorio había publicado un video en su cuenta de Instagram en la que habló de un episodio de ansiedad y depresión que había superado.

“En este trabajo tenemos muchos momentos en donde descansamos, disfrutamos, pero creo que nosotros en general siempre estamos tranquilos y limpios, creo que con tanto trabajo muchas veces uno quiere tiempo para descansar, pero todos esos momentos llegan y los tenemos para seguir haciendo lo que nos gusta”, explicó Fabio Costa.

Pero, el tiempo pasó y Balvin desapareció de la lente pública hasta abril de 2023 cuando volvió a las calles de Medellín para grabar escenas de uno de los sencillos de su reciente producción musical por lo que enloqueció a sus fanáticos, que lo llenaron de cariño.

Fue precisamente allí, en las calles de la capital antioqueña, donde Balvin explicó los motivos que lo llevaron a alejarse de los medios y a resguardarse en la intimidad de su casa, ¿la razón?, su pequeño hijo, con el que no ha perdido la oportunidad de compartir y crecer en su faceta como padre.

Así lo dio a conocer en una entrevista para el programa El gordo y la flaca de la cadena Univision, en el que comentó que se tomó una pausa en su carrera y en los medios para estar con su familia y disfrutar de su hijo.

“Fue un break, un descanso, estar con la familia, aprender a ser padre, reanalizar muchas cosas, cómo elevar cada mala vibra, nuevos hábitos. Estoy feliz, la verdad el cariño de la gente siempre se ha sentido, estar aquí en Medallo es estar en la casa y aquí vamos a estar una larga temporada”

El regreso de J Balvin a la escena musical ha sido todo un éxito, pues el paisa ha participado en la banda sonora de la última película de la saga Fast and Furious y fue el artista encargado de prender la fiesta en la inauguración oficial del Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos, en noviembre de 2023.

El cantante paisa fue invitado al concierto de inauguración del nuevo circuito de la Fórmula 1 - crédito jbalvin/Instagram

Maluma

Maluma participó de la entrega de premios Grammy en Sevilla, España - crédito Marcelo del Pozo/REUTERS

En noviembre de 2018, Juan Luis Londoño Arias, conocido en el mundo de la música com Maluma, anunció que se tomaría un tiempo para descansar, pues debía pensar en su bienestar antes de continuar con su carrera musical y compromisos.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu. Gracias a toda la gente por tanto amor, pero se viene un poco de descanso para mí”, escribió el cantante paisa en una publicación de Instagram.

Aunque en ese momento el descanso le duró una semana, el artista paisa ha demostrado que no le gusta dejar nada al azar con su música, por lo que estuvo al tanto de su producción Don Juan y del Don Juan World Tour, con el que visitó varias ciudades en suelo estadounidense.

Y es que luego de 30 fechas, Juan Luis Londoño cerró su gira en el Kaseya Center de Miami, al que asistieron celebridades como Lionel Messi y el jugador de baloncesto de los Miami Heat Jimmy Butler.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante paisa celebró la culminación de una de las giras más largas de su carrera, agradeció a los miles de seguidores que asistieron a sus 30 presentaciones a lo largo del territorio estadounidense; como también, a su pareja Susana Gómez y a París, su hija.

El Don Juan World Tour tuvo 30 fechas en suelo estadounidense - crédito maluma/Instagram

“Solo queda decir GRACIASSSSSS en especial a los motores de mi vida 🫀👧🏼 que son mi motivación para seguir cada día y a todos los que estuvieron presentes en nuestro conciertos, más de 30 shows y miles de personas vibrando en una sola energía llena de AMOR ❤️”

En Don Juan World Tour sucedieron cosas que los fanáticos de Maluma nunca se imaginaron como, por ejemplo, el anuncio de la llegada de la primera hija del cantante, noticia que el paisa dio a conocer en su concierto del 19 de octubre en Washington.

Por eso, Maluma también se siente feliz de haber terminado su gira, pues ahora podrá dedicarse a cuidar a su pareja y a París: “Con sentimientos encontrados cómo siempre que termino porque se nos fue muy rápido pero también felices de regresar a casa y cuidar de nuestra gorda 🗼😍”.

Aún no se ha confirmado cuanto tiempo se tomará para estar al lado de Susana Gómez esperando la llegada de París, aunque en una entrevista que ofreció luego de su Tiny Desk Concert, Maluma aseguró que apenas París pueda viajar, la llevará a cada una de sus presentaciones.