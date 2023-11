Jefe del CTI de Buenaventura estaría vinculado con trafico de cocaína al exterior: el presidente Petro le pidió al fiscal Barbosa una investigación

El presidente Gustavo Petro pidió al fiscal General determinar si se habían ocultado datos de la investigación - crédito CTI

En la mañana del viernes 17 de noviembre, el periodista Daniel Coronell, a través de su informe para la W Radio, el Reporte Coronell, dio a conocer que dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) inculpan al jefe del CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, de estar involucrado en narcotráfico y otras actividades criminales. Además, según dio a conocer Coronell, los denunciantes también dicen que la vicefiscal, Martha Mancera, los ha perseguido.

Te puede interesar: Casi linchan a un presunto sicario de 17 años: el joven fue llevado a un hospital tras ser golpeado por la comunidad

Los uniformados son Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León, quienes trabajaron en una misión secreta como agentes encubiertos infiltrando a organizaciones criminales en varias zonas del país entre el 2020 y 2022.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Corte Suprema modificó una de las reglas para la elección de la nueva fiscal General de la Nación

Según el periodista Daniel Coronell, una alta fuente de la Fiscalía les dijo que los dos agentes y otro de nombre Mario Fernando Herrera Aparicio eran las estrellas del CTI, debido a la gran cantidad de resultados que estaban dando en la lucha contra organizaciones criminales. No obstante, en 2021 los éxitos se vieron truncados cuando Mario Herrera fue secuestrado y asesinado en el Cauca por disidencias de las Farc.

En tal oportunidad, el fiscal general Francisco Barbosa trasladó su despacho a la zona para investigar los hechos. El Reporte Coronell contó que los agentes González y Bolaños se reunieron con el fiscal Barbosa, la vicefiscal Martha Mancera y la fiscal delegada para la seguridad territorial Luisa Obando, con el objetivo de contarles sus hallazgos mientras era velado en Manizales el agente Mario Herrera.

Dos agentes del CTI habrían vinculado al jefe del CTI de Buenaventura con varios delitos - crédito Fernando Vergara/AP

El asunto era que entre los hallazgos de los investigadores aparecía que el jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho, mantenía relaciones con bandas criminales y se había involucrado en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. De hecho, los investigadores Bolaños y González aseguran tener pruebas de los graves señalamientos. Sin embargo, denuncian que recibieron presiones de otro agente del CTI para que cambiaran la declaración donde mencionaban al director en Buenaventura.

Te puede interesar: 5 presuntos participantes en el incendio de sede de la Registraduría en Gamarra fueron capturados por la Fiscalía

Por si fuera poco indican que la vicefiscal Martha Mancera no investigó su denuncia, pero sí empezó una persecución laboral y judicial contra ellos. Los investigadores fueron trasladados y tienen en contra un proceso por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, falsedad en documento público y fraude procesal.

Daniel Coronell aseguró que intentó comunicarse con Martínez Ardila, pero no respondió dos intentos de comunicación. En uno de ellos le pedía su versión sobre estas denuncias. Por otro lado, la vicefiscal Mancera le respondió en un mensaje de texto: “Buenas noches, señor periodista, no me pronuncio porque hay una investigación en curso”.

Además, una fuente reservada de la Fiscalía afirmó que Bolaños y González falsificaron declaraciones de otros investigadores del CTI para avalar testimonios de informantes. Finalmente, Coronell contó que luego de varias semanas de investigar el caso, pudo establecer contacto con González y Bolaños para obtener más información sobre los hechos y que dijo que a la vicefiscal Mancera la debe investigar un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por posibles delitos.

Petro no se quedó callado

Ante lo ocurrido, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que desde el Gobierno se planeaba desprestigiar a la vicefiscal Mancera. “Todo esto hace parte de lo que están haciendo distintos actores en el país, desde hace un mes yo sabía de la estrategia de desprestigio que se venía contra la vicefiscal desde el Gobierno Nacional. El presidente sabe de lo que estoy hablando”, aseguró Barbosa en entrevista con W Radio.

El presidente Gustavo Petro solicitó una investigación profunda sobre lo denunciado por Daniel Coronell - crédito @petrogustavo/X

Al enterarse de los hechos, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X e indicó que: “Si funcionarios de la fiscalía denuncian que se ha utilizado esa institución en Buenaventura para enviar cargamentos de cocaína al exterior, debe investigarse a profundidad. La sal no puede corromperse. Le solicito al fiscal general determinar si las acciones ocurrieron y si se escondió la investigación”