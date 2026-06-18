Alimentador de Transmilenio, un taxi y una camioneta protagonizaron un fuerte choque y terminaron volcados en una pendiente

El siniestro ocurrió luego de un choque múltiple con una camioneta y un taxi - crédito @PasaenBogota/X

Un delicado accidente de tránsito se registró durante la tarde del miércoles 17 de junio de 2026 en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, en el que se vieron involucrados un bus alimentador de Transmilenio, un taxi y una camioneta tipo Carry que terminaron volcados en una pendiente de aproximadamente 20 metros de profundidad.

El siniestro provocó que tanto el bus como la camioneta cayeran por la pendiente y así su paso causaran heridas a varias personas, según la versión preliminar de los hechos.

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Los reportes de las autoridades apuntan a un derrame de hidrocarburos en la vía pendiente que, al parecer, habría ocasionado deslizamientos en el área.

Desde la cuenta del Cuerpo de Bomberos de Bogotá se comunicó que se aplicó “material absorbente por derrame de hidrocarburos en la vía pública, en la Carrera 11 Este con Calle 64 Sur. Se activa apoyo de @SectorSalud. Se asegura el área”.

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La causa habría sido un derrame de hidrocarburos en la vía - crédito Bomberos Oficiales de Bogotá

De acuerdo con reportes iniciales, el hecho ocurrió en la calle 64 Sur con carrera 11 Este y activó un amplio operativo de atención, con la llegada de unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y varias ambulancias que brindaron apoyo a las personas afectadas.

Las autoridades realizaron labores de inspección y recolección de material probatorio para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con versiones que circulan en las redes sociales, la misma comunidad del sector alertó rápidamente a las autoridades y, mientras llegaban los organismos de emergencia, entre los ciudadanos que estaban en el lugar de los hechos ayudaron a extraer a los pasajeros del bus.

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Esta es la zona en la que ocurrió el siniestro, en la localidad de San Cristóbal - crédito Google Maps

Mientras continúan las operaciones en la zona para asegurar el área y rescatar a las víctimas para verificar el número de personas lesionadas y la gravedad de las heridas, se mantienen restricciones parciales de movilidad en ese sector de la localidad de San Cristóbal. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía tomar rutas alternas y colaborar con los equipos de rescate.

Los reportes oficiales serán actualizados conforme avancen las labores de inspección en el sitio del siniestro, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Movilidad y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

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El bus alimentador estaba subiendo una de las pendientes de la localidad, al oriente de Bogotá - crédito Colprensa

Choque múltiple entre tres carros y seis motos, en el sur de Bogotá

La jornada del 17 de junio de 2026 estuvo marcada por incidentes viales en los que estuvieron involucrados varios vehículos al tiempo.

En las horas de la mañana, se informó sobre otro accidente masivo entre tres automóviles y seis motocicletas que dejó varios heridos y paralizó el tránsito en el sur de Bogotá por unas horas.

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Según informaron autoridades de tránsito y equipos de emergencia, el hecho se registró en la avenida Caracas, a la altura del barrio Danubio Azul, en la localidad de Usme, y provocó una fuerte congestión vehicular que afectó tanto el tránsito mixto como el sistema de transporte masivo.

Accidente vial en el Danubio Azul, sur de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Movilidad, se trató un fuerte impacto en cadena.

Entre los heridos estaba una mujer embarazada y un menor de edad, que recibieron atención médica de urgencia por parte de paramédicos en el lugar. Hasta el momento, las identidades y el estado de salud de los afectados permanecen bajo reserva, mientras se evalúa la necesidad de su traslado a centros asistenciales cercanos.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el nivel del impacto: motocicletas tiradas sobre el asfalto con graves daños y vehículos particulares con afectaciones severas en sus estructuras. Numerosas ambulancias llegaron rápidamente al sitio para estabilizar a los heridos y apoyar la labor de los equipos de emergencia.