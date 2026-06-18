Colombia

Fatal confusión en Cartagena: apedrean y matan a pensionado de la Policía al ser confundido con un sicario

Los hechos sucedieron en un funeral, en el que se presentó un intento de sicariato. Poco después, cuando llegó una patrulla policial, la comunidad se abalanzó con piedras y palos sobre el exsargento, retenido por usar un arma para defenderse de un atraco en otro lugar

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El hecho significó cuatro capturas, en el barrio Olaya Herrera de Cartagena - crédito @ColombiaOscura/X

En un ambiente de duelo se registró una tragedia en Cartagena el martes 16 de junio de 2026, luego de que una multitud linchó a un exsargento de la Policía Nacional, tras confundirlo con un sicario que minutos antes había disparado contra los asistentes a un sepelio.

Según la versión suministrada por voceros de la Policía Metropolitana de Cartagena, el hecho se registró durante las honras fúnebres de un hombre asesinado días antes en otro sector de la ciudad. El evento trascurría con normalidad hasta que dos hombres en motocicleta irrumpieron en la zona. Uno de ellos abrió fuego contra la multitud.

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Aunque nadie resultó con heridas en el ataque armado, tras la huida del sicario, el temor y la tensión se apoderaron de los asistentes al funeral.

Capturados en Cartagena por participar en un linchamiento contra un ex uniformado de la Policía Nacional - crédito Policía Cartagena
Capturados en Cartagena por participar en un linchamiento contra un ex uniformado de la Policía Nacional - crédito Policía Cartagena

Minutos después, dos hombres —uno de ellos pensionado de la institución— habrían llegado en una motocicleta al lugar, en búsqueda de unos ladrones que los habían atracado. En ese momento también llegó una patrulla de vigilancia de la Policía que estaba buscando a estos dos sujetos que fueron requisados. Uno de ellos tenía una pistola “Jericó” en su poder.

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La versión que suministraron a Infobae Colombia desde la Policía Metropolitana indicó que esta hipótesis es la que tendría más fuerza, en contraste con la versión que asegura que la víctima mortal había llegado esposado en una patrulla, en una moto, al lugar de los hechos.

De acuerdo con una versión no confirmada y en hechos que son materia de investigación, dos personas (incluida la víctima) habrían llegado al mencionado lugar buscando a varios sujetos que, minutos antes, presuntamente habían intentado cometer un hurto. Esta situación habría desencadenado una confrontación con varios hombres que se encontraban reunidos en ese sector”, informaron.

Las autoridades no revelaron las identidades, tanto de la víctima como de los heridos, y siguen con las pesquisas que buscan dar con el paradero de los sicarios que atentaron contra sus vidas - crédito archivo Colprensa
Las autoridades encontraron una pistola en el lugar de los hechos - crédito Colprensa

Lo que sí se pudo establecer es que, en medio de esa circunstancia, una turba airada de asistentes a la ceremonia creyó el hombre que acompañaba al sujeto al que le encontraron el arma era uno de los sicarios responsables del atentado ocurrido momentos antes.

En medio del caos, la multitud interceptó el vehículo policial y sacó por la fuerza a la víctima para agredirlo brutalmente con piedras y palos. Los uniformados presentes no alcanzaron a trasladar a los dos hombres que alegaron ser víctimas de hurto y, según su testimonio detallado, numerosas personas “se abalanzaron contra la patrulla con el fin de arrebatarles a los capturados”. Tras el ataque con “objetos contundentes (piedras)”, el detenido falleció en el lugar de los hechos.

Según la confirmación de las autoridades, la víctima fue identificada como Norberto Pérez Salas, exsargento jefe retirado de la Policía Nacional que no tenía relación con el ataque armado ocurrido minutos antes durante el velorio. Familiares y allegados también negaron cualquier vínculo con el intento de sicariato y aseguraron que el exuniformado se encontraba, en efecto, en el sector tras haber sido víctima de un presunto robo.

El pensionado de la Policía que fue linchado había sido hurtado minutos antes - crédito @ColombiaOscura/X
El pensionado de la Policía que fue linchado había sido hurtado minutos antes - crédito @ColombiaOscura/X

Siguen investigando las circunstancias exactas del linchamiento, la búsqueda tanto de los autores del ataque inicial como de quienes participaron en la golpiza, aunque ya se reportó la captura de tres jóvenes de 18 a 22 años.

En total, cuatro personas fueron capturadas: tres presuntos implicados en el homicidio y en la agresión contra los policías y una cuarta por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego. Este último habría llegado al lugar en compañía del hoy fallecido”, indicaron los portavoces de la Policía.

Mientras tanto, las autoridades hicieron un llamado a la calma y exhortaron a la ciudadanía a no recurrir a la violencia ni a tomar la justicia por mano propia.

La mujer falleció en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena - crédito Google Maps
Los hechos ocurrieron en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena - crédito Google Maps

“Insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, a respetar la vida, a ser más tolerantes, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia en la ciudad de Cartagena”, aseguró el teniente coronel Carlos Nieto Cruz, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

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