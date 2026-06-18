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En fotos: esta es la camiseta que estrenó la Selección Colombia en el calentamiento previo al duelo ante Uzbekistán

La Tricolor vistió de un amarillo fosforescente que predominó en la camiseta y combinó con un verde muy oscuro

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James Rodríguez vistiendo la nueva camiseta de calentamiento de la Selección Colombia - crédito Eloisa Sanchez/Reuters
James Rodríguez vistiendo la nueva camiseta de calentamiento de la Selección Colombia - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

La Selección Colombia estrenó camiseta y uniforme completo en el primer calentamiento que realizó previo a la Copa del Mundo 2026. El color que predominó fue amarillo fosforescente y las medias, como se acostumbra en el fútbol profesional, no pertenecen al uniforme de calentamiento, pero la mayoría de futbolistas de la Tricolor utilizó de color blanco.

Los 26 jugadores de la Selección Colombia vistieron la camiseta que la marca oficial nombra técnicamente como de color Team Semi Sol Yellow. Tiene un ajuste ceñido, cuello redondo, y el material principal es 100% poliéster, no tiene ediciones manga larga, todas son manga corta y contiene el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol en ese tono oscuro de la manga.

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La descripción oficial que hace la marca que viste a la Selección Colombia es la siguiente: “Inspirada en el vibrante diseño del uniforme visitante de la Selección Colombia, está diseñada para deportistas e hinchas que exigen rendimiento y estilo. Frescura. Transpirabilidad. Control. La tecnología Climacool absorbe y dispersa el sudor para ofrecer un rendimiento fresco, seco y sin distracciones cuando te preparas para un partido. Confeccionada con tejido entrelazado para mayor durabilidad, la camiseta está diseñada para soportar los rigores de las intensas rutinas de calentamiento. El ajuste ceñido crea una silueta estilizada, mientras que el cuello redondo le da un aspecto clásico. Con el logo de la selección, el diseño se complementa con el nombre del país en la parte trasera de la camiseta, así como con el emblemático Trifolio de Adidas, que añade un toque auténtico y deportivo”.

La ausencia de Richard Ríos es una de las novedades del estreno de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 - crédito Eloisa Sanchez/Reuters
La ausencia de Richard Ríos es una de las novedades del estreno de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

¿Cuánto vale la camiseta de la Selección Colombia?

Esta prenda tiene un precio en la página oficial del distribuidor de $299.950 pesos colombianos. Su valor es menor al de las camisetas oficiales de juego en partido, ese oscila entre los $379.950 COP y los $649.950 COP, dependiendo de la versión y la talla.

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Los precios oficiales en las tiendas de la marca y distribuidores autorizados son:

  • Versión jugador (hombre): $599.950 COP (manga corta) y $649.950 COP (manga larga).
  • Versión hinchas / fanáticos (hombre): $379.950 COP.
  • Versión mujer: $379.950 COP.
  • Versión niño: $279.950 COP. 
Mayor cercanía con los hombros de la nueva camiseta de la Selección Colombia - crédito Eloisa Sanchez/Reuters
Mayor cercanía con los hombros de la nueva camiseta de la Selección Colombia - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

¿Cuál es la inspiración de las camisetas de la Selección Colombia?

La piel de la Tricolor mantiene el tradicional color amarillo como base, pero incorpora una textura especial con figuras de alas de mariposa que recorren toda la camiseta. Según la explicación del diseño, los detalles de las mariposas en las camisetas buscan generar un efecto visual que cambia con el movimiento y la luz, recordando el vuelo de estos animales y asociándolo con conceptos como esperanza, transformación y orgullo nacional.

El homenaje también conecta con la cultura colombiana y con una imagen que ha quedado marcada en la literatura y el imaginario del país. Las mariposas amarillas evocan la magia, la biodiversidad y la capacidad de Colombia para reinventarse, elementos que la marca quiso llevar al escenario más importante del fútbol mundial.

La pantaloneta es de color oscuro y el número tiene la misma tonalidad de la camiseta - crédito Eloisa Sanchez/Reuters
La pantaloneta es de color oscuro y el número tiene la misma tonalidad de la camiseta - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

En los detalles del uniforme aparecen los colores de la bandera nacional. En la del primer uniforme, las mangas tienen tonalidades azules. Además, en la parte superior de la espalda aparece la palabra “COLOMBIA” como un sello de identidad para los jugadores y aficionados.

En su sitio web, la Federación Colombiana de Fútbol destacó que la indumentaria representa la alegría del país y la ilusión de competir en una nueva Copa del Mundo, junto a James Rodríguez, Luis Díaz y compañía.

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