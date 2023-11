Esposo de Valerie Domínguez afirmó que ya es hora de una hermanita para Thiago

El paisa enfrentó uno de los dilemas de los padres, que consistió en que el pequeño prefiere el amor de su madre que el del padre - crédito @valeriedomi/Instagram

En mayo de 2021, cuando el país atravesaba uno de los picos más altos de contagios por cuenta de la pandemia del covid-19, Valerie Domínguez y Juan David ‘El Pollo’ Echeverri dieron la bienvenida al pequeño Thiago. Desde ese momento, la pareja no paró de compartir cada avance en el crecimiento de su primogénito, enterneciendo las redes sociales.

Dos años y medio han pasado, en los que el pequeño además de robarse las miradas de los seguidores de sus padres, también ha dejado claro que sacó ciertas habilidades para tomar instrumentos como la batería. Sin embargo, la pareja no mostró interés alguno en ampliar el núcleo familiar, pero esto habría quedado en el pasado con la más reciente publicación del modelo paisa.

La exreina y actriz compartió su felicidad con los seguidores desde Disney World - crédito - valeriedomi/Instagram

Recientemente, la exreina publicó en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de tres millones de seguidores, un video con una situación común entre los padres que cuentan con solamente su primogénito. En el clip se ve que están los tres realizando una dinámica en la que, Juan David, le pide a Thiago que le diga que lo quiere mucho.

“Dime: papá, te quiero mucho”, pero con lo que no contaba el también creador de contenido es que, a su espalda, estaba Valerie Domínguez haciéndole algunas señas a su pequeño hijo para que la nombrara a ella. Acto seguido, salen las tiernas palabras de la boca de Thiago, que derritieron a los millones de fanáticos de la pareja: “Mamá, te quiero mucho”.

La publicación, que acumula cientos de likes, muestra al modelo paisa con cara de confusión y de tristeza al mismo tiempo, por lo que decidió dejar un tierno mensaje a su esposa en el video: “Necesitamos una hermanita para Thiago que ame mucho a papá! Cierto???? 😢”. Aunque Valerie se limitó a acompañar el video con un sencillo “Mamá es mamá”, la exreina todavía no se pronuncia si ya es tiempo de una nueva integrante en la familia.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que algunos pidieron que efectivamente le entregaran una hermanita a Thiago y otros afirmaron que, con la economía actual, es mejor solamente un hijo. Algunos de los más destacados son: “Nojoda, salió actor como la mamá”; “siiii, háganle a la hermanita”; “Dios quiera que puedan darle una hermanita”; “quédense con Thiago, es suficiente”, entre otros.

Desde que tuvo lugar la boda en 2021, se convirtieron en una pareja que no deja indiferente a nadie en las redes sociales, debido a que en sus contenidos destacan por igual la sensualidad de la pareja como su sentido del humor. A ellos se les suma la presencia de Thiago, el hijo de la pareja que también protagoniza muchas de las publicaciones de Valerie.

Qué no les gusta del otro

Valerie Domínguez y El Pollo confiesan lo que no le gusta al uno del otro: “Al parecer teníamos mucho qué decir” - crédito @valeriedomi/Instagram

A través de sus redes sociales, la pareja reaccionó a la dinámica “Que no me gusta de...”, por lo que la pareja compartió desde sus redes sociales el video en cuestión bajo la descripción de: “Las cosas que no nos gustan de nosotros PARTE I. Al parecer teníamos mucho que decir”.

“Voy a empezar yo con cinco cosas que no me gustan de Valerie. La primera: que se levanta muy temprano, muy buena madrugando y a mí me cuesta mucho madrugar acá en Bogotá”. Al respecto, la exreina de belleza barranquillera se defendió diciendo: “Ahora les voy a explicar por qué ahí está la primera cosa que no me gusta de Juan... ronca un montón ... ahí muy bonito y todo: ronca, Dios mío”.

Así, poco a poco fueron dejando al descubierto los defectos que tienen como pareja, pero que han logrado adaptarse pues prima el amor como familia y lo que han querido compartir mutuamente.