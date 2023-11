Juanito Moreno dio la cara por su error contra Nacional: “Pido perdón a los hinchas, pero hay que seguir adelante”

El arquero de Millonarios protagonizó el error de la semana en la final de Copa BetPlay 2023 - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

Millonarios y Nacional disputaron su primer partido por el título de la Copa Colombia. El estadio El Campín de Bogotá fue el escenario para este enfrentamiento que terminó con un marcador igualado a un gol y con varias situaciones que abrieron la polémica.

El gol de Nacional llegó por medio de Dorlan Pabón, a quien la suerte le sonrió después de buscar, por medio de un pase englobado, a uno de sus compañeros de ataque. El arquero de Millonarios, Juanito Moreno, se anticipó, calculó mal y terminó viendo cómo el balón entraba sin fortuna para él.

El blooper de Juanito

El portero estaba en su zona al minuto 19, y vio la necesidad de salir a acortar un pase largo de Pabón, que buscaba a Perea. El balón salió del radar del delantero y el cálculo falló por parte del guardameta. Acto seguido, el balón rebotó y se terminó filtrando en el arco del equipo local.

El partido entre Millonarios vs. Atlético Nacional terminó en empate 1-1 y se definirá el jueves 23 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot - crédito Win Sports

Las palabras de Juanito

El cancerbero titular en la final de ida de Copa Colombia aseguró que no es algo grave ni de qué preocuparse, pensando en todo lo que viene a futuro con el equipo. Además resaltó la grandeza de Millonarios y la presión que se siente al jugar con esta camiseta.

“Ahora no hay tiempo de lamentarse, aunque fue algo desafortunado, nadie se quiere equivocar. No hay tiempo de llorar y hay que estar concentrados. Millonarios es un equipo que te exige mucho y no te da tiempo para estar pensando en eso”

“No he logrado entender todavía que pasó. He mirado la jugada un montón de veces”, afirmó Juan Moreno, resaltando que los errores en los arqueros son los más notorios en el fútbol, pero que son cosas que pasan en cualquier momento.

El guardameta Juanito Moreno protagonizó un error, pero los hinchas de Millonarios lo quieren y admiran por su trabajo - crédito Dimayor

“El balón me hace un movimiento extraño, yo pensé que el delantero iba a adelantarse, pero el balón picó y se terminó metiendo” añadiendo que: “los guayos también me jugaron una mala pasada y me resbalé, pero bueno hay que seguir adelante”, señaló Moreno.

“Cuando terminó el primer tiempo, mis compañeros, el profe y el cuerpo técnico expresaron su apoyo hacia mi y ahora hay que pasar la página para pensar en lo que viene”, siguió explicando.

Cuadrangulares Liga BetPlay

Atlético Nacional 0-1 Millonarios FC - Domingo 12 de noviembre de 2023 - Fecha 1

Millonarios FC vs Atlético Nacional - Miércoles 6 de diciembre de 2023 - Fecha 6

Millonarios recibió la visita de Nacional y empataron con goles de Dorlan Pabón y Leonardo Castro - crédito Dimayor

Copa Colombia

Millonarios 1-1 Atlético Nacional - Miércoles 15 de noviembre de 2023 - Hora por definir - Final ida

Atlético Nacional vs Millonarios - Jueves 23 de noviembre de 2023 - Hora por definir - Final vuelta

Millonarios: uno de los grandes de Colombia

Millonarios Fútbol Club, conocido simplemente como Millonarios, es uno de los clubes de fútbol más tradicionales y exitosos de Colombia. Fundado el 18 de junio de 1946 en Bogotá, bajo el nombre de Club Deportivo Los Millonarios en alusión a que sus jugadores eran los mejor pagados de la época, el equipo se convirtió rápidamente en uno de los símbolos del fútbol colombiano.

En sus primeras décadas, el club marcó una época dorada que coincidió con lo que se conoció como “El Dorado” del fútbol colombiano a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Durante este período, Millonarios contó con la presencia de grandes jugadores como Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera y Néstor Rossi, entre otros.

El equipo bogotano es considerado de los más grandes del país por sus 16 títulos en el fútbol profesional colombiano y una época de brillo mundial - crédito Infobae

Millonarios ha ganado numerosos títulos de liga, siendo uno de los equipos con más campeonatos en el fútbol colombiano. También ha tenido una destacada participación en torneos internacionales.

El equipo juega sus partidos como local en el Estadio Nemesio Camacho, que comparte con su clásico rival, Independiente Santa Fe. La rivalidad entre ambos equipos es uno de los clásicos más importantes de Colombia, conocido como “El Clásico bogotano”.